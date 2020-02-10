心情差愛吃這3食物紓壓？ 研究說再不改掉只會更憂鬱

寒冷的天氣，朋友相約吃熱呼呼的火鍋、公司聚餐、大小聚餐不斷？千萬別仗勢年輕而「百無禁忌」的吃！過量加工或高糖、高脂肪除了會增加肥胖、心臟病及糖尿病的風險，也和憂鬱情緒有關連！根據2019年10月發表於線上《PLOS ONE》研究指出，減少攝取加工食品，增加水果、蔬菜、魚和橄欖油的攝取量可以改善年輕人的憂鬱症狀。

澳洲麥覺理大學(Macquarie University)學者，研究76名17歲至35歲具中度至重度憂鬱患者，且飲食習慣中攝取過量的糖、飽和脂肪或加工食品者。隨機分配至兩組：「飲食改變組」及「常規飲食組」，針對飲食改變者，研究者提供其一支13分鐘的營養建議影片，一份飲食計畫，及食物包括橄欖油、天然堅果黃油、堅果、香料等。

結果顯示，三週後飲食改變組的受試者，憂鬱症狀減輕，分數有顯著改善，焦慮及壓力分數也降低；而常規飲食組在憂鬱分數上沒有明顯改變。三個月後，研究者電訪飲食改變組的受試者，發現有7名仍保持健康的飲食習慣，且情緒也持續獲得改善。

臺北醫學大學公共衛生學系教授邱弘毅說明，此份研究再次驗證，正確的飲食習慣確實能有效紓緩憂鬱症狀，但飲食的改變需要從「認知」著手才是最有效的方式，建議可透過群體效益、社群媒體、同儕等來進行，當對方有進步的地方，便不吝嗇給予稱讚、激勵他，讓受試者感到有成就感；即使遇到挫折，仍一旁陪伴支持他。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，常有人會心情不好就大吃大喝來紓壓，雖然曾有研究發現適當食用甜食會讓心情變好，其實糖份的效果是藉由胰島素濃度的上升，幫助體內色氨酸優先轉化成血清素，而血清素正是神經傳導物質，抗憂鬱的物質之一，因此飲食上攝取產生多一點血清素、多巴胺、腎上腺素等，例如含有維生素B6或B12的牛奶、魚、肝臟或各式綠色蔬菜水果等自然食物，都能有效降低憂鬱症狀，使心情愉悅。