泡腳幫四肢解凍 牢記5原則才有用

身體怕的不是低溫，而是忽冷忽熱的溫差，當溫差大或進出室內外溫度轉換過快時，血管如果無法適應、就會突然收縮、擴張，產生肩頸僵硬、頭痛、手腳麻木、四肢冰冷等症狀，嚴重時會引發血壓升高、心臟不舒服，甚至發生心肌梗塞、中風、猝死等風險。

冷颼颼的天氣，不少人會選擇以泡腳的方式暖身，台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師周宗翰表示，其實一年四季都是泡腳的好時機，尤其台灣屬於海島型氣候、濕氣重，若是濕氣阻滯在人體的脾胃中，就會出現沒有胃口、沒精神等症狀；泡腳剛好有助於祛除濕氣，讓人精神振奮，增加食慾，所以先天脾胃不好的人，更適合夏天泡腳。

泡腳水要超過足背，建議在腳踝上10～15公分左右，最高可至小腿肚，隨水溫變涼，逐漸加水保持熱度，每天浸泡30分鐘。泡腳的盆最好用木盆或搪瓷盆，底部面積要大一點、讓雙腳可以舒服放在泡腳盆中。

不過，泡腳可是有禁忌的，周宗翰說，有些人可能會選擇將薑粉加入溫水中泡腳，雖然泡薑水的溫補效果好，但高血壓、高血脂、糖尿病的三高患者，以及燥熱體質均需要避免，應該以溫水或是鹽浴即可。

由於泡腳使用熱水，因此最好選在空氣流通的地方，如果有頭暈的情形就要暫停，尤其老人家泡腳時，家人最好隨時注意；而腳部下肢等部位如果有開放性傷口，也不建議泡腳，以免過度刺激，導致傷口惡化，若老人家本身有慢性病等問題，也可以先諮詢專業中醫師的建議後，透過正確泡腳方式，達到保健功效。

針對泡腳的材料，周宗翰建議，可在熱水中加入適量的藿香及紫蘇葉（各約15克），適合改善腸胃不適的狀況，且對於香港腳與皮膚病也會有幫助，可有效排除體內濕氣，使精神更好。但藿香與紫蘇葉含揮發油，不能煮太久，建議將適量的藥材先煮沸10分鐘後放涼並濾渣，然後加溫水稀釋、讓溫度保持在40℃左右就可以浸泡。

另外，也可用生薑或桂皮加入熱水中泡，材料大約各在20克以內，將藥材煎煮約30分鐘，濾渣汁後再加入適量溫熱水，就可以泡腳，有助促進血液循環。

現今不少人也會使用精油泡腳，雖具有一定程度的安定神經功效，但是一定要買天然的精油，千萬不要買化工合成的，對於保健恐怕沒有幫助，若配合敲打與按摩，增加泡腳的效用。