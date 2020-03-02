晚期肝癌 治療新突破

文／徐文媛

晚期肝癌第一線標靶藥物過去長達10年間僅有一種選擇，直到2018年8月美國FDA核准新一代一線標靶藥物上巿，台灣亦於同年11月核准，今年1月起開始健保給付，晚期肝癌治療有了新進展，患者不必再擔心高額的藥費，更能勇敢抗癌！

新一代一線標靶藥物，晚期肝癌新選擇

台灣肝癌醫學會理事長、林口長庚醫院胃腸肝膽科系教授級主治醫師林錫銘表示，目前臨床藥物多元，但無法事前預測個別肝癌病人對哪一種藥物治療的反應最好；同時，治療過程中也常出現療效逐漸下降、產生抗藥性的問題。因此，嘗試換用不同藥物是臨床常見狀況，而隨著更多經科學實證有效的新藥問巿，患者用藥的選擇越多，妥善控制病情、恢復正常生活、延長生命的機會也更大。

根據跨國多中心、954人的第三期臨床試驗顯示，和傳統一線標靶藥物相較，新一代一線標靶藥物的無惡化存活期（PFS，Progression-free Survival，是指癌症從開始治療到疾病惡化或死亡的時間）延長2倍，腫瘤客觀反應率（ORR，objectiveresponse rate，腫瘤縮小30%以上的比率）提高3倍，且手足症候群等不良反應的比例也大幅降低。

正向思考積極治療，助癌友爭取生機

在台灣，肝癌已超過十年位居癌症死因第二位，而統計顯示，男性患者比例較高，且大多發生在50歲左右，正是家庭的經濟支柱。林錫銘鼓勵患者要努力「保持正向思考，樂觀接受正規藥物治療，不要輕易放棄一線生機。」

70歲的鄧伯伯正是林錫銘口中的病友典範。在東部務農的鄧伯伯每年定期健檢，2016年發現肝指數異常，治療、追蹤半年多AFP（alpha-fetoprotein，即甲型胎兒蛋白，數值偏高可能與肝腫瘤有關）仍異常升高，輾轉來到北部求醫，才由林錫銘確診肝癌，當時腫瘤已超過7公分大。

「我記得是3月24日門診，27日就安排住院、30日手術。」鄧伯伯十分感謝林錫銘醫師迅速轉介外科手術，但術後AFP指數還是偏高，再進行栓塞，並陸續接受傳統標靶藥物及兩種免疫藥物治療。

鄧伯伯服用傳統標靶藥物治療時，雖然初期AFP指數下降，但隨之而來的手足症候群副作用令他難以忍受，皮膚外用藥的幫助也很有限，每天都要忍受手腳一層層脫皮，痛到沒辦法穿鞋、走路的痛苦。停藥改用免疫治療後，鄧伯伯的手腳皮膚才終於恢復正常，可是只有半年，AFP指數又再度升高。

因為副作用及療效不理想，鄧伯伯陸續換用3種藥物，經醫師建議嘗試新一代一線標靶藥物後，服用2週AFP指數即明顯下降，持續用藥已超過半年仍能有效控制，沒有發生副作用困擾，精神也更好，體重還比手術後增加了10公斤，又能快樂下田工作。

鄧伯伯的樂觀積極，沒有因為嚴重副作用、病情控制不理想而灰心，終能在新一代一線標靶藥物的幫助下，使病情獲得穩定控制，找回正常生活。「即使晚期肝癌，還是有很多治療選擇。」林錫銘鼓勵癌友，即使短期內沒有單一種藥物能長期有效，但會有越來越多藥物可以選擇，未來也能像高血壓等慢性病一樣長期控制。

早期肝癌無症狀，危險群應定期追蹤

台灣自推動B肝疫苗接種政策之後，肝癌死亡率雖已漸趨緩，但位居國人癌症死因排行第二已超過10年。

林錫銘表示，國人每年肝癌新診斷人數約1萬人，其中近30%的患者，初診即為晚期肝癌，「因為少有早期症狀，包括胎兒蛋白也有近1／3的患者不會上升。」

林錫銘強調，肝炎帶原、慢性肝炎、肝硬化、脂肪肝……等高危險群，務必要定期追蹤，包括抽血和超音波檢查，必要時，需透過電腦斷層或核磁共振檢查，以排除肝腫瘤疑慮。