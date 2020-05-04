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壓力會讓人際關係更緊密？ 研究解析關鍵

聯合新聞網 / 常春月刊

世界各國正壟罩在新冠肺炎疫情蔓延的困境中，雖有相關防疫措施，大多數民眾仍有對未知的不安與壓力，不過，壓力不見得都是帶來負面的影響，根據一篇2020年2月刊登於《壓力與健康》期刊的研究指出，壓力會使人們更容易地給予和接受他人的情感支持，可能有助於人們和他人產生聯結來因應負面的情境。

該研究由賓州大學學者進行，研究者連續於八個晚上與1,622名參與者進行訪談，藉此瞭解參與者的壓力源，包括：爭執、工作或學校及在家中的壓力事件，以及是否有給予或接受他人情緒上的支持。

結果發現，參與者經歷壓力的當天，給予或接受他人情緒支持的可能性增加至2倍，到了隔天仍增加26%的可能性，其中女性比男性更傾向給予和接受情緒上的支持，而男性處於壓力的情況下，尋求情緒支持的可能性也會提升。研究指出，壓力可能會幫助人們將自己帶到其他人身邊，並讓人們可以談論彼此的問題。

臺北醫學大學公共衛生學系教授邱弘毅表示，壓力似乎會讓人較容易地給予或接受他人情緒上的支持，然而這樣的結果是否可外推到一般人身上，仍待近一步的驗證。若能證實研究中的參與者具有人群代表性，才能將此結果做較有意義的推論，否則可能只是單一研究的結果，應避免對此做過度的解讀。

邱弘毅指出，不論壓力是否能增進人際的聯結，都不可忽視壓力對健康帶來的負面影響，此影響並無法因為他人的支持而減少或消除，建議養成規律運動及紓壓的習慣，才是維持身心健康的不二法則，尤其處於新冠肺炎的非常時期更是如此。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說，先前大多的研究都著重於壓力帶來的負面影響，上述研究有趣的是，它注意到壓力會形成一種社會支持，成為促進人際交往的因素，當人們面臨壓力陷入負面情緒的同時也會激發支持及同理別人的正面效果。

此外，葉雅馨呼籲，男性有壓力是必然的，不論性別開口求助才是聰明的選擇，特別是疫情期間有很多的限制，這些都需要改變原來的生活習慣，而習慣的改變本身就容易產生壓力，也容易帶來孤獨感，不過如此也減少很多不必要的應付感與干擾，可自主掌控的時間增加，建議趁著獨處時，思考什麼是重要的、哪些是值得的，給予真正重要的人事物支持與關懷。

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