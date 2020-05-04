武肺疫情好焦慮？5對策有效緩解

文／吳依桑

隨著世紀病毒「武漢肺炎（COVID-19）」持續在全球蔓延，臨床心理師王意中認為，由於目前似乎還看不見疫情可望結束的確切時間點，這種「不確定性」的未知以及改變，對身心造成的負向影響，常是導致當下許多人情緒焦慮的原因。

防疫壓力，像接不完的變化球

這場無法預期何時可以結束的「抗疫大戰」，正影響著生活各個層面，除了直接面臨病毒對健康的威脅，還嚴重影響著民生百態的生活秩序，包括人與人之間的社交、信任等關係，都有可能因此產生心理上看不見的衝擊和變化。這種大大小小的衝擊，正不斷發生在生活各個層面，這個世紀病毒帶來的全面性壓力，早已在職場、校園、社區產生排擠或標籤化現象。

王意中這樣比喻，「武漢肺炎就像來自四面八方且無法預期的變化球，造成生理、心理乃至於社交、社會關係，以及後續經濟等問題，都讓大家應接不暇。若是對於疫情資訊又過於敏感且過度放大解讀，就會更容易處於莫名焦慮的狀態。有些人甚至因此恐慌症發作，對未知的未來產生負向的悲觀情緒，例如畢業生會開始憂慮未來畢業後的茫然等等。」

焦慮之後，慮病、強迫症恐來襲

面臨失控疫情可能造成的負向情緒，王意中表示，焦慮的情緒會先出現，雖然適度的焦慮並無大礙，但比較令人擔心的是，現在的焦慮會不會太過度，因而誘發過往或潛在的疾病，例如導致恐慌症發作得更厲害，或是以前的強迫症會不會因為必須做好確實消毒，而誘發強迫思考和行為；除了情緒表現外，武肺的壓力事件也可能誘發一些心因性症狀，會造成有些孩童一到學校、安親班或補習班，就開始感覺偏頭痛、腸胃不適、噁心想吐等症狀。

其實強迫症也是焦慮的一種，有些人甚至還會出現「慮病症」，擔心自己似乎有點咳嗽、感覺疲倦，是不是該去做病毒篩檢，會明顯因為焦慮、恐慌、懷疑、擔心的心理，進而影響生理狀態，造成免疫力下降，就可能會出現偏頭痛、失眠睡不好、噁心想吐、胸悶呼吸不順、腸胃不適或是其他症狀。

在這種非常時期，如果本身個性是屬於比較完美主義者，對生活規劃比較有結構性安排的人，當生活秩序或工作節奏稍有一些異動或改變，就會引起心理上的各種擔憂或不自在，甚至會因此產生慌亂情緒的人，如果又過度關注疫情資訊甚至放大扭曲，長時間沉浸在擔心害怕的情緒之中，就會產生極大的身心負荷，而處於不安的焦躁狀態。

出現6大症狀，你可能過度焦慮了

那麼，該如何發現自己已經在防疫壓力中過度焦慮了呢？王意中認為，生理和心理、環境這三者是不斷交互影響的關係，當環境產生改變，心理就會受到影響進而影響生理健康。

武漢肺炎所引發的人心惶惶，造成大家心理上的焦慮、害怕、擔憂，這些都是短時間內正常的情緒反應，只是，如果自我覺察發現有下列防疫焦慮症狀，且長時間沒有明顯緩解改善，會建議進一步尋求專業協助。

1.自我感覺情緒反應跟過往比較起來，容易心神不寧、注意力無法集中、思緒易中斷、坐立不安停不下來，情緒不穩定甚至容易生氣、煩躁沒耐性。

2.焦慮情緒已明顯延伸出反常行為，例如過度搜買防疫物資、囤積民生用品。

3.睡眠品質比起以前變得比較差，睡不好、睡太少或是整天昏昏欲睡。

4.血壓心跳較為急促，莫名感覺胸悶、頭痛，或是出現唇狀皰疹、口角炎、胃潰瘍等症狀。

5.不僅食慾變差，還覺得提不起勁、腦海中常出現負面想法等低落情緒、抑鬱或對未來感覺絕望。

6.突然對本來喜歡的事物不感興趣，無時無刻都想滑手機緊追疫情發展和細節，甚至會想即時轉發疫情訊息才能感到安心。

別陷入病毒式焦慮的情緒陷阱

王意中強調，這些突如其來的防疫焦慮情緒反應，每個人都會有，也是正常反應，差別只在於表現出來的強度和症狀，每個人會不太一樣。通常可以在轉移注意力或是與親友閒聊互相關心支持之後逐漸恢復正常，讓焦慮的心情不會持續太長的時間而影響到正常生活。

同時，他也提供幾個有助緩解焦慮情緒的具體對策與做法，在面對病毒威脅的當下緩和情緒、安頓身心，尤其是實際與武漢肺炎防疫壓力產生關聯的人，包括需要居家檢疫、居家隔離或是自主管理的人，可能多少都會遭受另眼看待，還有防疫第一線的醫護人員可能因此被標籤化，都需要特別注意，提醒自己別陷入病毒式焦慮的情緒陷阱中。

「其實，這場全球防疫大戰後續可能帶來的生活各個層面的改變，將會是另一個關鍵重頭戲，建議大家必須從現在開始安頓好身心，不僅要有健康的身體，也必須維持健康的心理，才能有餘裕好好面對未知的任何改變。」王意中說。

緩解防疫焦慮，日常5對策

1.每天適度掌握疫情訊息

過濾不必要的大量資訊，在非常時期需要的是有助於自我保護的知識，而不是全盤接收來自四面八方的資訊，可能會因此過度放大情緒解讀。若有疑慮，建議不妨直接撥打疾管署防疫專線1922或0800-001922，尋求正確的防疫資訊。

2.日常生活要維持規律

在安全防疫的原則下，保持規律的生活作息、穩定的工作狀態，並維持基本的運

動，只要生活中可自我控制的部分越多，焦慮的情緒就會越低，就能保持健康的心理狀態。

3.適度轉移注意力

在家的時間變多了，可善用時間從事一些能讓自己心情愉悅的事情，例如做菜、種花、運動、看書、聽音樂等等，享受難得的慢時光。若是正面臨情緒混亂，建議先試著讓生活有重心和寄託，並且是有節奏且規律的持續進行，盡量轉移注意力，來降低防疫焦慮症的衝擊。

4.維持基本人際關係

儘管是需要保持安全社交距離的非常時期，還是可以利用科技和親友保持互動，讓一些擔心害怕的感受得以適時紓解，讓情緒有個出口是很重要的。

5.電話諮詢專業協助

由於每個人的自我病態察覺能力不太一樣，若是在家人朋友的支持下，依然無法改善負向情緒且長時間無法緩解，建議可尋求專業協助。如果害怕進出醫療院所，不妨可以先電話諮詢，例如聯繫各縣市衛生單位的心理健康諮詢專線，可協助循序解決或後續轉介處理。