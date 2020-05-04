類風濕性關節炎不僅傷關節！ 細數6大恐怖併發症

「醫生啊，怎麼辦？我現在連洗澡都要靠兒子幫忙！」才五十歲的陳媽手部腫痛了好幾個月，看了國術館、吃了醫師開的止痛藥都沒有用，最後女兒帶她到免疫風濕科看診，才知道自己罹患了類風溼性關節炎。

其實，臨床上很多類風濕性關節炎病人都跟案例中的陳媽很像，總是忍痛了很久才就診，但這時候關節已經變形甚至有些已經開始遭到破壞，嚴重可能導致身體失能。

嘉義基督教醫院過敏免疫風濕科主任陳俊銘醫師表示，根據流行病學的研究，類風溼性關節炎好發在女性，特別是三十歲到五十歲之間的女性，男女罹患的比例約為1：3；有學者推測，可能與女性荷爾蒙有關，因為女性荷爾蒙會讓身體的免疫細胞比較活躍，一旦過度反應，就會造成免疫細胞自我攻擊。

類風溼性關節炎典型症狀以手部關節為主，除了會出現明顯的晨間僵硬腫痛外，還可能會有鞏膜炎、肺纖維化、肺動脈高壓及心包膜炎等嚴重關節外的併發症，不過，所幸比例並不高。

但令人擔心的是，這類患者的血管年齡會比一般人更加快速老化，容易出現腦中風及心肌梗塞等心血管疾病。陳俊銘解釋，這可能是因為體內的慢性發炎導致血管同樣處於慢性發炎狀態，所以在治療上不僅要解決關節的症狀外，更要注意血壓、血脂、血糖等三高問題。

陳俊銘提醒，類風溼性關節炎一旦發病確診後，務必要持續接受治療，千萬不要擔心藥物副作用而拖延治療的黃金期；同時保持低油、低熱量飲食與培養適當運動習慣，降低再發炎的機會，這樣才能與疾病和平共處，讓關節遠離慢性發炎，甚至變形等危機。