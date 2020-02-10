吃止暈藥未改善 竟是狹心症作祟

文／呂方平

70歲婦人，兩年前開始出現頭暈症狀，他去耳鼻喉科就診，未查出有「眩暈症」等相關病因，但只是透過症狀治療，持續服用止暈藥達兩年，因症狀一直沒有改善，後續改看神經內科，依然查不出有腦神經方面的問題。再至國泰醫院心血管中心就診，經檢查後發現，婦人右冠狀動脈狹窄，心肌下壁缺氧，確診為狹心症。

國泰醫院心血管中心主治醫師張釗監指出，狹心症屬冠狀動脈疾病，又稱「冠心病」，當冠狀動脈硬化、變窄或阻塞時，會造成心臟血流不順，有八成病人會出現胸悶痛等症狀，一成的人會有腹痛症狀，僅少數約百分之五的患者，會出現「頭暈」，甚至可能無症狀。

張釗監推估這位病人，因為停經後缺少荷爾蒙保護心血管，再加上本身體重過重，有高血糖、高血脂、高血壓等問題，平常又未控制好「三高」，仍常油膩飲食，又缺少運動，導致右冠狀動脈硬化、狹窄，出現少見非典型的頭暈症狀。

所幸及時發現，對症治療，才避免發生暈倒撞地腦出血，或心肌因得不到血液及氧氣供應，發生組織壞死，造成心肌梗塞、猝死的憾事。

高危險群應提高警覺

根據衛福部2018年十大死因統計，心臟病仍高居第二名，每年奪走2萬多人性命（不含高血壓性疾病）。容易引發狹心症的危險族群，包含40歲以上男性、60歲以上女性、停經後女性、三高患者、缺乏運動、體重過重、壓力大、有冠狀動脈家族史者及長期抽菸者。這些高危險族群，要特別注意避免突然激烈運動、爬坡或上樓梯時提重物，天冷或季節變化外出及情緒起伏大等，以免引發狹心症。

張釗監說，臨床可以透過心電圖、心臟超音波、核子醫學及心導管等檢查，來協助診斷是否罹患冠狀動脈疾病；若確診為冠狀動脈疾病，再進一步考慮以藥物、氣球擴張術或心血管繞道術進行治療。

出現胸悶痛症狀，需立刻就醫檢查

張釗監提醒民眾，最近正值季節交替，天氣轉冷、血管易收縮，民眾如出現胸悶痛等症狀，需提高警覺，最好就醫檢查。

若出現頭暈症狀，已由醫師排除耳鼻喉科或神經內科方面問題後，應考慮至心臟科門診檢查是否罹患狹心症、心肌梗塞等冠狀動脈疾病，及早就醫確診，以免延誤病情，嚴重恐有猝死之虞。

他建議民眾，平日應養成規律運動、健康飲食、正常作息、控制三高、維持理想體重、勿抽菸，以避免血管硬化，才能降低冠狀動脈疾病的發生率。

頭暈，該看哪一科？

每個人都可能有過頭暈的時候，然而當頭暈成為一種症狀，三不五時就來提醒你「它」的存在，恐怕是身體內部發出的警訊，不容小覷！

那麼，頭暈該看哪一科？相關科別包括心臟內科、神經內科和耳鼻喉科。歸納專家的意見，眩暈而沒有伴隨不平衡等神經症狀時，可以看耳鼻喉科；有不平衡感，則要看神經內科；昏厥則應看心臟內科。

但是，一旦遇到複雜或原因不明確的病例時，則需要三科會診，或者，也可以先看家醫科或一般內科，必要時再轉診。

姜先生長期頸部僵硬，某日因為頭暈時一陣天旋地轉，同時伴隨噁心、嘔吐，擔心自己是不是中風了？經家人送醫急診，檢查後才知道是罹患一種症狀與中風相似的病，名叫「眩暈症」，所以，應該要看的是耳鼻喉科。

耳鼻喉科醫師劉博仁表示，確實有很多眩暈症患者，都和姜先生一樣，奔波在內科、神經內科、心臟內科、家醫科之間，做了許多檢查之後，最後才被轉診到耳鼻喉科接受治療。

就其個人門診經驗，一節門診如果有100名患者，其中約有15個人都和眩暈有關。至於對「暈」的描述，更是包羅萬象，有頭暈、頭昏、眼花、暈眩、眩暈、昏倒、歐暗明（眼前發黑）等等。

雖然對每個人來說，眩暈的感受是百百種，但從醫學上來定義，其實就是頭暈、眩暈、昏厥三種，而三種的定義，也不大相同。

頭暈、眩暈、昏厥大不同

頭暈（dizziness）患者，大都不會感覺天旋地轉，可能覺得頭重重的，走路不大穩，意識很清楚，腦部、心血管、內分泌、腫瘤等疾病，都可能造成頭暈。眩暈（vertigo）患者，則會覺得天旋地轉，有時伴隨嘔吐、噁心、聽力喪失、耳鳴、耳悶感，或是四肢無法站穩。眩暈病人大多因內耳疾病所引起，但也有部分為腦部疾病。治療眩暈需找出確切病因，否則部分中樞性眩暈，嚴重可能會致命。昏厥（syncope）患者，經常眼前一發黑，就意識喪失、伴隨昏倒，大多是腦部疾病、心臟疾病所引發。

劉博仁說，雖然引發頭暈的成因很複雜，不過一般來說，如果是天旋地轉的眩暈，就和內耳有很大關係。通常引起眩暈病因，依照是否為內耳誘發，又可分為「內耳性」以及「非內耳性」；常見內耳性眩暈病人，都曾有頭部外傷史，使得後半規管中有脫落的耳石飄浮其中，他常跟病人戲稱為「耳石流」。

還有「梅尼爾氏症」，這是內耳的內淋巴水腫所產生的現象，故有人稱「內耳積水」或「內耳青光眼」。典型症狀會有眩暈、耳鳴、耳脹及波動性聽力減退，以女性居多，好發於30至40歲，有遺傳傾向。一般是單側耳，雙耳發作也有可能，眩暈會持續1小時以上，一般24小時內就會得到緩解。

劉博仁說，他經常被病人問到：「我的眩暈，是不是中風前兆？」、「到底是眩暈引發腦中風？還是腦中風引起眩暈？」劉博仁說，這其實是「雞生蛋、蛋生雞」的問題，站在醫學角度來看，中風一開始確實可能以眩暈來表現，所以，醫師在面對這類患者時，往往不敢大意，深怕造成誤診。

此外，許多重大疾病如高血壓、糖尿病、高血脂症、睡眠呼吸中止症、血管粥狀硬化、自體免疫疾病等，也會出現眩暈症，如果不從疾病源頭根治，未來腦中風的風險，將大為提高。

造成眩暈與頭暈的8種病因

1.高血壓或低血壓：血壓長期過高，會造成內耳動脈硬化狹窄，引起缺氧，造成眩暈；而低血壓，甚至是降血壓藥物降過頭，則會引起腦部虛血，引起頭暈。

2.高血脂症：高膽固醇血症或是高三酸甘油酯，會造成動脈粥狀硬化，引起內耳循環不良，也會造成眩暈或是耳鳴。

3.糖尿病：糖尿病控制不良，造成糖化血色素增加，血管內皮也受到危害，內耳循環會發生障礙，而造成頭暈。

4.心律不整：心律不整會引起腦部虛血，進而引發頭暈。

5.自體免疫疾病：包括紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、血管炎等，都會造成血管慢性發炎，引起血管硬化，誘發眩暈。

6.內分泌疾病：如甲狀腺功能異常，或是更年期症候群，都有可能併發頭暈。

7.藥物：如降血壓藥、降血糖藥、鎮靜安眠藥、抗憂鬱劑等。

8.貧血或電解質不平衡：任何原因所造成之貧血，如缺鐵性貧血、大球性貧血（B12、葉酸缺乏）等，或是低血鉀、低血鈉，也都會造成頭暈。

頭暈當下該怎麼做？才不會造成傷害？1.閉上眼睛，就近找位子坐下休息。2.喝運動飲料，補充水分與電解質。3.避免飲用含咖啡因、酒精類飲料。4.保持規律生活作息與運動習慣。5.避免頭暈時跌倒受傷，先收拾家中管線等障礙物。