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猝死前身體有警訊！ 必知心臟4求救信號才能救命

聯合新聞網 / 常春月刊

根據種種的研究顯示，猝死的發生與心血管疾病呈現正相關。那麼，究竟在猝死發生之前，你的身體是否會發出一些警訊，來通知你快要承受不住了呢？

當意識到有可能會面臨猝死的問題時，就不能不對我們心臟的「四大核心症狀」有所了解，並隨時加以留意：

警訊1、氣促

當心臟本身打不出去血液時，心臟的無力會導致血液的逆流，使得血液囤積在肺裡，不容易回到心臟。假使肺裡面的血液增加，甚至從肺部的血管滿出來，跑到週邊的肺泡去了，則會產生肺積水的現象，此時會出現喘的症狀，這都是心臟問題所造成的氣促。

所謂的「運動性氣促」，指的是平常休息時不會喘，但稍微動一下就會喘如果症狀愈來愈嚴重，不用怎麼動就會喘。以爬樓梯為例，以往爬5層樓都沒問題，但現在可能爬個4層樓就很吃力，這時算是第一級的運動性氣促之後再嚴重一點，可能爬2層樓就氣喘噓噓則到了第二級；如果連走平路都不行時，就屬於第三級的情況；若是不動都會喘，則屬於第四級的嚴重狀況了。

還有一種情況就是晚上容易喘，但白天不喘也就是睡覺的時候會喘，病人在躺平的時候比較喘，坐起來的時候反而比較不會喘；這類的病人常會抱怨說：「在床上完全沒辦法躺平」。

警訊2、胸悶

由心臟問題引發的典型症狀是胸悶不適，多半是與運動有關。不過，通常會讓人感到胸悶的情況有很多，如之前有過外傷、心情不好、腸胃道的問題，有時很難去分辨症狀的起因。

重點就在於引發胸悶的原因為何？基本上，心臟所造成的氣促，大部分都是和運動有關係。如果運動時會感到胸悶，但休息後就會好，這種情況就可能與心臟較有關聯，此時會建議病人含一下「硝化甘油」（NTG），如果含了之後會比較好轉，這就是很典型因心臟問題所引起的胸悶症狀。

警訊3、昏厥

心臟本身功能若有障礙的話，輸出的血量一定不足，此外，會造成全身的無力。不過，這個症狀比較不典型，因為全身無力的情況有很多原因，如睡眠不足、官能症、貧血、缺氧等都有可能。

若再加上平常容易產生頭暈，甚至是昏暈厥的症狀，那與心臟有關的機率便大幅增高。有些重要的心臟疾病，會以暈厥的症狀作表現，若有遇到昏倒的情況，大概都要小心，需要做進一步檢查。

心因性的暈厥，發生的速度相當快速，也就是在暈厥的發生之前毫無先前預兆，並不會先出現眼前一片黑的狀況，只要一昏立即就倒了下來，然後好的時候也是突然就好了，患者本身完全對於之前的暈厥毫無知覺，常常會有：「剛剛發生什麼事啊？怎麼這麼多人看著我？」的這種情況。

而像貧血、低血糖、過度換氣、迷走神經反射、暈針等這類的昏厥，在發生前會先出現眼前一片黑的情況，然後慢慢的愈來愈暈、慢慢昏倒而好的時候，也是逐漸的恢復、漸進式的。而心因性的暈厥正好相反，是突然的發生。那麼，心因性暈厥的時間完全視患者的心律何時恢復，如果不能恢復就可能引起猝死。

警訊4、心悸

心悸是否自覺心臟跳動過於強烈或是跳動過快過慢的不舒服症狀。如果心跳跳差的程度到有感覺時，那肯定是有問題，表示心跳過快或是過慢，而心悸正是心律不整的典型表現。

如果家族裡有猝死的病史，平時可能會有小幅的心律不整，但是患者本身並無察覺，在這種不知情的狀況下，真的要格外小心，最好趕快做進一步的檢查。此外，上班族最愛的提神飲品咖啡，其咖啡因的成分容易引起心律不整而產生心悸，因此，建議不要飲用過量。

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