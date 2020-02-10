持續便秘別輕忽！ 加上7症狀可能是體內長瘤了

20餘歲的女性健康良好，無相關病史，深受便秘困擾約半年，儘管多喝水、多吃蔬果都無法有效改善，看診前3個月右側肚子甚至逐漸突出，有時飯後會有脹氣的感覺，但散步走路即可改善，且沒有嘔吐、體重下降等一般腸胃道疾病症狀。直到日前因右側肚子甚至逐漸突出而就醫，檢查發現，其後腹腔出現腫瘤，壓迫腸胃道導致便秘，手術取出化驗後，腫瘤竟是罕見的腹部單中心淋巴增生性疾病(Castleman/城堡人疾病)。

北醫附醫大腸直腸外科黃彥鈞醫師表示，Castleman疾病是一種良性腫瘤，為淋巴組織的良性增殖疾病，好發於腹部縱隔腔 ( 67% )，其他包含頸部、骨盆腔或腋下等位置都可能出現。

很多人都有便秘及排便不順的狀況，但臨床上多是大便潛血反應陽性才就醫，也多半擔心是大腸癌等腸道疾病，以至於忽略腸道外長腫瘤的可能性。

以此次發現的Castleman疾病為例，可分為局部型與多發型淋巴增殖，前者通常沒有顯著症狀，血液檢查也沒有明顯徵兆，臨床上需結合詳細的病史詢問及影像學檢查才能確切診斷；後者可能會出現盜汗、發燒、體重減輕、噁心、嘔吐等症狀。多數局部型病人透過手術切除即可恢復健康，多發型則預後較差，且有演變成癌症的風險。

Castleman疾病常由例行性的胸部X 光發現，若是年輕病人出現後腹腔腫塊，也應將Castleman疾病視為診斷方向之一；治療與預後方面，局部型的預後良好，是一自限性疾病，只須做手術切除即可，術後全身症狀隨即消失且很少會復發。

黃彥鈞提醒，若出現長期便秘、腹部腫大或有不正常的體重變化等現象，應立即就醫檢查，排除腫瘤所帶來的風險。