這地方沒保養洩老態！ 日常3件事決定脖子長不長皺紋

除了要瘦身減脂雕塑窈窕的身材曲線外，你注意到頸部的養護了嗎？年齡是女人不能說的秘密，但「頸紋」卻很容易顯出人的老態，因此愛美的女性應盡早開始保養美頸，以免洩露年齡的秘密。

針對這些頸紋產生的原因，書田皮膚科主任醫師鄭惠文表示，除了老化這種不可逆的原因之外，許多部分都是可以事先預防的，像是保持正確姿勢，不要老是低頭滑手機，就可避免因長期低頭產生的紋路。

方法1、選對枕頭

由於睡眠占日常生活中很長時間的比例，因此選擇一顆適中高度的枕頭就格外重要。而且枕頭要盡量可以支撐在頸部，使頸部伸展，如此在健康上，可在睡眠時維持呼吸道暢通，促進睡眠品質，另一方面也不會因枕頭太高或不當的支撐，讓睡覺時頭部往前傾，因而產生頸紋。

方法2、加強頸部防曬

加強防曬，也是防止頸紋產生的重點，在擦臉部防曬霜的同時，別忘了也要同時為頸部上防曬；若是天氣乾冷時，可以在脖子上圍圍巾，免除頸部肌膚暴露在環境中，減少刺激與傷害。

方法3、勿激進快速減肥

在短時間內快速減肥，因為太過激進的方式，會讓該有的營養素減少，讓身體原本有的膠原蛋白消失，全身及臉部皺紋也會容易增加，因此適度飲食，才不會瘦了體重卻長了皺紋。

此外，針對老化產生的細紋，或是原本體質造成天生的紋路，鄭惠文說，老化是漸進性過程，平常可以適度做頸部運動保養，將頭向上仰、眼睛看上方，並向左右轉到極限後，停留數10秒再轉回。

而要靠頸紋霜把已經形成的頸紋全抹平，其實是不可能的，不過，鄭惠文指出，頸紋霜最大的功用在保濕，有些成分甚至還可刺激膠原蛋白的生成，雖然作用可能沒有膠原蛋白流失來得快，但是對於改善乾燥的頸部肌膚，達到補水與鎖水仍是有幫助的。