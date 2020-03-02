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小酌幾杯無傷大雅？ 別僥倖！肝病三部曲就從這裡開始

聯合新聞網 / 常春月刊

你是不是也為了和客戶打好關係，每一場餐敘都盡可能參加，一方面與客戶保持良好關係，另一方面，也希望提高自己的能見度，在不景氣中殺出一條血路？但不論如何，幾杯黃湯下肚，就可能對肝臟造成消耗與損害。

成大醫院肝膽腸胃科教授張定宗表示，醫學上來說，酒精成分是乙醇，乙醇經過肝臟代謝後，就成了乙醛，乙醛對肝臟具有毒性，會破壞肝臟，造成發炎、細胞凋亡、纖維化以及脂肪肝；「肝炎、肝硬化、肝癌」等三部曲恐怕就從這裡開始。

然而，許多人喝了酒會臉紅起疹子，是因為乙醛積聚體內讓血管擴張而造成的。臉紅與肝臟功能的好壞並沒有直接的關係，而是與個人乙醛代謝快慢的基因有關；由於此類基因在人種的差異，喝酒後亞洲人比白種人容易臉紅得多。

一般說來，酒精對肝臟的傷害分為三種：一是酒精性肝炎，嚴重的患者會感到身體不適、肝腫大脹痛、發燒、出現黃疸、腹水，由於肝臟沒有神經，患者不會感到疼痛，一旦出現這些症狀，恐怕病況已非常嚴重；有些甚至嚴重到肝衰竭而死亡。二是酒精性脂肪肝，酒精能導致大量脂肪堆積在肝臟排不出，初期症狀不像肝炎症狀這樣不舒服，若已經有脂肪肝又持續喝酒，脂肪肝將會進一步進展為肝硬化。而第三種就是酒精性肝硬化，當肝臟長期發炎與纖維化就會形成肝硬化，這是嚴重肝病的晚期呈現。有10％-20％長期大量喝酒的患者，最後會形成肝硬化；約有10％的酒精性肝硬化的患者，未來將併發肝癌。

張定宗說，喝酒除了傷肝，對腸胃也有侵蝕破壞的作用，患者會因此引起潰瘍，喝愈多、傷害愈大。常有人會問「喝一點點行不行？」或「喝多少才不會傷身？」，其實都沒有標準答案，基本上，乙醛是有毒化學物質，對肝臟有直接毒害，因此，喝愈多、酒精濃度愈濃，對肝臟的傷害也就愈多、愈大。

有趣的是，臨床上確實有人喝了一輩子的酒，也沒有形成肝硬化，張定宗說明，醫學研究認為這是與個人肝臟代謝酒精與發炎的基因有關。雖然酒精並沒有造成這類患者嚴重的肝病，然而他們仍會喝醉，對自身及公共安全依舊能造成很大的威脅，所以喝酒的壞處仍遠遠超過好處。

對於喝酒的朋友，張定宗建議，選擇酒精濃度較低的飲料對肝臟可能造成的傷害會較輕，且避免空腹喝酒，因為空腹喝酒比起用餐喝酒對肝臟的傷害可增加2.7倍，空腹時酒精容易被快速吸收，若喝酒前胃裡先墊一點食物，可以減緩酒精的吸收與傷害。

此外，由於女性體內酒精酵素及脂肪比例與男性的不同，對肝臟的傷害是男性的2倍，因此女性喝酒需更節制；而酒精對營養不良的人，特別是缺乏維生素A與E，也容易造成肝臟的傷害。

有B肝和C肝帶原者，若有酗酒習慣，將會使得肝臟惡化更快。張定宗提醒，酒精也會影響肝臟代謝，有些藥物的藥效會因為喝酒而減弱或變強。臨床上有案例喝酒又服用大量止痛藥（對乙醯氨基酚），導致嚴重肝炎及猛爆性肝炎，差點連命都保不住。因此，民眾喝酒時應與藥物服用錯開，以免造成危險。

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