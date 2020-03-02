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口渴才喝水就太晚了！ 學會補水3技巧養顏美容、助消化

聯合新聞網 / 常春月刊

充足的水分能讓皮膚細胞水噹噹，人體透過喝水能幫助身體調節體溫、促進身體的代謝與腸胃蠕動，如何增加身體的抵抗力，建議可從「喝水」做起！不過，「喝水？」沒搞錯吧，你可能會產生這樣的疑問，就這樣簡單嗎？水不就是每個人天天都在喝嗎？從沒想過水對自己的身體有這麼大的影響。

醫學資料顯示，成人體重內的60～70%是水分，血液中的含水量更高達9成以上，不僅血液、淋巴液及身體分泌物與水有關，進食後的吞嚥、消化、運送養分及排泄，都需要水才能進行，所以，水之於人體，就像空氣、食物對於身體一樣重要。

「我上班忙到沒時間喝水」、「我開會開到都忘了喝水」常常會聽到忙碌的上班族有這樣的聲音，導致不少人消化問題一大堆，甚至還引發尿道發炎，這樣是非常不健康的。有句話說：「多喝水沒事，沒事多喝水」，真的一點也沒錯，愛惜身體健康，就該從平日多喝水做起，但喝水有一定的原則，並不是隨心所欲，沒限制的想喝就喝。

每人每天至少會消耗2公升半的水分，理論上似乎應該再「補回來」2公升半流失的水，不過，其實每天我們吃下的食物中，就已經含有大量的水分。

比方說蔬菜中90%以上是水分，水果中有8成以上也是水分，肉類和魚也含有70%的水分，還不包括我們可能會喝到的湯或是果汁飲料，扣除這些之後，一天喝1500 c.c.的水就足夠了；不過，這是指一般低度運動量者的基本原則，若你是屬於運動量大的人，如運動員或有參加健身運動習慣者，就要相對增加飲用水的份量。

水要是喝得不夠，身體通常會用讓你感覺到口乾的方式讓你知道，但不時提醒自己喝水的壓力也不小，就有醫師以每天喝2500 c.c.為例，將一天當中分5次喝水：

每天早上一起床就先喝約500c.c.的水，對腸胃蠕動、消化和美容，都有幫助，之後進辦公室再倒500c.c.的開水放在桌上，想到就喝，分批在午餐前喝完，下午如法炮製，下班前再解決500c.c.，回家之後再慢慢喝掉最後500c.c.，這樣就可達成輕鬆無負擔的「日飲2500」計畫。

但是，喝水也有技巧，不但要兼顧量的攝取，也要讓身體所喝進去的每一口水都能達到最佳效果。喝水時要小口小口分段地喝，因為身體就像是個非常精密又聰明的儀器，一次灌下太多水時，水分會停留在體內，反而不利新陳代謝造成水腫，而短時間內腎臟也會收到進水太多的訊號，就會加速排尿速度，反而讓喝下去的水立刻流失，沒有足夠的時間送到身體各部位。

至於喝哪一種水比較好？市面上許多包裝水強調國外進口，或經過多道生化科技處理，有的還添加各式的微量元素，重點都是強調喝水的重要性，只要通過檢測安全應該都無虞。

在知道喝水的好處後，在面對現在坊間飲料選擇多，或許還是有不少人可能說：「我真的超級不愛喝沒味道的水！」其實讓自己多喝水的技巧不少，比方說加牛奶、加可可粉等各種味道，近幾年許多添加穀粉的代餐，也相當受到歡迎，其實單純喝、加料喝，只要能喝水都對身體很好。

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