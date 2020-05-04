吃藥後喝咖啡會影響藥效

感冒是一種上呼吸道感染的疾病，大多是病毒所引起，症狀有發燒、鼻塞、流鼻水、頭痛、喉嚨痛等，坊間傳聞「吃感冒藥配咖啡好得快」？對此，臺北市立聯合醫院陽明院區藥劑科藥師陳又任說明，一旦感冒時，疾病發展到一定程度後就會逐漸恢復，只需支持性療法及症狀治療即可，如果吃感冒藥又配咖啡喝，一旦產生交互作用，可能會讓身體更不舒服。

陳又任說明，常見的感冒藥成分有4大類：(1)解熱鎮痛劑，如：Acetaminophen（乙醯胺酚）具有解熱鎮痛的效果，大劑量服用或與酒精併用可能會損害肝臟，應遵照醫囑或藥品仿單使用，且服藥期間應避免飲用酒精性飲料；(2)抗組織胺劑，常用於打噴嚏流鼻水，如：第一代抗組織胺Chlorpheniramine，常見副作用如：嗜睡、口乾等，因此服用後不要開車、騎車，操作危險器械或從事警覺性的工作。

第(3)為解鼻充血劑，如：麻黃素類藥物（Phenylephrine、Pseudoephedrine）用於鼻塞，通常是短期使用，長期使用停藥後，可能會引起反彈性鼻塞，過量時還可能會使血壓升高、心悸、失眠等副作用出現；第(4)則是止咳袪痰劑，止咳劑如：Dextromethophan、Noscapine等，祛痰劑如 Terpin Hydrate可增加支氣管的分泌，將濃痰稀釋，刺激排痰。

雖然咖啡具有提神醒腦、緩解頭痛症狀，但如果喝太多，可能會導致胃食道逆流等，不同體質可能出現心悸、影響睡眠的情形。此外，咖啡也會與某些藥物形成交互作用，如：與鎮靜安眠藥同時使用會降低藥效，因此不宜與藥品同時併服，而為健康起見，食品藥物管理署建議，含有咖啡因成分的包裝飲料，咖啡因的每日攝取量不宜超過300mg。

有些綜合感冒藥含有咖啡因成分，藉由收縮腦血管，加強Acetaminophen的止痛效果，藉此治療頭痛。但如果吃感冒藥又喝咖啡時，萬一感冒藥中有麻黃素類藥品，會與咖啡產生交互作用，反而更容易造成心悸、失眠等情形，大劑量服用或與酒精併用可能會損害肝臟，應遵照醫囑或藥品仿單使用，且服藥期間應避免飲用酒精性飲料。

感冒藥主要是症狀治療、緩解不適，不能殺死病毒也無法預防感冒，喝咖啡也不能增強免疫能力。陳又任強調，感冒時要多休息、補充適量水份和電解質、少出入公共場所、出門戴口罩，如果感冒多天症狀加重，或持續發燒3天以上，就要立刻就醫。