症狀像流感、新冠肺炎！ 年輕人有這6症狀當心是「這癌」

21歲的陳姓男大生，一年多前頸部出現不明腫塊，起初因無疼痛感不以為意，直到頸部的腫塊日益增大且數量如葡萄串，就醫後發現罹患何杰金氏淋巴瘤。在化療期間口腔黏膜到胃腸道發生嚴重潰瘍，常全身痛到無法入睡，即便想吃東西也食不下嚥，就連喝個水這種再簡單不過的小事，也如同十幾把刀片在割喉嚨，但因家人的鼓勵，疾病終於緩解。

中華民國血液及骨髓移植學會秘書長李啟誠醫師表示，根據衛福部最新公布的105年癌症登記報告顯示，何杰金氏淋巴瘤患者多為「年輕族群」，逾四成患者年齡介於15歲至34歲。且症狀多為不明原因反覆發燒、頸部出現腫塊、莫名變瘦、夜間盜汗、皮膚癢及咳嗽，其發病症狀類似目前讓人憂心惶惶的新型冠狀病毒(武漢肺炎)與A型流感，雖然僅靠症狀，一般人難以在第一時間辨別自身罹患的疾病，但若是上述症狀合併頸部淋巴腫塊或體重莫名減輕，應儘速找血液腫瘤科醫師求診，以利及早對症下藥。

雖然，多數何杰金氏淋巴瘤患者可在第一線高劑量化療及自體幹細胞移植後痊癒，但即使接受自體幹細胞移植，仍有五成的患者無法完全達到緩解，在這群復發的患者之中超過九成，在移植後兩年內，何杰金氏淋巴瘤會再度來犯。對此，中華民國血液病學會淋巴瘤工作小組暨和信醫院血液腫瘤科譚傳德醫師表示，通常臨床上會建議高復發風險頑固型或復發型的何杰金氏淋巴瘤患者，應在自體幹細胞移植後接受「CD30標靶治療」作為鞏固治療，降低再次復發的可能。

根據跨國臨床試驗顯示，高復發風險患者接受「CD30標靶治療」作為鞏固治療，有近六成患者「五年無復發存活率」大幅增加，提升病友治癒的機會；且今(109)年2月1日起，健保給付高復發風險的何杰金氏淋巴瘤患者，自體幹細胞移植後的鞏固治療。