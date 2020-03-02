雙黃連可增加免疫力？ 專業藥師告訴你真正作用

隨著新冠肺炎疫情延燒，不少人會藉由食補調養身體，也不乏購買各式各樣的保健食品強身，以增加免疫力。近日更有網路傳言指出，雙黃連成分之中成藥可能具有控制感染，增加免疫力的效果，導致相關產品詢問度增加，甚至引發搶購。

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區藥劑科藥師蔡岳霖指出，雙黃連是由金銀花、黃芩、連翹三味中藥所組成，其中金銀花又有雙花的稱謂，故取頭三字，名雙黃連。

三味藥品各有所長，金銀花用於清熱解毒，疏散風熱；黃芩用於清熱燥濕，瀉火解毒；連翹用於清熱解毒，消癰散結，疏散風熱，搭配一起主治感冒，發熱，咳嗽痰黃，咽痛之風熱型感冒。

不過，雙黃連製劑中無黃連成分，主要作用也並非提升免疫力，雖然都有清熱退火效果，但仍是藥品，對喝冷易胃痛（胃寒者）及氣虛怕冷、風寒型感冒的病人（畏寒、發熱無汗、流清鼻涕等）都不宜，蔡岳霖提醒，在未經診治前須留意不應濫用。

此外，由於雙黃連口服液並非食藥署核可之進口品項，因此，蔡岳霖呼籲，勿使用來路不明的偏方，慢性病人如要使用任何保健食品或食用含藥性之茶飲，也須注意勿濫用宣稱特定療效之產品，尤其成藥仍是藥品，應循正常管道，並讓醫師依體質調配，以免最後強身不成，反增加身體負擔，還可能導致疾病控制不佳，不可不慎。