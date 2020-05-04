不想加速癌細胞長更快 日常6件事絕不能偷懶

嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)疫情未見趨緩，使得部分癌友及家屬因擔心疫情而減少出門採買，或選擇可長期存放的加工食品，進而導致飲食不均衡的問題。為此，國民健康署王英偉署長提供癌友飲食保健六招，以提升免疫力，改善生活品質，增加治療效果與存活率。

第一招、衛生安全排第一

烹煮前食材應清洗乾淨，並採公筷母匙。用餐及喝水前、擤鼻涕及如廁後，落實正確洗手，用乾淨流動的水且使用肥皂，每次至少20秒，病毒才能真正被「洗掉」。如果一時不方便用清水洗手，可先用含酒精的乾洗手液替代，有機會就趕快以肥皂徹底洗手，才能有效防疫。

第二招、新鮮天然ㄟ尚好

癌症治療期間及治療後病人可能會噁心嘔吐、暈眩昏睡、味覺改變等，需攝取足夠且均衡的營養，建議用當季、新鮮現做的食材最優，以符合自己口味的方式烹調，適量煮食以當餐吃完最好，吃出食物的營養與美味。

第三招、維持體重不下降

治療期間的癌友，要注意維持體重不下降，若能維持BMI在18.5-24.0之間 (BMI=體重公斤/身高(公尺)2)就更好了。建議每天固定時間量體重，注意體重變化，若有下降趨勢，尤其一週內下降了2%或一個月內下降5%，請必須儘速聯絡醫院的個管師或營養師，安排回診就醫。

第四招、吃得夠且均衡多樣化

每天應攝取6大類食物：全榖雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品及堅果種子等，均衡多樣化攝取食物。

若一餐吃不了那麼多，也可以少量多餐，正餐中間增加一餐點心，達到一天的總攝取量為原則；如果因治療的副作用導致進食量過少，建議可詢問醫師或營養師，提供藥物或營養諮詢，幫助維持足量的攝取。

第五招、多吃優質蛋白質

癌症治療期間及剛治療後的病人，宜適度增加「蛋白質」攝取，如黃豆、毛豆及其製品、魚及海鮮類、各式蛋及肉類、乳品類及堅果類等，都提供豐富蛋白質及許多維生素、礦物質，幫助身體組織修護，提升免疫力；但要注意盡量避免加工類食物，且肉類多選用家禽及瘦肉，減少飲食中飽和脂肪的攝取量。

第六招、適當補充營養素

癌症治療期間可考慮適當補充維生素C、左旋麩醯胺酸（L-glutamine）及益生菌，維生素C有助於抵抗感染、傷口癒合；益生菌有助於促進消化和保持胃腸道健康，亦可預防因放射治療和化學治療所引起的腹瀉；頭頸癌等癌友若因放療或化放療引起嚴重的口腔黏膜炎，疼痛難耐致無法進食，則可在與醫師或營養師討論後補充左旋麩醯胺酸，需注意的是，一旦症狀改善即應停止服用。