天和鮮物創辦人 劉天和 科技農夫 吃出健康安心真食物

聯合新聞網 / 常春月刊

文／鍾碧芳 攝影／鍾君賢

攝影當天，天和鮮物創辦人劉天和露齒、瞇眼，笑著面對鏡頭，活動力十足，完全看不出曾經罹患大腸癌的低落情緒。但談起那段抗癌的辛酸史，採訪過程中他眉頭緊皺，聲聲道出治療過程中不為人知的折磨，以及如何從科技業轉戰專職養殖魚場，開啟人生第二個創業路。

即將年滿70歲的劉天和，同時擁有好幾種身分，不但是新竹科學園區內專司半導體製程系統規劃與設計製造、是全亞洲第一家經FM認證製程排氣公司的創辦人，同時也是新科技農夫，曾於2015年代表澎湖縣獲選當年度十大神農，被譽為「科技神農」；更是提供有機友善食材第一品牌展售網「天和鮮物」的負責人。

做事業，要對天對地對得起良心

在這些身分的背後，劉天和細述一路走來的心情，「從創業開始，我都是白手起家，從無到有，賺錢雖然是要讓家人與員工有更好的生活；但從罹癌之後，我只想做對天、對地、對得起良心的事情。」

劉天和克勤克儉、實在打拚的個性，就像早期臺灣傳統產業的創業家一樣，他也承認自己的事業心強，創業時，適逢臺灣科技業起飛的年代，當時只要認真打

拚，與他同輩的，經濟能力應該都不錯，「但其實大家都是犧牲健康在賺錢。」他直言，那時是憑著年輕力壯，過著天天加班、喝酒抽菸的日子，是直到一次健康檢查發現大腸癌後，才對生命與健康改觀。

在事業如日中天之際，天和鮮物創辦人劉天和罹患了大腸癌，曾經前後八次進出手術房，最後切除所有大腸，以小腸取代；三年多來出入醫院、常看健康及管理書籍的日子，讓他下定決心要養殖健康魚，讓所有人能擁有健康幸福的生活。

劉天和坦言，如果沒有罹癌，自己不會接觸食材、養殖業，「就是因為自己病了，才了解到健康的重要！」他說自己的個性講求追根究柢、徹底解決，一開始的治療選擇，就是以手術切掉有問題的大腸，且前前後後共進出手術房八次，直到將大腸全部切除。

治療過程難熬，誓言養出健康無毒的魚

切掉大腸後，必須在腹部下方裝置人工肛門，他形容那段日子簡直是種折磨。比方說，他曾在出差時開車，在解開汽車安全帶時，不小心拉扯，排泄物灑得全身都是；也曾經因為高速公路休息站廁所沒有坐式馬桶，不小心弄髒衣服與地板，「那時真的非常狼狽。」劉天和說，後來與醫師討論後，決定再進行小腸接大腸手術，但這項手術又容易讓消化液溢出，導致肛門潰爛，飲食上也得特別留意，「不過，兩相比較，總是比之前狼狽模樣好得多。」

過去辛苦賺錢，並不懂得健康的重要性，大病之後，他陸續出入醫院達三年，在這段休養期間，空閒時就閱讀健康及管理的書籍，吸收資訊，也因為切除大腸之後，很多食物無法消化，必須選擇比較軟且健康的食物，醫師建議魚肉軟又好消化，喜歡吃魚的他卻發現，要找到健康無毒的來源有困難，因此興起了自己養魚的念頭。

要食療不要醫療，吃對真食物才可保健康

從科技營造工程轉行到農漁業，劉天和在澎湖投入龐大的資金來養海鱺，想做就要做到的個性，以短短兩年的時間，便養殖出臺灣第一條有身分證的健康魚「天和珍鱺」；除了養出健康魚之外，他也擴及到陸地，開始有其他農畜產及蔬食的種植。接著更進一步跨入通路，把產地延伸到餐桌，讓更多消費者體驗健康真食物的美妙。

經營有機農業十多年來，劉天和體認現代人想要健康養生，有一半的關鍵要素就在於飲食，「每個人都想要健康，但健康是要付出代價的。」對現代人生命威脅最大的疾病是失智、中風、心血管疾病、癌症與糖尿病，這些都和飲食健康息息相關，但時下多數的飲食型態，卻充滿著人工化學添加物、防腐劑與色素等，甚至可能吃進太多的脂肪，缺乏膳食纖維、Omega3與抗氧化物，「奇怪的是，即使大家都懂得要健康、要養生，卻又少有人願意花錢吃真食物。」

而他會跨足天和鮮物，便是想提供現代人，能有一次購足安心食材的場域，位於台北華山旗艦店除了有機超市、烘培坊、果汁吧、十大神農安心食材體驗區，好食料理區等，以產地直送的方式，打造營養美味的餐點，讓民眾能輕鬆享受健康的真食物。

運動當吃補，天天健行兩萬步

經歷一場腸癌的震撼教育之後，劉天和對自己的健康要求，顯得積極。大病之前幾乎是應酬滿檔，屬夜貓子人生；現在則是以爬山為主、路跑為輔，還被老婆與媳婦笑稱是個運動瘋子，他笑說確實是如此，運動量大到令人瞠目結舌。採訪當中，他秀出手機，螢幕上記錄著每天的步行步數，幾乎天天超過兩萬步、攀爬的階梯有時可達195層樓、235層樓。

現在劉天和每天晚上八點多就寢，清晨三點左右起床，天還沒亮就去爬山，下小雨時仍舊撐傘前行。若沒有登山行程，上班前，也會先在居家附近跑步1.5小時，天候不佳下大雨時，就會到捷運站上下樓梯當成運動；傍晚下班後，再儘量抽空爬1小時的虎山，而星期例假日一定會花3個小時爬山。「現在早上一天沒運動，就感覺渾身不舒服。」他強調運動的重要，不僅能有排毒的功效，也可增加肺活量，而運動的習慣，則是在身體出問題後，就一直維持到現在。

歷經大病一場，現在他對人生的想法是，「每個人最終都得一死，但死要死得快活，不能有拖累折磨，千萬不能讓自己有罹患中風、洗腎、糖尿病、心血管疾病的機會，健康老去才是重點。」

三餐自己煮，順應節氣挑食材

既然講究健康食材，劉天和居家或外出的生活飲食，也一樣順應自然。以三餐中的早餐來說，一定會有簡單的燕麥搭配牛奶，「牛奶可補充鈣質、蛋白質，燕麥有碳水化合物、膳食纖維」，每天再簡單搭配一顆蛋、一盤青菜、三樣水果，就是一天活力的來源。

他強調，居家所選擇的蔬果種類，也是順應時節，講求當令、當季，才最新鮮；但因為自己的腸胃問題，在選擇上，則做了適當的調整，例如少吃寒性的蔬果如瓜類、橘子等。

如今事業版圖橫跨臺灣北中南東，以及東南亞及中國，偶爾出差旅遊是不可或缺的行程，遠行時，如何調整生活型態與飲食內容？劉天和說，旅遊的選擇，他是以自由行為主，大部分的休閒活動是到民宿或度假飯店休憩，於是會自己帶米煮稀飯，並且到當地買青菜回來自己煮，甚至會預先用玻璃罐準備醬菜類，要讓自己仍保有放鬆的時光。

活得有尊嚴，珍惜當下、善待自己

當提及壓力時，劉天和坦言，新事業並不如預期賺錢，甚至是個長期賠本的事業，但只要經濟許可，他仍會堅持下去。

過去一直是由科技本業支撐新事業的盈虧，但現在美中貿易戰混沌未明，半導體產業影響不小，因此，在經營上考慮開始縮編，但他表示自己並不後悔，「沒有人強迫我做，是我自己要跳進來的，因此得自作自受。」他說，比起經營，人事管理的複雜度更令人無力，尤其工業範疇與服務業完全不同，「服務業需要的是熱情，但現在主動、積極、有敬業精神的年輕人少之又少」，因此，如何留住人才，是他目前需要正視的問題。

最後，劉天和嘆口氣說，現代人多處於三明治世代，生活都很辛苦，「無論如何，一定要在活著的時候，活得有尊嚴，不拖累子孫，且要珍惜當下、善待自己。」而若要活得有尊嚴，最重要的三樣功課，就是吃對食物、規律生活、努力運動，否則一旦得了失智或慢性病，再多的財產也沒有用。

【請見《常春月刊》；訂閱常春月刊電子雜誌

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

口罩噴酒精真能重複用？ 專家告訴你真相

近日因大陸傳出確診人數及死亡人數節節上揚，導致民眾人心惶惶，網路上也開始出現許多防疫妙招。就怕民眾將錯就錯，事實上多數都是沒有根據的訊息！奇美醫學中心醫務秘書暨加護醫學部部長陳奇祥呼籲，對於需不需要戴口罩應該取決於自身曝露的風險高低，現階段建議慢性病人及免疫力較差者、有發燒或有呼吸道症狀者、有可能接觸感染者或是進出醫院者，需佩戴口罩。

持續便秘別輕忽！ 加上7症狀可能是體內長瘤了

20餘歲的女性健康良好，無相關病史，深受便秘困擾約半年，儘管多喝水、多吃蔬果都無法有效改善，看診前3個月右側肚子甚至逐漸突出，有時飯後會有脹氣的感覺，但散步走路即可改善，且沒有嘔吐、體重下降等一般腸胃道疾病症狀。直到日前因右側肚子甚至逐漸突出而就醫，檢查發現，其後腹腔出現腫瘤，壓迫腸胃道導致便秘，手術取出化驗後，腫瘤竟是罕見的腹部單中心淋巴增生性疾病(Castleman/城堡人疾病)。

防武漢肺炎只戴口罩？ 6個時候別忘了要洗手

武漢肺炎疫情持續延燒，與其一窩蜂搶購口罩，正確的洗手時機和步驟，是預防傳染病(病菌、病毒)最簡單、有效又經濟的方法。

吃止暈藥未改善 竟是狹心症作祟

70歲婦人，兩年前開始出現頭暈症狀，他去耳鼻喉科就診，未查出有「眩暈症」等相關病因，但只是透過症狀治療，持續服用止暈藥達兩年，因症狀一直沒有改善，後續改看神經內科，依然查不出有腦神經方面的問題。再至國泰醫院心血管中心就診，經檢查後發現，婦人右冠狀動脈狹窄，心肌下壁缺氧，確診為狹心症。

牙周病會傳染！ 避免細菌擴散2件事要記得做

五十歲的蔡先生是忙碌的公司主管，長期熬夜生活作息不正常，牙周長期不適卻隱忍，直到牙痛齒搖才求診牙醫，原本蔡先生只想做植牙，但是除了被確診為重度牙周病，牙醫師還提醒他，盡快前往醫院抽血進一步檢查身體；蔡先生這下才驚覺，自己還罹患了糖尿病。

瘋手遊也是病！ 網路遊戲障礙症你中了？

就讀高二的安安，自從上高中後就沈迷網路遊戲，放學後或假日幾乎機不離身，上床睡覺前還要打手遊，隔天不但上學遲到，上課也睡覺、打盹，被老師責罵時就開始翹課。父母接到學校通知後，開始管制他玩遊戲時間，引起他情緒失控且拒絕溝通，最後連使用斷網和沒收手機等方式都不見效，還對父母怒目相視、口出穢言，家長驚覺孩子性情大變，擔心出現精神疾病，趕緊帶他到精神科求診，經診斷是罹患「網路遊戲障礙症」。

戴口罩防武漢肺炎！常見4種功能口罩怎麼選？

市面上常見的口罩包括機車族最常戴的棉布口罩、灰黑色的活性碳口罩,以及捷運上很多人戴的綠色或藍色的外科手術口罩，還有最高防護等級的N95口罩等，這些不同材質的口罩有不同的功效，戴錯了，恐怕適得其反。

武漢肺炎擴散人心慌！ 情緒波動大恐誘乾癬復發

一位25歲的莊小姐，原本計畫好二月底請年假赴歐洲旅遊10天，機票、住宿

心情差愛吃這3食物紓壓？ 研究說再不改掉只會更憂鬱

寒冷的天氣，朋友相約吃熱呼呼的火鍋、公司聚餐、大小聚餐不斷？千萬別仗勢年輕而「百無禁忌」的吃！過量加工或高糖、高脂肪除了會增加肥胖、心臟病及糖尿病的風險，也和憂鬱情緒有關連！根據2019年10月發表於線上《PLOS ONE》研究指出，減少攝取加工食品，增加水果、蔬菜、魚和橄欖油的攝取量可以改善年輕人的憂鬱症狀。

下背痛到難彎腰？ 防椎間盤突出平時有3妙招

40歲王阿姨平時不愛運動，周末出遊時碰上大塞車，每趟車程幾乎都兩小時以上，使她下車時站立困難、腰痛得挺不直，家人也為此取消剩餘行程，假期結束後赴醫檢查，確診為椎間盤突出，透過復健及藥物治療後，下背痛症狀明顯改善，也開始加強腹部和背部肌肉的訓練，避免下次出遊敗興而返。

攝護腺肥大切除就萬事OK？ 如果你也這樣想恐害腎衰竭

攝護腺肥大會引起尿血？書田診所泌尿科主任醫師殷約翰表示，攝護腺肥大不只是引起頻尿、多尿、夜尿、排尿困難、有餘尿等症狀，同時也可能攝護腺出血造成尿血，加上攝護腺肥大患者大多年紀較大，常合併有心血管疾病多少都有服用抗凝血劑，更增加了尿血的機率；除了攝護腺肥大外，膀胱炎、尿道炎、泌尿系統癌症等也可能引起尿血。

泡腳幫四肢解凍 牢記5原則才有用

冷颼颼的天氣，不少人會選擇以泡腳的方式暖身，台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師周宗翰表示，其實一年四季都是泡腳的好時機，尤其台灣屬於海島型氣候、濕氣重，若是濕氣阻滯在人體的脾胃中，就會出現沒有胃口、沒精神等症狀；泡腳剛好有助於祛除濕氣，讓人精神振奮，增加食慾，所以先天脾胃不好的人，更適合夏天泡腳。

熱門新聞

口罩噴酒精真能重複用？ 專家告訴你真相

牙周病會傳染！ 避免細菌擴散2件事要記得做

防武漢肺炎只戴口罩？ 6個時候別忘了要洗手

武漢肺炎擴散人心慌！ 情緒波動大恐誘乾癬復發

持續便秘別輕忽！ 加上7症狀可能是體內長瘤了

泡腳幫四肢解凍 牢記5原則才有用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。