疫情期間怕就醫？ 因病非就診不可必做5重點

新冠肺炎疫情以來，不少癌友因為擔心感染而不敢就醫。對此，國民健康署王英偉署長表示，疫情期間，若因不敢到醫院就醫診治，反而會延誤診斷和治療癌症的最佳時機。

其實罹癌並不可怕，延誤診療才是真正殺手，王英偉提供安心就診五撇步：

撇步一、選認證醫院

為提供癌友就醫選擇參考，國民健康署今年公布臺灣共有60家醫院通過癌症診療品質認證，藉由認證醫院及醫護團隊共同努力，我國癌症病人五年存活率從認證前的50%(93-97年)，提升到57%(101-105年)，醫院的癌症治療品質值得民眾信賴，最新認證醫院名單已公布於國民健康署網站(https://reurl.cc/E78ORK)。

撇步二、出入戴口罩

除了選擇在通過癌症診療品質認證的醫院診療外，為照顧有特殊醫療需要的病患，自109年2月11日起進行化學治療或放射線治療的癌友，可於每日就醫治療時，向醫院指定部門登記取得一片醫用口罩(https://www.facebook.com/TWCDC/posts/10157834836073407)。一般平面口罩的正確配戴步驟為「開、戴、壓、密」。

撇步三、落實勤洗手

除了進出醫院全程戴口罩外，更要正確勤洗手、避免觸摸眼鼻口，養成並落實良好衛生習慣。

洗手要用乾淨流動的水且使用肥皂，每次至少洗20秒。如果暫時無法用清水洗手，可先用含酒精的乾洗手液替代，但還是以肥皂洗手的效果最佳。

癌友及家屬洗手正確的時間也有「三前三後」，三前就是用餐前、與病人觸碰前、看病前，三後則是看病後、擤鼻涕後、上廁所後。

撇步四、緊急要就醫

當病人發生發燒、呼吸困難、頑固性頭疼、活動障礙或喪失活動能力、腹脹、腹痛等，可能是腫瘤或治療導致的緊急狀況，這些情況可能嚴重會危及生命，要遵照醫療人員指示立即就醫。

撇步五、停留要縮短

在就診後請根據醫院的指示儘快完成檢查、治療或取藥，立即離開醫院，避免過多的人群接觸。如果醫師建議住院，醫院會根據你的病情儘快通知，若有疑問可以諮詢醫院提供的聯絡資訊或服務台；如果沒有特別緊急的事，最好避免進出醫院及人群聚集場所，也盡量謝絕訪客，減少自身和他人暴露感染的風險。