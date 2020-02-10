天和鮮物創辦人 劉天和 科技農夫 吃出健康安心真食物

文／鍾碧芳 攝影／鍾君賢

攝影當天，天和鮮物創辦人劉天和露齒、瞇眼，笑著面對鏡頭，活動力十足，完全看不出曾經罹患大腸癌的低落情緒。但談起那段抗癌的辛酸史，採訪過程中他眉頭緊皺，聲聲道出治療過程中不為人知的折磨，以及如何從科技業轉戰專職養殖魚場，開啟人生第二個創業路。

即將年滿70歲的劉天和，同時擁有好幾種身分，不但是新竹科學園區內專司半導體製程系統規劃與設計製造、是全亞洲第一家經FM認證製程排氣公司的創辦人，同時也是新科技農夫，曾於2015年代表澎湖縣獲選當年度十大神農，被譽為「科技神農」；更是提供有機友善食材第一品牌展售網「天和鮮物」的負責人。

做事業，要對天對地對得起良心

在這些身分的背後，劉天和細述一路走來的心情，「從創業開始，我都是白手起家，從無到有，賺錢雖然是要讓家人與員工有更好的生活；但從罹癌之後，我只想做對天、對地、對得起良心的事情。」

劉天和克勤克儉、實在打拚的個性，就像早期臺灣傳統產業的創業家一樣，他也承認自己的事業心強，創業時，適逢臺灣科技業起飛的年代，當時只要認真打

拚，與他同輩的，經濟能力應該都不錯，「但其實大家都是犧牲健康在賺錢。」他直言，那時是憑著年輕力壯，過著天天加班、喝酒抽菸的日子，是直到一次健康檢查發現大腸癌後，才對生命與健康改觀。

在事業如日中天之際，天和鮮物創辦人劉天和罹患了大腸癌，曾經前後八次進出手術房，最後切除所有大腸，以小腸取代；三年多來出入醫院、常看健康及管理書籍的日子，讓他下定決心要養殖健康魚，讓所有人能擁有健康幸福的生活。

劉天和坦言，如果沒有罹癌，自己不會接觸食材、養殖業，「就是因為自己病了，才了解到健康的重要！」他說自己的個性講求追根究柢、徹底解決，一開始的治療選擇，就是以手術切掉有問題的大腸，且前前後後共進出手術房八次，直到將大腸全部切除。

治療過程難熬，誓言養出健康無毒的魚

切掉大腸後，必須在腹部下方裝置人工肛門，他形容那段日子簡直是種折磨。比方說，他曾在出差時開車，在解開汽車安全帶時，不小心拉扯，排泄物灑得全身都是；也曾經因為高速公路休息站廁所沒有坐式馬桶，不小心弄髒衣服與地板，「那時真的非常狼狽。」劉天和說，後來與醫師討論後，決定再進行小腸接大腸手術，但這項手術又容易讓消化液溢出，導致肛門潰爛，飲食上也得特別留意，「不過，兩相比較，總是比之前狼狽模樣好得多。」

過去辛苦賺錢，並不懂得健康的重要性，大病之後，他陸續出入醫院達三年，在這段休養期間，空閒時就閱讀健康及管理的書籍，吸收資訊，也因為切除大腸之後，很多食物無法消化，必須選擇比較軟且健康的食物，醫師建議魚肉軟又好消化，喜歡吃魚的他卻發現，要找到健康無毒的來源有困難，因此興起了自己養魚的念頭。

要食療不要醫療，吃對真食物才可保健康

從科技營造工程轉行到農漁業，劉天和在澎湖投入龐大的資金來養海鱺，想做就要做到的個性，以短短兩年的時間，便養殖出臺灣第一條有身分證的健康魚「天和珍鱺」；除了養出健康魚之外，他也擴及到陸地，開始有其他農畜產及蔬食的種植。接著更進一步跨入通路，把產地延伸到餐桌，讓更多消費者體驗健康真食物的美妙。

經營有機農業十多年來，劉天和體認現代人想要健康養生，有一半的關鍵要素就在於飲食，「每個人都想要健康，但健康是要付出代價的。」對現代人生命威脅最大的疾病是失智、中風、心血管疾病、癌症與糖尿病，這些都和飲食健康息息相關，但時下多數的飲食型態，卻充滿著人工化學添加物、防腐劑與色素等，甚至可能吃進太多的脂肪，缺乏膳食纖維、Omega3與抗氧化物，「奇怪的是，即使大家都懂得要健康、要養生，卻又少有人願意花錢吃真食物。」

而他會跨足天和鮮物，便是想提供現代人，能有一次購足安心食材的場域，位於台北華山旗艦店除了有機超市、烘培坊、果汁吧、十大神農安心食材體驗區，好食料理區等，以產地直送的方式，打造營養美味的餐點，讓民眾能輕鬆享受健康的真食物。

運動當吃補，天天健行兩萬步

經歷一場腸癌的震撼教育之後，劉天和對自己的健康要求，顯得積極。大病之前幾乎是應酬滿檔，屬夜貓子人生；現在則是以爬山為主、路跑為輔，還被老婆與媳婦笑稱是個運動瘋子，他笑說確實是如此，運動量大到令人瞠目結舌。採訪當中，他秀出手機，螢幕上記錄著每天的步行步數，幾乎天天超過兩萬步、攀爬的階梯有時可達195層樓、235層樓。

現在劉天和每天晚上八點多就寢，清晨三點左右起床，天還沒亮就去爬山，下小雨時仍舊撐傘前行。若沒有登山行程，上班前，也會先在居家附近跑步1.5小時，天候不佳下大雨時，就會到捷運站上下樓梯當成運動；傍晚下班後，再儘量抽空爬1小時的虎山，而星期例假日一定會花3個小時爬山。「現在早上一天沒運動，就感覺渾身不舒服。」他強調運動的重要，不僅能有排毒的功效，也可增加肺活量，而運動的習慣，則是在身體出問題後，就一直維持到現在。

歷經大病一場，現在他對人生的想法是，「每個人最終都得一死，但死要死得快活，不能有拖累折磨，千萬不能讓自己有罹患中風、洗腎、糖尿病、心血管疾病的機會，健康老去才是重點。」

三餐自己煮，順應節氣挑食材

既然講究健康食材，劉天和居家或外出的生活飲食，也一樣順應自然。以三餐中的早餐來說，一定會有簡單的燕麥搭配牛奶，「牛奶可補充鈣質、蛋白質，燕麥有碳水化合物、膳食纖維」，每天再簡單搭配一顆蛋、一盤青菜、三樣水果，就是一天活力的來源。

他強調，居家所選擇的蔬果種類，也是順應時節，講求當令、當季，才最新鮮；但因為自己的腸胃問題，在選擇上，則做了適當的調整，例如少吃寒性的蔬果如瓜類、橘子等。

如今事業版圖橫跨臺灣北中南東，以及東南亞及中國，偶爾出差旅遊是不可或缺的行程，遠行時，如何調整生活型態與飲食內容？劉天和說，旅遊的選擇，他是以自由行為主，大部分的休閒活動是到民宿或度假飯店休憩，於是會自己帶米煮稀飯，並且到當地買青菜回來自己煮，甚至會預先用玻璃罐準備醬菜類，要讓自己仍保有放鬆的時光。

活得有尊嚴，珍惜當下、善待自己

當提及壓力時，劉天和坦言，新事業並不如預期賺錢，甚至是個長期賠本的事業，但只要經濟許可，他仍會堅持下去。

過去一直是由科技本業支撐新事業的盈虧，但現在美中貿易戰混沌未明，半導體產業影響不小，因此，在經營上考慮開始縮編，但他表示自己並不後悔，「沒有人強迫我做，是我自己要跳進來的，因此得自作自受。」他說，比起經營，人事管理的複雜度更令人無力，尤其工業範疇與服務業完全不同，「服務業需要的是熱情，但現在主動、積極、有敬業精神的年輕人少之又少」，因此，如何留住人才，是他目前需要正視的問題。

最後，劉天和嘆口氣說，現代人多處於三明治世代，生活都很辛苦，「無論如何，一定要在活著的時候，活得有尊嚴，不拖累子孫，且要珍惜當下、善待自己。」而若要活得有尊嚴，最重要的三樣功課，就是吃對食物、規律生活、努力運動，否則一旦得了失智或慢性病，再多的財產也沒有用。