攝護腺肥大切除就萬事OK？ 如果你也這樣想恐害腎衰竭

72歲男性，4年前曾接受攝護腺肥大切除手術，術後排尿良好，最近1個月出現尿血及排尿不順而求診，經檢查診斷為復發性攝護腺肥大合併出血。靜脈腎盂攝影發現攝護腺肥大並阻塞排尿，超音波顯示膀胱內有明顯凸起，經由膀胱鏡檢查確認尿血是由攝護腺肥大造成，同時也引起尿道阻塞；膀胱內的凸起是攝護腺肥大的組織推擠形成，膀胱本身無其他病灶。

攝護腺肥大會引起尿血？書田診所泌尿科主任醫師殷約翰表示，攝護腺肥大不只是引起頻尿、多尿、夜尿、排尿困難、有餘尿等症狀，同時也可能攝護腺出血造成尿血，加上攝護腺肥大患者大多年紀較大，常合併有心血管疾病多少都有服用抗凝血劑，更增加了尿血的機率；除了攝護腺肥大外，膀胱炎、尿道炎、泌尿系統癌症等也可能引起尿血。

治療方面，大多數患者以口服藥治療都能獲得改善，但倘同時合併有出血、膀胱結石、尿滯留、腎功能受損、排尿困難影響生活等症狀時，建議接受手術治療改善。

手術後攝護腺就不存在？殷約翰提到，門診常會遇到患者以為接受攝護腺肥大切除手術後，攝護腺就永遠沒問題了，事實上攝護腺在開刀後外皮依然存在，手術只是刮除中央肥大的攝護腺。根據統計手術後有15-20％會再次出現相關的排尿不順症狀，8.3％有需要再次手術的可能。

最後，殷約翰提醒，當出現尿血症狀時，應積極就醫找出原因治療。攝護腺肥大長期阻礙排尿會造成膀胱及腎臟功能破壞，甚至引起腎衰竭。然而，攝護腺肥大在手術後仍有復發的可能，且攝護腺癌的風險仍在，在治療後仍應持續追蹤，以免太晚發現病灶。