快訊

台中港電廠工人慘死 勞檢：吊掛不符規定勒令停工開罰

法國2市長中鏢 歐洲首傳政府官員確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瘦得越快 復胖也越快

聯合新聞網 / 常春月刊

文/郭岳潭

體重對人體來說，不只是外觀的胖瘦美醜，對身體健康也非常重要，因此，儘量將體重控制在正常範圍之內；但也不能太瘦，否則會影響到人體的免疫力，就容易導致疾病的產生。

台北市立聯合醫院忠孝院區家庭醫學科專責營養師洪若樸表示，人的體重包含身體脂肪組織的重量，以及骨骼、肌肉等非脂肪組織的重量。目前衡量健康體重與否，是以國際通用的身體質量指數（BMI），以權衡身高對體重的影響，BMI則是由體重（kg）除以身高（m）的平方來計算。

根據國健署資料顯示，國人健康成年人體重的BMI範圍為18.5～23.9 kg／m²，BMI小於18.5kg／m²者為過瘦，BMI超過於24～27.9kg／m²者為超重，大於等於28kg／m²者則為肥胖。對於大多數人而言，BMI的增加可以視為體內脂肪重量的增加。

快速減重，當心溜溜球效應

進食量及運動是保持健康體重的兩大主要因素，食物提供人體能量，而運動則是消耗能量。洪若樸說明，如果進食量大而運動量不足，多餘的能量就會在體內，以脂肪的形式儲存下來，造成體重增加，甚至是超重或肥胖；反之，若是進食量不足，則可能因為身體的能量不足，而引起體重過輕或消瘦等狀況。

維持健康的體重，可增強人體免疫功能，同時預防疾病。根據研究顯示，體重維持在健康範圍內的人，罹患各種疾病的危險性，小於過瘦者或是超重及肥胖者。

洪若樸指出，根據臨床觀察發現，很多快速減重成功的人，例如：3天減5公斤、10天減10公斤等，只要在短時間內減重5～10公斤，都很容易面臨溜溜球效應。也就是說，好不容易減下來的體重，維持沒多久之後，很快地又會開始回升，甚至會比原來的體重還要更重。

這種體重忽增忽減、不斷復胖，而復胖回來後，更難以再瘦回到理想體重的情形，就稱之為「溜溜球效應」，通常會發生在習慣性、多次性的減肥者身上。

洪若樸表示，因為每天攝取的熱量，低於維持生理所需的基礎代謝率，身體自然會開始脫水，接著消耗肌肉及脂肪，此時體重會快速減輕；但是，身體為了維持各個器官正常運作，就會改變降低基礎代謝率，而進入減重的停滯期。

不當快速減重的人，一旦恢復正常飲食後，身體的吸收率會變得非常高，脂肪堆積也就越來越快，原因是基礎代謝率已下降，當然無法避免發生復胖的情形；更可怕的是，如果體重開始出現反彈，往後每一次的減肥，就會變得更加困難，也就是所謂的「易胖難瘦體質」。

極端減肥，易有嚴重後遺症洪若樸認為，會發生溜溜球效應的人，通常是採用太過於極端的減重方法，例如：過度節食或激烈運動消耗熱量。雖然這種減重方法，剛開始體重會像溜滑梯一般下滑；但是，隨著減重時間的拉長，身體有可能開始出現不適的症狀，此時就代表體重進入停滯期，情緒也容易產生焦慮、憂鬱、沮喪，有些人甚至會使用更極端的減肥方式，但反而會出現嚴重後遺症。

5大快速減重後遺症

健康減重的速度，應為每星期體重下降約0.5～1％，才是能夠持之以恆的方式。

洪若樸強調，如果減重速度超過建議範圍，反而對身體產生不良影響，不僅容易發生復胖，還會產生許多嚴重的後遺症。

◎基礎代謝率降低

快速減重的人通常會採取不當節食，而導致熱量攝取不足，甚至每日熱量攝取不到1000大卡，過低熱量的攝取，雖然可以在短時間內達到瘦身的目的；但是，卻會造成提供生理運作、維持生命現象的基礎代謝率降低。

一旦為了追求減重而求快，熱量攝取低於人體的基本需求時，人體為了維持正常的生理運作，會調整基礎代謝率，減少基本的熱量消耗；此時，若是恢復正常飲

食，當攝取的熱量回到正常時，就會因為代謝率下降，相對造成過多熱量的攝取，

也就是復胖的主因。

◎抵抗力下降

透過節食，採取低熱量飲食的快速減肥方式，非常容易出現飲食不均衡，或是營養攝取不足的情形，此時，人體會加速分解肌肉、脂肪，維持正常的生理機能運作，就會造成免疫力低下、抵抗力不足。

◎肝腎腸胃功能失調

若是過度節食，甚至採取一天只吃一餐的不當減肥方式，攝取的熱量及營養嚴重不足，身體就會大量分解肌肉蛋白、脂肪，可能會造成暫時性的肝腎功能失調；如果長期反覆不當減重，也會影響腸胃功能，容易發生消化不良或腸胃疾病。

◎掉髮、長痘痘

快速效果的不當減重法，容易缺乏攝取各種營養素，造成體內新陳代謝失衡或荷爾蒙混亂，嚴重的話，會發生掉髮、皮膚粗糙、長痘痘等問題。

◎停經、亂經

短時間內體重快速下降，尤其影響女性族群，因為改變荷爾蒙的代謝，造成月經週期混亂，嚴重的話，甚至會引發停經或經期不規律。

快速減重水分流失，體重下降並非甩肥肉

台北市營養師公會居家照護營養師、私人家庭營養師程涵宇表示，短時間內快速減重的節食方法，在前幾天通常成效顯著，不僅體重會快速減輕，腰圍也小了一圈，尤其越是激烈的節食方法，瘦得也會越快。

不過，往往在節食第7～10天後，就會遇到減重的瓶頸，因為基礎代謝率下降及肌肉量的流失，不管怎麼少吃、體重就是不會下降。而這時候身體的不適應，加上心理的挫折，多數人就會慢慢回到原本的飲食習慣，當然也會回到原本的體重，甚至比之前更重。

事實上，短期的體重變化，幾乎都是水分的影響造成，例如：一夜之間的變瘦或變胖。洪若樸說明，快速減重前期的體重下降，通常是身體水分的流失，之後是肌肉、脂肪組織的減少，當然體重也會跟著減輕；但是在復胖時，卻全是以脂肪的形態回到體內，造成惡性循環，導致體脂肪量越來越高。

程涵宇進一步說明，快速減重初期減去的是水分，而不是肥肉。開始減重的前幾天，人體為了應付熱量不足，會燃燒體內儲存的肝醣作為能量來源，而肝醣會挾帶大量的水分。一般來說，4公克的肝醣能夠抓住4公克的水分，因此，體內的肝醣庫存量減少時，水分也會跟著大量流失，而出現體重下降的情形。

維持健康體重5招

如何維持健康體重呢？洪若樸認為，以均衡營養飲食為基礎，嚴格限制脂肪的攝取量最為重要，日常飲食應避免吃太多過於油膩的食物，改變暴飲暴食、吃零食及宵夜等習慣。另外，建議適當運動，並經常量測體重，對於身材的變化才會有警覺性，儘量將體重控制在正常的範圍內，有健康體重，才能讓身體狀況更加健康。

程涵宇也提供給大家5個減肥觀念，才是正確且不復胖的減重方式：

1.持之以恆：溫和不激烈，漸進式的體重改變，才是能夠持續進行的減重方式。

2.注意食物的品質：避免食用過多的加工精緻食品，而排擠掉了吃天然食物的機會與空間。

3.科學記錄：包括記錄體重、體脂肪、腰圍變化，建議每天照鏡子，才能掌握食

物、運動對減重的改變。

4.科學運動：運動前後吃對食物，減重才能事半功倍。

5.適合自己的減重方式：才能長久的維持理想的體重。

過重及過輕，都不健康洪若樸則提醒，體重過重及過輕都不健康，容易罹患多種慢性疾病，甚至會縮短壽命。建議維持進食量及運動量的平衡，攝取各類食物提供足夠的能量，以滿足身體的需求，就不會造成體內熱量過剩，才能讓體重維持在適當的範圍。

【請見《常春月刊》444期；訂閱常春月刊電子雜誌

相關新聞

新冠肺炎疫情延燒 預防5招跟著做

俗稱「新冠肺炎」的新型冠狀病毒COVID-19全球肆虐，儘管科學家高速研發治療藥物及預防疫苗，但目前最有效的預防方式，就是勤洗手、戴口罩。當然平時也要養好身體、顧好免抗力，才能讓病毒不入侵、降低感染的機會。

免疫力「差」與「低下」不同！ 補氣飲品狂喝恐愈糟

新型冠狀病毒（新冠肺炎）大流行，使防疫成為全民運動，口罩、酒精幾乎是出門的標配，然而許多罹患自體免疫疾病的患者不免擔心：「這樣真的夠嗎？」，亞洲大學附屬醫院中醫科主治醫師陳書怡表示，乾燥症、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等都屬於自體免疫疾病，是因免疫系統紊亂，導致免疫細胞將自家的黏膜、內臟、關節當成攻擊目標，造成組織發炎失能，必須使用免疫調節劑治療。

開學3大病毒夾擊！ 戴口罩、勤洗手再教你6招防腸病毒

在全球聚都焦在武漢肺炎疫情的同時，流感的威力更不容小覷！然而，今天高中以下學校開學了，腸病毒為臺灣季節性疾病之一，濕熱的環境適合腸病毒的生存與傳播，由於腸病毒傳染途徑難以預防，病毒型別具特殊性，5歲以下幼童被感染機率最高，由於腸病毒型別很多，無法得過一次就終生免疫，其可經口、飛沫及接觸等途徑傳染，控制不易，預防腸病毒的感染，才是面對腸病毒疫情來勢洶洶的自保守則：

晚期肝癌 治療新突破

晚期肝癌第一線標靶藥物過去長達10年間僅有一種選擇，直到2018年8月美國FDA核准新一代一線標靶藥物上巿，台灣亦於同年11月核准，今年1月起開始健保給付，晚期肝癌治療有了新進展，患者不必再擔心高額的藥費，更能勇敢抗癌！

瘦得越快 復胖也越快

體重對人體來說，不只是外觀的胖瘦美醜，對身體健康也非常重要，因此，儘量將體重控制在正常範圍之內；但也不能太瘦，否則會影響到人體的免疫力，就容易導致疾病的產生。

親密的接觸 成功餵母乳

母乳是人類最天然且符合嬰兒生理所需的食物來源，母乳中含有多種抗體及免疫球蛋白等免疫物質，不僅能幫助寶寶抵抗外界的感染，同時還可以增強寶寶的免疫力。

睡太少 骨骼老更快？

許多人認為，夜晚工作更能專心、有效率，再加上現代人責任制與輪班制的加班環境，以及多元的夜生活選擇，讓台灣夜貓族比例高達69%，高居世界第二。然而，無論是不是自願放棄規律的睡眠，都得要面臨骨鬆、三高等慢性疾病的風險喔！

雙黃連可增加免疫力？ 專業藥師告訴你真正作用

隨著新冠肺炎疫情延燒，不少人會藉由食補調養身體，也不乏購買各式各樣的保健食品強身，以增加免疫力。近日更有網路傳言指出，雙黃連成分之中成藥可能具有控制感染，增加免疫力的效果，導致相關產品詢問度增加，甚至引發搶購。

腳踝扭傷別放任不管！ 教你正確處理5原則好的快

20多歲小藍，熱愛籃球運動。某天練球時，發現右腳只要踩地，腳踝外側好像被電到一樣非常疼痛，完全無法打球，連走路都不便，立即到醫院就診。檢查發現她的腳踝韌帶斷裂，醫師考量年輕人活動力的重要，不用自體韌帶，改以器捐者的異體韌帶，透過關節鏡微創手術，為她重建韌帶，經過半年的術後調養與復健，小藍恢復腳力，再和一群同好馳騁球場。

小酌幾杯無傷大雅？ 別僥倖！肝病三部曲就從這裡開始

你是不是也為了和客戶打好關係，每一場餐敘都盡可能參加，一方面與客戶保持良好關係，另一方面，也希望提高自己的能見度，在不景氣中殺出一條血路？但不論如何，幾杯黃湯下肚，就可能對肝臟造成消耗與損害。

糖友免疫力差易得新冠肺炎？ 做到5招控糖還能自保

隨著嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）持續在各國出現病例，國民健康署王英偉署長提醒，糖尿病患者應做好個人血糖控制，並落實個人健康管理，如保持良好衛生習慣，肥皂勤洗手、注意呼吸道衛生與咳嗽禮節，儘量不要到人多擁擠的公共場所，保持良好生活習慣，就不用擔心肺炎病毒來侵襲。

這地方沒保養洩老態！ 日常3件事決定脖子長不長皺紋

除了要瘦身減脂雕塑窈窕的身材曲線外，你注意到頸部的養護了嗎？年齡是女人不能說的秘密，但「頸紋」卻很容易顯出人的老態，因此愛美的女性應盡早開始保養美頸，以免洩露年齡的秘密。

熱門新聞

新冠肺炎疫情延燒 預防5招跟著做

糖友免疫力差易得新冠肺炎？ 做到5招控糖還能自保

晚期肝癌 治療新突破

免疫力「差」與「低下」不同！ 補氣飲品狂喝恐愈糟

道德兩難故事：「道德」的發展與思辨

小酌幾杯無傷大雅？ 別僥倖！肝病三部曲就從這裡開始

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。