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令人振奮！本日無新病例 開心但仍不能掉以輕心

聯合新聞網 / 常春月刊

兩個月多月以來，從一開始個位數病例，歷經農曆年間的中港澳移入個案，嚴防本土傳染和鑽石公主號全員採檢陰性，再經歷一波歐美境外移入，和擔心清明連假的群聚感染之後，中央流行疫情指揮中心表示，國內今日（4/14）沒有新增病例，實在令人感到振奮與開心，但仍不能掉以輕心。

指揮中心提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

另外，在口罩購買部分也有新措施，實名制2.0第5期網購自4月15日起開始預訂，除原本成人口罩之外，將試辦網購4～8歲小童的立體口罩，同樣可透過Emask口罩預購系統預訂；另因成人購買兒童口罩比例過高，為保障兒童優先使用兒童口罩的權利，4月23日（四）起恢復兒童口罩年齡購買限制，16（含）歲以下之健保卡，才能購買兒童口罩。Emask網路預購則配合4月23日起的取貨時間，從第5期的預訂時間4月15日至4月17日（取貨時間4月23日至5月6日）開始實施。

疫情指揮中心表示，因應全球COVID-19（武漢肺炎）疫情，為確保國內防疫安全，自台灣時間4月18日零時起，入境民眾過去14天（台灣時間4月4日零時起）如有歐洲、美洲地區旅遊史，登機前應主動出示符合居家檢疫條件的資料，若同住者有65歲（含）以上長者、6歲（含）以下幼童、慢性疾病患者（如心血管疾病、糖尿病或肺部疾病等）、無專用房間（含專用衛浴設備）者，入境後應入住防疫旅館，若經查資料申報不實者，最高可罰15萬元。

另外，除了居家檢疫者外，居家隔離者若有上述情形，也可向各縣市地方關懷服務中心申請入住防疫旅館。國內各縣市防疫旅館目前尚有4,703空房可供入住，相關資訊可至台灣旅宿網防疫旅宿專區查詢，並洽各縣市防疫旅宿連絡窗口。

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