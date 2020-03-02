開學3大病毒夾擊！ 戴口罩、勤洗手再教你6招防腸病毒

在全球聚都焦在武漢肺炎疫情的同時，流感的威力更不容小覷！然而，今天高中以下學校開學了，腸病毒為臺灣季節性疾病之一，濕熱的環境適合腸病毒的生存與傳播，由於腸病毒傳染途徑難以預防，病毒型別具特殊性，5歲以下幼童被感染機率最高，由於腸病毒型別很多，無法得過一次就終生免疫，其可經口、飛沫及接觸等途徑傳染，控制不易，預防腸病毒的感染，才是面對腸病毒疫情來勢洶洶的自保守則：

1、高危險群：

年齡愈小，感染腸病毒而導致重症的機率愈高，3歲以下的小孩要特別小心，一旦幼兒體內的病毒量過高，病毒可能隨著血液，跑到腦幹而引起重症，腦炎、類小兒麻痺症候群或肺水腫，都是有較高機率罹患的重症，建議家長從外返家後，最好先洗手再接觸幼兒。

2、增強個人之免疫力：

掌握四大原則─「注意營養、均衡飲食、適當運動及充足睡眠」，便能維持免疫系統正常運作，不容易受到腸病毒的侵害。其中，對幼兒及小朋友來說，優酪乳是很方便的選擇，優酪乳中的益生菌具有調節免疫力的功能，建議可選擇通過衛生署健康食品認證的優酪乳給小朋友食用。

3、加強個人及幼兒的衛生習慣：

正確且勤加洗手，以預防自身感染，及避免藉由接觸傳染給嬰幼兒。日常生活確實執行洗手5步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，可以有效阻隔病毒，並勿用乾洗手液取代濕洗手。

4、注意環境衛生：

保持環境清潔及通風。進行環境清潔時，可用漂白水加清水，以1:99比例調配消毒液擦拭家具，像門窗把手、餐桌等，藉此降低腸病毒的活性。腸病毒特別好發在5歲以下兒童，除了免疫能力未健全之外，幼兒咬玩具、吃手指等習慣，也是造成感染機率高的原因。因此，幼兒玩具要常清潔，尤其是帶毛玩偶，應該常清洗、消毒，病童玩具最好也要隔離，避免成為傳染媒介。

5、避免接觸受感染者：

腸病毒主要經由腸胃道或是呼吸道傳染，若接觸過患者的分泌物也可能被感染，病毒可能附著在玩具或是任何器物上，孩童互相擁抱、沒洗手就吃東西、接觸患者的皮膚水泡液體，或是病患咳嗽、打噴嚏、講話飛沫等，都可能傳染病毒。所以，要避免出入過度擁擠之公共場所，不要與病患（家人或同學）接觸，若家中有多名小朋友，要格外注意。

6、家中已有病患的注意事項：

◎小心處理病患之排泄物（糞便、口鼻分泌物），且處理完畢應立即洗手。

◎多補充水分，學童盡量請假在家休息，以避免傳染給同學。

◎對家中之第二個病患要特別小心，其所接受的病毒量往往較高，嚴重程度可能提高。