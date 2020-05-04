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防疫在即！4種消毒產品別用錯

聯合新聞網 / 常春月刊

文／夏曉稚

隨著新冠肺炎（COVID-19）確診人數不斷攀升，民眾也越來越恐慌，國內外各地開始出現物資搶購風潮，除了衛生紙及口罩以外，酒精、次氯酸水、漂白水等防疫物資，也是民眾瘋狂搶購的對象。可是儘管囤了那麼多防疫物資，民眾對於各類型消毒用品的使用方法卻還是一知半解，究竟該如何正確使用，才能發揮它們的真正效用呢？

輔大醫院家庭醫學科主治醫師許書華表示，事先了解消毒用品的運作原理，能幫助我們正確使用，讓手邊的消毒用品發揮100%的功效。正所謂的「工欲善其事，必先利其器」，本篇針對市面上常見的防疫物資做了一些重點整理。

酒精（乙醇）：濃度75%效果最佳

◎消毒原理

酒精即乙醇，是最容易取得的消毒液之一，除了穩定性高、揮發速度快之外，攜帶上也十分方便。許書華說明，一般病毒可依「是否有外套膜」概分為兩種，酒精能溶解病毒的外套膜，使其脫水及蛋白變性凝固而衰亡，而新型冠狀病毒即屬於有外套膜的病毒，對此，酒精便能發揮十分良好的功效。

不過值得注意的是，酒精濃度必須介於60%～80%之間，才能達到殺菌的功效，其中又以75%濃度的酒精效果最佳。若是市售的95％藥用酒精，反而會因為濃度太高，使細菌表層的蛋白質迅速凝固，讓酒精難以滲透到細菌內部，難以達到原本殺菌的目的。

使用指南

酒精可以用於環境消毒，也可以直接噴灑於皮膚上，使用時，要讓酒精停留至少15～30秒，任其自然揮發，切勿用衛生紙擦拭，以確保消毒效果。

若自行購買95%藥用酒精來配製，可以95%酒精4杯、水1杯的比例進行混合，即可調製出有效殺菌濃度，惟需注意不要買成95%工業酒精。由於工業酒精含有甲醇，若稀釋用來消毒，反而會透過皮膚進入人體而引發中毒。

乾洗手（乙醇、異丙醇）：殺菌原理與酒精相同

◎消毒原理

乾洗手，顧名思義是一種不需用水的洗手方式，有些乾洗手劑會添加甘油、蘆薈凝膠、維生素E等保濕成分。但主要殺菌成分仍以乙醇、異丙醇為主，殺菌原理與酒精相同。

使用指南

挑選乾洗手劑時，若是以殺菌效果為優先考量，則酒精或異丙醇成分應達 70%以上，才能有效消滅病菌。不過，異丙醇的毒性比乙醇高，眼、鼻、皮膚就會有較強的刺痛感，敏感性肌膚的人就不太適合使用，並且要注意保存方式，盡量放置在陰涼處，以防自燃的情況發生。

box挑選乾洗手產品，避免含三氯沙成分許書華補充說明，民眾在挑選乾洗手產品時，應注意盡量避免選擇含有「三氯沙（Triclosan）」成分的商品。三氯沙是一種抗菌劑，可以降低和減少微生物生長，多添加在清潔劑和化妝品中，但有部分研究顯示，長期使用的話，可能會有腦部發育、學習障礙等問題。

漂白水（次氯酸納）：殺菌守備範圍較廣

◎消毒原理

一般的居家清潔中，最常使用含氯水溶液進行環境消毒，而漂白水即為次氯酸鈉，屬於鹼性溶液，擁有強力消毒性，其強氧化力可以破壞核蛋白質結構、抑制病菌的活性，而且殺菌守備範圍較廣，對細菌、病毒、結核菌皆能有殺菌效果。

使用指南

漂白水理想的殺菌濃度約為500ppm，稀釋時，漂白水與水的調配比例為100比1。一般來說，門把、開關或是門口地面、桌面等地方，都是居家消毒需要注意的重點區域，可利用漂白水擦拭，來降低病菌感染的風險。

許書華提醒，稀釋漂白水時應使用冷水，因為熱水會分解次氯酸納的成分，降低消毒效力。此外，漂白水的穩定性不如酒精，若配置好的漂白水在24小時內未能用完，應立即倒掉更換，確保殺菌效果。

次氯酸水：廣泛對抗多種病毒與細菌

◎消毒原理

次氯酸水與漂白水不同，大多是呈現弱酸性，屬於相對溫和的消毒液，不過兩者皆為含氯的消毒液，因此，在滅菌原理上大致相同，可以廣泛對抗多種病毒與細菌，是許多主婦的必備居家用品之一。

使用指南

使用次氯酸水時，殺菌濃度以100～300ppm的濃度為佳，噴灑後至少停留5秒後再擦拭，才會有滅菌的效果。需要留意的是，次氯酸水儘管可以使用在食器與食材上，但是，消毒過後一定要用清水沖洗乾淨。

兼顧安全性與殺菌效果，防疫也要雙重安心

許書華說明，常見的消毒產品如上述所介紹的，主要分成包括酒精與含氯水溶液兩大類。而使用這些消毒產品時，應特別注意使用的時機、位置與保存方式，才能正確殺菌，同時兼顧使用化學藥劑的安全性。

酒精與乾洗手類型的消毒用品，使用起來方便、穩定性也較佳，但是，當雙手有髒污或傷口，沾到血液、體液時，其殺菌效果也會大打折扣；另外，頻繁使用酒精亦會破壞皮膚的角質層，使油脂流失、容易造成皮膚乾裂。

因此，許書華建議，民眾平時應優先選擇濕洗手或以濕紙巾擦拭乾淨，無法濕洗手時，再以酒精或乾洗手液輔助消毒。此外，酒精屬易燃物，應盡量遠離火源，避免大範圍、高濃度的噴灑，像是廚房等環境，若有一點火光，就可能造成爆炸，使用上要更為小心。

漂白水及次氯酸水等含氯消毒液，則僅限於環境消毒，不可直接使用於皮膚上，由於含氯消毒液具有的刺激性，可能導致膚、黏膜、呼吸道刺激，更甚者，還會有灼傷的危險。許書華為此特別強調，使用過程中，一定要戴塑膠手套，並以布類沾濕擦拭為主、不要直接噴灑，以免吸入造成呼吸道傷害。

「不當的保存，囤再多都是沒用的，因為效果會打折。」許書華提醒，消毒用品應置於不透光、陰涼的環境，避免日曬高溫空氣接觸，尤其含氯消毒液穩定性較

差、不易保存，所以，還是呼籲民眾切勿囤積過多，需要時再購買即可。

勤洗手、戴口罩、關注官方訊息，3訣竅簡單防疫

許書華表示，勤洗手、正確穿脫戴口罩，是消毒用品無法取代的重要防疫措施。除此之外，平日身上可以多配備分裝的小罐酒精或次氯酸水，以利搭乘大眾交通工具或進出密閉的高風險區域時，隨時進行簡單的消毒作業。

「目前台灣疫情還控制得宜，不需過度恐慌，基本工做好、配合政府政令宣導最重要！」許書華不斷強調，中央流行疫情指揮中心提供的防疫消息皆公開透明，且隨時更新，內容也是經過專家彙整過的正確資訊，民眾可以多加關注，掌握防疫情報與知識，再搭配正確使用消毒產品，就能做到有效的防疫。

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