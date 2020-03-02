糖友免疫力差易得新冠肺炎？ 做到5招控糖還能自保

隨著嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）持續在各國出現病例，國民健康署王英偉署長提醒，糖尿病患者應做好個人血糖控制，並落實個人健康管理，如保持良好衛生習慣，肥皂勤洗手、注意呼吸道衛生與咳嗽禮節，儘量不要到人多擁擠的公共場所，保持良好生活習慣，就不用擔心肺炎病毒來侵襲。

對此，國民健康署提供糖友簡單防疫五要，協助糖友以更好的健康狀態共同對抗疫情：

1、要定期量血糖及用藥：糖尿病患者應定期監測血糖，按時服藥，建議採居家量測，並紀錄血糖數值，以掌握身體狀況。

2、要均衡飲食：蔬菜、水果是維生素C良好的來源，例如青椒、花椰菜、奇異果與現在當季的草莓，可以每天一杯無糖酸奶增加腸胃道健康，每天都要適當吃些蛋白質食物，例如豆腐、魚肉等。

3、多喝水：白開水對人體的新陳代謝有幫助，可提高抵抗力，每天飲水量應達1,700毫升，最近天氣變熱，如果出汗多，還要適當增加。

4、要適當運動：天天運動30分鐘(達每週150分鐘以上)，選擇有氧運動，建議散步、快走、騎腳踏車等，運動最好時間在飯後1-2小時，並避開藥效尖峰時間及空腹時段。

5、要良好習慣：避免熬夜、酗酒、吸菸生活形態，預防糖尿病惡化。

此外，疫情期間，也可憑慢性病連續處方箋，優先至社區健保藥局領藥，減少出入醫院次數，降低感染風險。最重要的是，若有發燒、呼吸道不適症狀，請配戴口罩儘速就醫，保護自己及家人，以減少病毒傳播。