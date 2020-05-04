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平均每天41人確診大腸癌！ 醫師說這項檢查一定得做

聯合新聞網 / 常春月刊

80多歲的阿祥在60多歲時罹患大腸癌，治療完成過5年再度復發，在第一次復發後，接下來每兩三年就復發一次，總共經歷了四次的肝轉移，幸好警覺性高，積極追蹤，透過液態切片定期篩檢及早發現轉移並切除，防患於未然。

大腸癌復發程度可分為三種等級：低危險、中危險與高危險。臨床經驗上，約有2成的病患屬於高危險復發機率等級，中國醫藥大學附設醫院外科部副主任王輝明表示，手術或化療，甚至標靶治療結束後，並非代表完全痊癒，研究顯示整體大腸癌治療後兩年內復發機率高達40%，即使治療後第五年的再復發率仍有5%。

監控癌細胞有許多不同的方式，王輝明說明，過去透過大腸鏡影像觀察癌細胞，受限於影像解析度，0.5公分以下的腫瘤幾乎難以察覺，恐有耽誤治療時機之虞；組織切片(Tissue Biopsy)以侵入性手術取得腫瘤組織後進行基因分析，由於僅取得部分組織，無法了解整體癌細胞的變化，加上腫瘤體積有限，要多次取得檢體的困難度較高，對於高復發危險群的病患追蹤大不易。

隨著技術發展，目前已可透過抽血取得液態切片(Liquid Biopsy)檢測循環腫瘤DNA(circulating tumor DNA, ctDNA)，準確率可達98%，一旦發現患者血液數據異常，醫師即可安排接受進一步檢查，及早治療，將癌細胞對身體的影響降到最低。

根據衛生福利部國民健康署癌症登記報告指出，自民國95年起，大腸直腸癌已連續11年成為年發生率第一名的癌症，平均每天約有41人確診大腸癌。王輝明指出，環境致癌物污染，如農藥、重金屬、戴奧辛、黃麴毒素經由食物鏈大量累積在動物性飲食，加上動物性飲食高溫燒烤，150度兩分鍾即產生多環芳香碳氫化合物、異環胺致癌物，而過度動物性飲食是讓罹患大腸癌人數居高不下的原因。

由於大腸癌初期無症狀，真的出現糞便帶血、排便習慣改變等症狀，又常會誤認為是痔瘡或便秘，因此延遲就醫，五年存活率從初期的近9成直落到四期的2成以下。

一般高復發危險群的病患，王輝明建議，在治療後的頭兩年每三個月追蹤一次，第三年開始每半年追蹤一次；而目前政府提供50-74歲者每兩年一次免費大腸癌篩檢，可檢測出肉眼看不到的血液，倘若家族有大腸癌病史、飲食上偏好油炸燒烤的高風險族群，建議及早檢測，才能達到真正的上醫治未病。

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