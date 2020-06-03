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臺大公衛學院副院長陳秀熙 卸下白袍實踐公衛理想

聯合新聞網 / 常春月刊

文／鍾碧芳 攝影／許宏偉

在媒體前侃侃而談、精闢分析新冠肺炎的疫情趨勢，臺大公衛學院副院長陳秀熙對流行病學研究具高度的專業，但這竟不是他從小就立定的志向；而是在牙醫臨床訓練過程當中，逐漸發現自己喜歡科學研究的樂趣，毅然決然走入公共衛生研究領域。

轉戰公衛，服務社區

陳秀熙談起當初選擇脫下白袍，轉戰公共衛生社區服務的心情，有感而發地說：「這個社會仍需要加入一點異質性，要有不同跨領域的人才培育，才可維持台灣於健康醫療領域上保有的頂尖地位。」為讓健康醫療更多元，必須要有醫療背景的專業人士，逐漸引入其他理工文社範疇，而陳秀熙，就是在時代變化下，最早受到衝擊的一群。

在牙醫臨床訓練過程當中，曾遇到過各類的口腔問題，陳秀熙心中思考著：「似乎許多病患遇到的問題，都不只是個人的事，這樣的牙醫臨床工作，真的能達到預防保健的目的嗎？」他觀察，許多疾病的起源不只在個案身上，而是會牽涉到病患行為與環境的交互作用，甚至與心理及社會政策等，都有很大的關聯性。

這啟發了他想研究的精神，因此，在實習過程中便積極接觸公共衛生相關領域，更被流行病學及生物統計的研究方式所吸引，於是繼續攻讀當時的陽明醫學院（現為陽明大學）公共衛生研究所。

負笈歐洲，拓展視野

研究所畢業之後，陳秀熙一度想進入公務體系，用己之力加入保家衛國的行列，於是參加衛生行政高考，並順利取得高考資格；更積極爭取公費留學，順利申請進入英國劍橋大學，開始公衛人生的另一段旅程。

於英國劍橋大學攻讀的是生物統計博士學位，當時即深受歐洲社會主義制度思維所薰陶，積極關注民眾健康平等的標準，並思考如何將更先進的醫療服務普及化，進而帶回台灣，回饋社會。

在因緣際會下，陳秀熙參與了瑞典的癌症篩檢計畫，「歐洲的社會主義國家很早就有癌症篩檢的觀念」，他認為國家有義務保護民眾免於可預防的慢性疾病與癌症，因此，政府不餘遺力的推動健檢計畫，並落實在社區之中。反觀美國，因為有健康保險制度，但必須透過私人契約才能得到健康保障，對於無法負擔保費的人，就無法享受好的醫療服務，「醫療應該要加入更多對民眾健康關懷的課題，才算完備。」

懷抱理念，回饋社會

1996年返國後，恰逢國內全民健保制度剛起步，國內醫療制度處於更迭之際，且健康檢查概念也正萌芽，「台灣民眾應該也要像歐洲社會主義國家人民一樣，擁有健康平等的權益。」抱持這樣的理念，他想將在瑞典所做的實地研究經驗，應用於國內公共衛生服務上，便積極參與規劃屬於本土的醫療健檢研究。

無論是教學或研究，都是陳秀熙所喜愛的，因此，即使當時已經接任臺大公衛學院教職，但仍透過學校教育工作培育基層衛生工作人員，加強相關知識背景，當作預防保健的種子；另一方面，也積極參與社區癌症篩檢計畫，著手規劃「社區整合式闔家歡篩檢」活動，結合乳癌、大腸直腸癌、口腔癌、肝癌、子宮頸癌等，與高血壓、糖尿病、高血脂等慢性病整合，從家庭為單位出發，深入社區及偏鄉。該模式更為日後許多縣市衛生單位所引用，並受到美國癌症醫學會及家庭醫學會讚許。

更進一步地，他也透過數據資料，用數學統計方式成功建立篩檢平台，能準確地進行民眾健康評估，並建立乳癌的個人化醫療模式，及開發出大腸直腸癌的危險性診斷標記。

教育使命，培育新血

有臨床醫師的背景，又有學者身分，同時還肩負教育下一代的任務，陳秀熙仔細分析這些不同角色對自己的意義。他指出，臨床醫師對病患的照顧有其侷限，影響力也有限，「但若要進入預防醫學領域，會牽涉到國家政策；政策屬於公共事務，學者可以有更多的著力點。」

他以公共衛生領域來解釋，「公衛完整的內涵，應該是公共行政事務加上健康議題所組成的跨領域學問，以國外來說，過去大學教育內並沒有獨立的科系，而是在每個系所內都要有公共衛生專業一門學問，是替公眾用政策與法律規範的方式，讓群眾的健康能達到最大的幸福標準。」但若只是臨床醫師，只能看到單一病患，能照顧到的人有限，這與學者專注於研究上的思維有很大的不同。

除了熱愛研究，陳秀熙也背負著強烈的教育使命，「生於戰後嬰兒潮的中年世代，就像『流沙族』，也是所謂的三明治世代，既有高堂父母要照顧、還有後代子女需要養育拔擢。」因為感觸極深，也就更重視傳承使命。

「做為學者，還須有一項本領，就是要站在產業與政策的最前線，不斷求新、創新，以協助政策的發展，這也是最吸引人的部分。」他說，自己另一個身分是教授，因此樂於提攜後輩，也經常勉勵學生：「人生一路走來並非每件事情都如原先的預期與規劃，必須要在過程中不斷學習、充實自己，等到日後有用之時就能派上用場。」

畢竟確定人生目標很重要，但前往目標的方法不只有一種，可能是隨機發生的任何一種，但有實力，就能掌握先機。

公衛潮流，IT當道

提及如今國內公衛體系現況，陳秀熙認為，從體制上來看，科技已經深刻影響年輕人的想法，尤其在IT產業蓬勃發展下，已然進入後IT時代，教育制度也隨之改變，影響所及涵括了所有的醫學教育。

「現在，公共衛生都需要結合大數據資料來做分析，大數據的應用改變了年輕世代的教育制度，以及各領域的產業結構，包括物聯網及手持裝置的應用等，教育內涵也必須隨之改變。」

如同日前陳秀熙受邀於「2020精準防癌高峰論壇」中所倡議，利用大數據作為精準醫療的基礎，可以達成個人醫療在精準化的同時，也能產生有效分配醫療資源的效用，這可讓臺灣在追求有價值的健康照護下，將有限資源用在需要幫助的人身上，將健康效益極大化。

他也為精準醫療做出明確的定義，利用有限資源，產生最大的效益，例如把昂貴的抗癌藥物用在最需要、成效最顯著的癌友身上，以提高平均餘命。「以全民健保為例來看，健保資料庫所產生的大數據，既有效率、可近性又高，能產生決策，提供與民眾健康議題相關的措施，也能精準臆測疾病的發生，這才是現代公共衛生必備的專業領域。」

宗教義理，舒心養身

平日研究、教學業務繁忙，到底有沒有時間休息？一提到養生方法，陳秀熙笑的靦腆：「我其實很少休假，即使休息，也都在動腦。」不過，年輕時期他相當熱愛登山，在爬山的過程中可享受思考，只是現在忙碌工作、在時間有限，膝蓋又不好情況下，漸漸地改為慢跑或健走。

「一週我會慢跑兩次，一次可以跑五公里」，他說自己會運動，單純是為了遠離三高，且以往都選擇在健身房跑步機上跑，現在因新冠病毒疫情嚴峻，已經改到河堤慢跑或健走，在跑步過程中，也不斷思考創意的想法，以及教學、待人處世上的種種疏失與改善之道。

至於他的舒壓方式也很特別，「我把研究寫作，當作抒壓休息；完成一篇研究文章的成就感，就是一種放鬆。」此外，陳秀熙也經常研究各種宗教的教義，用科學的角度來解讀佛經、聖經、可蘭經等，「精讀透徹之後，就會發現現實中許多問題，都能找到解方；有時只要轉個念，就能找到出路。」

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