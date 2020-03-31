聽新聞
test
0:00 / 0:00

易失眠、抽筋？身體可能缺鎂

聯合新聞網 / 常春月刊

文／陳大樂

人體好比一個大型的生化工廠，裡頭大大小小的生化反應，必須仰賴身體儲存的各種原料才能運作，其中礦物質「鎂」，更是人體不可或缺的營養素。

康寧醫院營養師陳詩婷表示，人體超過300種以上的生化反應，都必須仰賴鎂元素，才能有效的運作，諸如肌肉與神經的運作、心臟跳動、放鬆壓力、一覺好眠、骨質發展正常等，都與鎂脫不了關係。

陳詩婷就分享一則臨床案例，一名年約40歲的女病人，在診間抱怨自己經常在睡夢中小腿抽筋醒來，原以為是鈣質攝取不夠引起，就拼命喝牛奶、吃鈣片，可是小腿抽筋狀況仍沒有緩解；抽血檢查之後，才驚覺原來是鎂元素缺乏所導致，經由飲食調整，小腿抽筋現象不藥而癒。

可見如果身體缺鎂，許多生化反應則無法發揮正常功能，影響的層面從腦部、神經系統、心臟、骨骼、肌肉、能量轉化等都有可能。所以，若時常沒來由地出現以下症狀，就要注意了，這正代表身體缺鎂的跡象。

缺鎂的5大警訊

症狀1：難以入睡

鎂對於放鬆大腦非常的重要，因為鎂具有調節神經細胞與肌肉收縮的功能，要知道疲勞的消除與精神的鎮定，都與腦中神經細胞的調節有關。因此，一旦缺乏鎂元素，大腦則難以下達放鬆的命令，所以，缺鎂的人，經常有難以入睡，無法放鬆的困擾。

身體鎂元素濃度不足時，神經細胞會變得很容易受到刺激，造成興奮、激動、敏感、神經質、難以放鬆等反應。長期刺激下，將會導致入睡困難，甚至惡化成失

眠、焦慮、情緒躁動等症狀。

症狀2：容易抽筋

鎂與肌肉放鬆、收縮有關。事實上，人體任何部位出現緊張、痙攣或僵硬，都是缺乏鎂的徵兆，特別是經常半夜小腿抽筋的人，可能體內的鈣與鎂失衡導致。

症狀3：骨質密度變低

很多人以為骨質的合成，僅與鈣質、曬太陽、補充維生素D相關，其實不然。假使飲食不均衡，鎂的濃度不夠，同樣會讓骨質密度不夠堅強。

陳詩婷說，鎂缺乏，通常鈣質與維生素D的利用也會不佳，導致低血鈣症，身體為了平衡血液中鈣的濃度，會促使副甲狀腺素分泌，提取骨頭裡的鈣元素，以提高血液中的鈣濃度，長期下來，就會使得骨質密度降低，增加骨鬆的風險。

症狀4：注意力難以集中

身體將吃進去的食物，轉變為能量利用及儲存，其中能量的來源（ATP），必須靠鎂離子結合在一起才能具有活性。換言之，鎂參與三大營養素（醣類、脂肪與蛋白質）的代謝、合成與利用，因此，只要體內的鎂含量不足，身體就難以將吃進去的食物，進行能量的利用。另外，大腦正是身體消耗能量較多的部位，若經常鎂不足，很容易出現記憶力下降、注意力難集中、容易疲勞等現象。

症狀5：難以放鬆

與失眠的道理一樣，因為鎂元素不足，身體將無法調節血清素和GABA等神經遞質，就會導致大腦無法放鬆。

什麼情況容易缺鎂？

讀者一定想知道，什麼樣的情況下，會導致身體缺鎂？陳詩婷解釋，當你過度節食時、飲食精緻化（因為鎂經常存在綠色蔬菜中），或是長期腹瀉、消化道發炎等狀況，都會讓鎂吸收不良。另一方面，則是腎臟問題、糖尿病、使用利尿劑、酗酒等族群，也會加速鎂的排泄。

長期壓力大的人也容易缺鎂，這是因為壓力大時，腎上腺素會上升，會利用消耗血糖、加速心跳來面對壓力；其中，血糖轉換成能量的重要關鍵即是鎂，所以，長期處在壓力大的人，也容易缺鎂。

鎂元素4大功能

1.降低心血管疾病：鎂與鈣是肌肉收縮與放鬆的重要元素，只要身體內的鈣與鎂達到平衡，可以讓心臟血管的收縮與傳導趨於正常，達到預防心血管疾病的功效。

2.幫助血糖穩定：研究發現，鎂可以提高胰島素敏感性，防止餐後血糖波動過大。

3.幫助入睡：缺乏鎂，可能會使人的情緒趨於緊張，讓人不易入睡，引發失眠。適量攝取鎂可以緩和情緒、消除疲勞。也可以促使大腦釋放足夠的血清素和GABA，幫助入睡。

4.預防骨質疏鬆：鎂、鈣質與維生素D，是身體骨質礦化不可缺乏的營養素。也因此，預防骨質疏鬆，不能只補充鈣質，適當攝取鎂及曬太陽（補充維生素D）也是必要的。

富含鎂的4種天然食物

鎂元素一日的攝取量是多少？根據國民健康署建議，成人男性每天是380毫克，女性為320毫克，懷孕婦女應增加30毫克，為350毫克；其中，深綠色蔬菜、全榖根莖類、堅果類的含鎂量最高。

◎深綠色蔬菜：葉綠素由鎂元素組成，所以，只要是深綠色蔬菜，鎂含量都很高，諸如菠菜、地瓜葉、青江菜、空心菜、大陸妹、花椰菜等綠色蔬菜，都可以適量攝取；另外，青菜在烹煮過程中，鎂會流失在湯汁裡，所以，不妨每天有一餐喝碗青菜湯，也能攝取到需要的鎂。

◎堅果：葵花子、芝麻、核桃、腰果、杏仁、南瓜子等，鎂含量也很高，每天建議吃一把。注意，一把是指以手用力抓取的量，過量會增加油脂及熱量的攝取。

◎豆類：黃豆、黑豆與毛豆，其鎂含量都很高。

◎全穀根莖類：如蕎麥、小米、黑麥、燕麥等，這些非精緻的全穀類，鎂含量也都頗高的。

不過，到底飲食要怎麼搭配，才能確保不缺鎂？陳詩婷分享，只要三餐的主食，有一餐以糙米或多穀飯替代精緻白米，三餐的蔬菜至少一半都是深綠色蔬菜，肚子餓可以吃把堅果，基本上身體不會缺鎂，這就是為什麼國健署一直呼籲民眾要天天五蔬果，多攝取深綠色蔬菜的原因之一。

蔬菜吃不夠？

補充鎂營養品也可以很多人擔心自己蔬菜吃得不夠多，飲食不夠均衡，是否要補充鎂營養品？陳詩婷說，根據國民健康署資料顯示，國人的鎂攝取量平均只有每日建議量的60～70%左右，主因可能與現代人普遍外食，青菜攝取量明顯不足有關。也因此，自覺深綠色蔬菜攝取量不夠多的人，搭配市售保健食品適量補充，也是可以的。

但要特別提醒，鎂與鈣的關係是相輔相成的，最佳的比例是鎂：鈣為1：2，此比例身體的利用率最好。另外，研究發現，由營養補充品中所攝取的鎂含量，每日最大劑量不應超過250毫克，如果補充過量的鎂，可能會造成腹瀉。

【請見《常春月刊》445期；訂閱常春月刊電子雜誌

相關新聞

易失眠、抽筋？身體可能缺鎂

人體好比一個大型的生化工廠，裡頭大大小小的生化反應，必須仰賴身體儲存的各種原料才能運作，其中礦物質「鎂」，更是人體不可或缺的營養素。

防新冠肺炎 口罩族悶出大危肌！你中了幾個？

每年到了流感旺季，口罩就是一般民眾自我保護的重要配備，今年再加上新冠肺炎疫情（COVID-19）的威脅，人人自危，口罩更成為全民基本配備，為了避免不肖業者哄抬價格，政府從一開始開放超商限購口罩方案，到後來的口罩實名制以維護民眾買口罩的權益，好不容易搶到口罩。不過每天口罩一戴就是一整天，雖然是為了自我保護，但是，許多皮膚科醫師都發現，臨床門診因為戴口罩而戴到皮膚出狀況的患者明顯增加許多。

「癌症是一種慢性病」6種食物降低癌症復發風險

癌症原來稱作是「絕症」、「不治之症」，拜現代醫療科技不斷精進，罹癌存活時間不斷拉長，病患的生活品質也逐步提升；2006年起，世界衛生組織重新定義為「癌症是一種慢性病」，是可以治療、控制，甚至能夠治癒的。

抗癌吃對才有幫助 教你5大原則讓癌細胞止步

癌症治療期間會出現許多症狀，例如：食慾不振、體重下降、體力虛弱、營養不良…等，在面對這些症狀時，多數患者以為是身體生病或是治療引起的副作用所造成，殊不知這些症狀與發炎有很大的關係。

慢性病患得武肺、流感 多重症且死亡風險高？

目前全球各國仍處於新冠肺炎（COVID-19）流行期的進行式，雖然台灣當前疫情控制得宜，也逐漸挺過流感高峰期，但依舊不能掉以輕心，尤其是有慢性病史的民眾要特別當心！

腦動脈瘤半數搶救前死亡！ 揭4個身體不定時炸彈因子

62歲蔡先生有缺血性腦中風及高血壓病史，時常頭暈，症狀長達3年，至醫學中心檢查出1.8公分的「腦前交通動脈瘤」，輾轉至台北慈濟醫院就醫，神經外科徐賢達醫師考量動脈瘤隨時有破裂造成死亡的風險，與其溝通後進行「開顱夾閉手術」；術後狀況良好且無任何併發症，回歸正常生活。

疫情期間怕就醫？ 因病非就診不可必做5重點

新冠肺炎疫情以來，不少癌友因為擔心感染而不敢就醫。對此，國民健康署王英偉署長表示，疫情期間，若因不敢到醫院就醫診治，反而會延誤診斷和治療癌症的最佳時機。

新冠肺炎疫情釀心理焦慮？ 專家教你幾招穩定情緒

根據2019年9月發表於《JMIR mHealth and uHealth》期刊的研究指出，以手機應用程式為工具，便於讓使用者記錄每天的憂鬱症狀，同時依據對憂鬱症狀項目所作出回應的時間，可作為憂鬱症患者，症狀出現的紀錄，及復發前的參考指標。

症狀像流感、新冠肺炎！ 年輕人有這6症狀當心是「這癌」

21歲的陳姓男大生，一年多前頸部出現不明腫塊，起初因無疼痛感不以為意，直到頸部的腫塊日益增大且數量如葡萄串，就醫後發現罹患何杰金氏淋巴瘤。在化療期間口腔黏膜到胃腸道發生嚴重潰瘍，常全身痛到無法入睡，即便想吃東西也食不下嚥，就連喝個水這種再簡單不過的小事，也如同十幾把刀片在割喉嚨，但因家人的鼓勵，疾病終於緩解。

晚期肝癌 治療新突破

晚期肝癌第一線標靶藥物過去長達10年間僅有一種選擇，直到2018年8月美國FDA核准新一代一線標靶藥物上巿，台灣亦於同年11月核准，今年1月起開始健保給付，晚期肝癌治療有了新進展，患者不必再擔心高額的藥費，更能勇敢抗癌！

瘦得越快 復胖也越快

體重對人體來說，不只是外觀的胖瘦美醜，對身體健康也非常重要，因此，儘量將體重控制在正常範圍之內；但也不能太瘦，否則會影響到人體的免疫力，就容易導致疾病的產生。

親密的接觸 成功餵母乳

母乳是人類最天然且符合嬰兒生理所需的食物來源，母乳中含有多種抗體及免疫球蛋白等免疫物質，不僅能幫助寶寶抵抗外界的感染，同時還可以增強寶寶的免疫力。

熱門新聞

「癌症是一種慢性病」6種食物降低癌症復發風險

易失眠、抽筋？身體可能缺鎂

防新冠肺炎 口罩族悶出大危肌！你中了幾個？

抗癌吃對才有幫助 教你5大原則讓癌細胞止步

症狀像流感、新冠肺炎！ 年輕人有這6症狀當心是「這癌」

新冠肺炎疫情釀心理焦慮？ 專家教你幾招穩定情緒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。