武漢肺炎擴散人心慌！ 情緒波動大恐誘乾癬復發

聯合新聞網 / 常春月刊

一位25歲的莊小姐，原本計畫好二月底請年假赴歐洲旅遊10天，機票、住宿、保險都已安排妥當，但武漢肺炎疫情如滾雪球般擴散，航空公司陸續發出停飛訊息，更由新聞上看到全球的「排華」情緒，也有知名景點發生當地民眾對亞洲面孔旅客霸凌的消息傳出，讓莊小姐情緒忐忑不安，接著又接收到民宿取消她訂房的通知，情緒更是陷入緊張狀態，身體也出現皮膚癢、丘疹、脫屑、發紅的症狀，到平安中醫求診後，得知是乾癬舊疾復發。

中醫診所院長袁國山表示，近期氣候變化很大，忽冷忽熱，本來就會讓乾癬惡化或復發，加上近期民眾過度關注武漢肺炎，重複的新聞不斷搜尋觀看，更加陷入恐慌情緒，來看診的莊小姐本身屬於「神經質」的個性，情緒波動相當明顯，種種因素誘發乾癬重新找上她，為了根除病情，才來向中醫求助，接受純中藥治療，清熱涼血、活血化瘀，提升免疫力與調節身體機能，讓生理機能慢慢平穩，大約三個月，就能遠離乾癬。

袁國山也建議，景點隨時都在，晚一點去也無妨，把身體調養好再出國旅遊，近期出國除了有太多不可抗力因素，情緒起伏更是對乾癬病情不利，除好好配合中醫療程，也要飲食清淡、生活正常，同時學會調適心情，將這次搞得全球心驚膽跳的武漢肺炎當成健康知識的學習。

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