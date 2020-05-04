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腦動脈瘤難預防！《冰與火之歌》龍女也得過 6種人罹患風險高

聯合新聞網 / 常春月刊

「我都沒有任何病痛感覺，沒想到一檢查就發現這個問題，我竟然隨身攜帶了一顆不定時炸彈！」眼前這名婦人看著自己的腦血管磁振造影（MRI）影像一臉驚訝的說。

今年53歲的廖小姐是中小企業高階主管，有遺傳性糖尿病，平常很注意飲食及運動，並且按時吃藥。但因時常要配合外國廠商，不僅有時差，還需加班熬夜，為了健康著想，特別抽空到醫院進行健檢，這趟行程竟她揪出一顆危險未爆彈。

北投健康管理醫院錢政平副院長指出，從腦血管磁振造影(MRI)影像可明顯看到大腦動脈有一顆0.6公分的腦動脈瘤，容易破裂的腦動脈瘤最常見的大小約在0.5～0.7公分左右，這顆不定時炸彈若破裂會導致蜘蛛膜下腔出血，造成出血性中風，甚至死亡。

腦動脈瘤通常沒有症狀，發生機率遠超乎想像，100人裡就有1-2人潛藏腦動脈瘤而不自知，通常都是在健康檢查時發現，或是動脈瘤太大引起梗塞性中風或類似腫瘤壓迫性效應，更嚴重是破裂出血後，才檢查出有動脈瘤。

此外，腦動脈瘤好發45歲以上成人，女性居多；與抽煙、喝酒、作息不正常、壓力、血壓不規則控制有關。近年來，腦動脈瘤再也不是年長者的專利，飾演《冰與火之歌：權力遊戲》的龍女－英國女星艾蜜莉亞．克拉克，在2012年，當年她才24歲，就曾因腦動脈瘤破裂緊急送醫，生命一度垂危。錢政平強調，腦動脈瘤破裂時機難以預測，唯有安排定期健康檢查，及早發現，才能避免造成無法挽回的遺憾。

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