口罩噴酒精真能重複用？ 專家告訴你真相

聯合新聞網 / 常春月刊

近日因大陸傳出確診人數及死亡人數節節上揚，導致民眾人心惶惶，網路上也開始出現許多防疫妙招。就怕民眾將錯就錯，事實上多數都是沒有根據的訊息！奇美醫學中心醫務秘書暨加護醫學部部長陳奇祥呼籲，對於需不需要戴口罩應該取決於自身曝露的風險高低，現階段建議慢性病人及免疫力較差者、有發燒或有呼吸道症狀者、有可能接觸感染者或是進出醫院者，需佩戴口罩。

病毒接觸曝險機會不高或身處清潔居家低風險環境之民眾不須要配戴口罩，若需進出公共場所，使用一般口罩勤於清潔和更換更加適合。針對「噴酒精於口罩重複使用」此一說，奇美醫學中心急診醫學部部長許建清表示，雖有消毒殺菌效果，但為不得已的權宜做法。醫療用口罩內含過濾層，有可能被噴入的酒精破壞，因此不建議太多次數透過酒精將口罩消毒後重覆使用。

戴口罩可隔離病菌，但用過的口罩常會沾滿自身的唾液或分泌物，也易造成細菌滋生，充滿細菌的口罩不斷接觸口鼻反而更容易引起生病，不宜長時間持續使用。

另外，不少民眾出入公共場合時口罩不離身，奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心主治醫師鄭百珊也提醒，若自身容易長痘痘的人，膚質大多偏油，口罩一旦戴的比較久也會造成皮膚油脂分泌比較多，在這種情況下，就可能會造成皮膚上的痘痘更惡化，甚至增加長痘痘的風險，因此戴口罩時還是需注意局部清潔，適時的拿下口罩來清潔臉部，若口罩過髒也需更換口罩，避免膚況惡化。

而網路傳言喝酒能預防嚴重特殊傳染性肺炎，許建清說明，這些都是錯誤的訊息，目前尚未有特效藥物能預防，而酒精消滅病毒，是指噴灑適當的酒精於物品或手部能在體表上消毒，並非要真的喝酒；一般而言，建議環境消毒用的酒精濃度為75%左右，當濃度太低會影響酒精穿透力，不能有效殺死細菌或破壞病毒的蛋白質外殼和DNA。

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