酒糟肌臉紅、乾癢又刺痛？ 保養切記做足3重點

你也有酒糟性皮膚炎（又稱玫瑰斑）的困擾嗎？不僅臉頰泛紅持續不退，有時還會合併乾燥脫屑、刺癢等狀況，不想醜態暴露在外，戴上口罩想藉此遮掩，沒想到症狀卻愈來愈嚴重，到底該怎麼辦才好？

食藥署特別邀請彰化基督教醫院皮膚部光照治療科邱足滿主任說明，酒糟性皮膚炎主要是先天體質加上各種後天因素，其激發因子包括熱、日曬、刺激的保養品、不當外用藥物、毛囊蠕形蟎蟲數量過多、荷爾蒙、情緒因素、酒精等。

另外，症狀包括皮膚發紅、紅色丘疹和膿皰、鼻瘤、眼睛發炎等4種，有些患者可能只出現一種型態，或不同型態混合表現，需用不同藥物治療。

酒糟性皮膚患者膚質非常敏感，日常生活應注意以下3要點：

1、避免惡化因子

酒糟性皮膚在熱的情況會惡化，要避免悶熱環境，維持25℃較佳，也要避免過熱飲食、喝酒、吃辛辣食物、泡溫泉、三溫暖烤箱；紫外線也有不良影響，最好躲避太陽、做好遮蔽措施、使用適合肌膚的防曬乳液。

2、適度清洗

洗臉產品的洗淨力強弱很重要，務必溫和洗臉即可，洗完臉後如果覺得緊繃、刺痛，表示洗臉產品洗淨力太強。在水溫方面，最好接近皮膚表面溫度，夏天時水龍頭流出來的室溫即可，而冬天就要使用接近皮膚表面的溫水，以免太冰冷皮膚受不了。

至於洗臉用雙手即可，切忌用摩擦力強的毛巾，或買一些標榜去角質功能的洗臉用具，也不要用洗臉刷、洗臉機等等產品清洗；洗完臉之後，用毛巾壓乾臉上水分即可，避免毛巾抹臉造成的摩擦力傷害。

3、正確保濕

洗完臉後仍有水氣時，要擦合適、沒有香味的保濕產品，感覺皮膚適度滋潤即可，若擦了保養品會有刺痛感，應立即停用。夏季選用質地清爽，冬天則用滋潤的保濕產品，覺得乾燥時就補擦，可提升皮膚的屏障功能。

值得注意的是，邱足滿強調，酒糟性皮膚炎沒有最佳治療模式，平時要注意遠離及避免傷害皮膚的因子，以及溫和清潔肌膚，並注意皮膚保濕，才能恢復防禦功能，保持健康。