新冠肺炎疫情延燒 預防5招跟著做

文／郭岳潭

俗稱「新冠肺炎」的新型冠狀病毒COVID-19全球肆虐，儘管科學家高速研發治療藥物及預防疫苗，但目前最有效的預防方式，就是勤洗手、戴口罩。當然平時也要養好身體、顧好免抗力，才能讓病毒不入侵、降低感染的機會。

根據世界衛生組織統計，新冠肺炎從中國擴散亞洲、北美洲、歐洲、大洋洲及非洲等，迄今（2月21日）全球感染人數更飆破7.6萬多人，累計死亡病例達2千餘人。2020年1月21日台灣也確診一名在武漢被感染的台商，成為國內首例新冠肺炎個案。

新冠肺炎是什麼？

世界衛生組織於2019年12月31日接獲報告，中國在湖北省武漢市華南海鮮市場發現41人感染不明原因肺炎，而這病毒是從未鑑定出的一種新的冠狀病毒，因此命名為「2019新型冠狀病毒（COVID-19）」，俗稱「新冠肺炎」。

除發現病毒的中國湖北省武漢市之外，中國其他省市也陸續出現病例，鄰近的其他國家與地區，如台灣、港澳、日本、泰國、越南、菲律賓、南韓，就連遠至印度、美國、加拿大、義大利、西班牙、英國、法國、俄羅斯、中東、澳洲等，共30個國家地區都有確診的感染個案。

新冠病毒途徑，近距離飛沫傳染

台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒部主任暨兒童感染科主任黃立民指出，目前對2019新型冠狀病毒的完整傳播途徑，尚未完全了解。雖然武漢不明肺炎疫情發生時，多數個案曾至有賣野味的華南海鮮市場活動，因而檢出2019新型冠狀病毒；但是，感染源仍無法釐清是蝙蝠或穿山甲等其他野生動物，有中國研究推測，可能是從蝙蝠傳到穿山甲，再被人類吃下肚。

黃立民表示，從發病個案的流行病學資訊來看，新冠肺炎疫情除了感染外，也有家庭群聚及醫護人員感染的個案報告，因此，高度懷疑2019新型冠狀病毒，可藉由近距離飛沫傳染，或是直接、間接接觸病人的口鼻分泌物或體液，而增加人傳人的感染風險。

目前無藥可醫，沒疫苗能預防

根據中國衛生部門公布的資料顯示，罹患2019新型冠狀病毒感染症狀，臨床表現以呼吸道症狀乾咳為主，同時合併發燒、四肢無力等症狀，部分患者可能出現呼吸困難，嚴重時，可能進展至嚴重肺炎、呼吸道窘迫症候群，或是多重器官衰竭、休克等。

目前2019新型冠狀病毒感染，仍無特定有效藥物可供治療，醫師依個案臨床症狀或病況，給予適當支持性醫療處置後多能康復；不過，也有死亡病例，致死率大約為2.2％，死亡個案多具有潛在病史，例如糖尿病、慢性肝病、腎功能不全、心血管疾病等。

目前也沒有疫苗可以預防2019新型冠狀病毒的感染，預防措施與其他呼吸道感染相同，建議養成勤洗手的良好衛生習慣，並儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，及避免接觸野生動物與禽類，若有需要則應戴口罩。

6大洗手時機

◎進食前：吃東西時，手上的病菌可能接觸到餐具及食物，將病菌吃進口中。

◎如廁後：大小便時，雙手可能沾染尿液或糞便，或是碰觸馬桶蓋、沖水、開關門時沾染到病菌。

◎咳嗽及擤鼻涕後：咳嗽時用手捂口，或是用衛生紙擤鼻涕後，雙手可能沾染分泌物中的大量病菌。

◎戴口罩前：未洗手就戴口罩，雙手可能會沾染病菌而進入口鼻。

◎接觸嬰幼兒前：新生兒的免疫系統尚未發展成熟，容易受到病菌感染，回家後，應洗手、換衣物，隔絕由外帶回的病菌。

◎出入醫院前後：醫院環境容易存在病菌，就醫前後洗手，可避免將細菌帶入醫

院，或把病菌帶回家中。

7步驟正確洗手

黃立民說明，正確洗手7步驟為「內、外、夾、弓、大、立、腕」，可使用肥皂濕洗手，再以清水沖乾淨，最後記得用擦手紙擦乾。

乾洗手洗得掉病毒嗎？若實在不方便洗手的場合，或是現場無濕洗手設備時，黃立民建議，可以使用酒精乾洗手，也可以破壞病毒外套膜，有效殺死病毒；若是當雙手有明顯的髒污或沾到血液或體液時，仍建議使用肥皂濕洗手，才能確保手部衛生。

需要配戴口罩嗎？

黃立民說明，一般健康民眾或在戶外運動時，其實都不需要戴口罩。如果是出入通風不良、擁擠密閉的空間時，以及近距離、密閉空間長時間接觸人群時，則可考慮配戴口罩。

一般醫用或外科口罩，即可阻擋大部分的病菌，但戴口罩前記得先洗手，且必須每天更換，不建議重複使用或用酒精消毒；若是口罩有破損或弄髒，也要立即更換，才不會降低口罩的防護力。

醫護工作人員則應配戴N95口罩，才能對最難以過濾的呼吸飛沫顆粒，達到95%以上的防護效果，執行咽喉的檢體採集時，也應穿戴護目鏡或面罩，以保護眼睛黏膜不受飛沫微粒污染。

1.「開」：打開包裝，檢查口罩有無破損。

2.「戴」：兩端鬆緊帶掛上耳朵，鼻樑片固定在鼻樑，口罩拉開到

3.「壓」：輕壓鼻樑片，讓口罩與鼻樑貼緊。

4.「密」：檢查口罩和臉部內外上下是否密合。

除了勤洗手、戴口罩保護自己之外，也要保護他人。黃立民指出，2019新型冠狀病毒感染潛伏期平均7天，若曾前往流行地區，或是曾接觸疑似感染病人，應主動自我健康管理14天，每天早晚養成量體溫的習慣。

口罩配戴3時機1.進出醫院時：看病、探病、陪病的人，一定要戴口罩且要全程配戴。2.3.慢性病者外出：本身有慢性疾病、免疫較差者，外出時一定要戴口罩。

3招顧好免疫力

◎均衡飲食：英國肯特大學2016年發表於《美國生活方式醫學期刊》，期刊研究證實，均衡飲食是增強免疫力，並降低感染風險最務實的方式之一。

◎規律運動：適度運動、避免久坐少動，能有效促進身體健康。世界衛生組織建議，兒童及青少年每天應累計至少60分鐘中等費力的身體活動，成人每星期則應累計至少150分鐘。

◎作息正常：熬夜、晚睡會導致免疫力失衡，降低身體抵抗力，睡眠充足才能讓免疫力發揮正常的功能，建議晚間11時前入睡，每天至少睡足7～8小時。