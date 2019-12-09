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藍營用不好青年軍？ 因為漏學了綠營這個關鍵

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

靈活行動力 一天一顆的迷思

2019-12-09 08:47常春月刊

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【文／陳詠怡 諮詢專家／林大弘 前台大醫院骨科部總醫師及主治醫師】

根據世界衛生組織統計，目前全球約 有3.5億人患有關節炎，2020年將會躍升至5.9億，也就是說，全世界每5人就有1人是關節炎患者。常見的關節炎可分為骨關節炎與類風濕性關節炎兩種。

全台350萬人飽受關節痛之苦

前台大醫院骨科部總醫師及主治醫師林大弘表示，骨關節炎就是退化性關節炎，成因多與關節受傷、長期承受壓力和年老退化，導致軟骨磨損、腐蝕、退化或鈣化

有關。常見症狀有關節痛、僵硬，活動範圍受限，還可能會變得脆弱、變形或發出吱吱的摩擦聲。依衛生福利部的估算，國人退化性關節炎盛行率約為15%，全台總計有將近350萬人受關節退化之苦。

類風濕性關節炎則是因自體免疫系統失調所引起，導致體內正常細胞及組織誤認為是有害物質，使關節、骨骼及週圍肌肉、神經等軟組織出現發炎免疫反應。關節會有紅熱腫痛等徵狀，造成肢體僵硬，影響關節活動力，甚至會影響皮膚、眼睛及內臟器官等其他部分，嚴重還可能造成殘障或失明。

保養關鍵在減緩發炎、促軟骨增生

林大弘指出，值得注意的是關節炎的共同症狀是會出現疼痛與發炎、軟骨及骨骼遭破壞、關節靈活性喪失等問題；因此，如何減緩發炎、促進軟骨修復，以及抑制軟骨降解，是保養的重要關鍵。

在市售的骨關節保養產品中，常見成分包括促進膠原蛋白生成及抗氧化的維生素C、D、K，能增加骨骼健康與支撐力的鈣質，也有食用級玻尿酸，幫助關節潤滑液生成，還有能抗發炎、止痛的薑黃，這些都是對骨骼有幫助的營養成分。目前還有相當熱門的非變性二型膠原蛋白（UCII）成分，根據實驗證實，能幫助促進軟骨增生，並降低關節疼痛、發炎的情形。

非變性二型膠原蛋白夯

由於年齡、壓力和損傷，皆會導致關節軟骨磨損，引發一連串的發炎反應，待發炎反應達到一定程度，體內的免疫系統會開始啟動釋放殺手T細胞，並活化B細胞，產生膠原特異性抗體llagen-specific antibodies，此抗體會與關節軟骨的主成分膠原蛋白結合。此抗體標記的膠原蛋白，即成為巨噬細胞的目標，巨噬細胞會附著 於抗體上，釋放膠原蛋白分解酶去分解膠原蛋白，使關節軟骨遭受侵蝕，加速發炎反應產生，就會增加疼痛感、喪失關節活動度。

林大弘表示，根據實驗證實，非變性二型膠原蛋白可抑制殺手T細胞的活性，藉而停止骨關節炎的發展；同時能降低骨關節炎的發炎反應，及減少類風濕性關節炎的自體免疫反應。因此，市場上眾多骨骼、關節保養產品中，都會強調含有非變性二型膠原蛋白這個成分。

選擇複方產品，保有行動力

林大弘指出，想要保有敏捷的行動力，不光只是關節、軟骨問題，還有骨質密度、骨骼肌肉強度以及肌力等問題。因此，建議選擇成分全方位的複方產品，不但能補鈣增加骨質密度，還能幫助

對抗發炎、幫助促進軟骨再生，甚至對潤滑軟骨關節也有助益。要特別注意的是，坊間有些強調一天一顆就能強化關節的產品，建議要仔細觀察其成分是否全面，劑量是否足夠。

另外，建立正確的生活習慣也不容忽視，適當使用輔具（如護膝、拐杖、健走杖）、藉由鞋墊矯正下肢力線、減重以降低膝蓋的負重壓力，加上護骨營養成分的攝取，對於退化性關節炎都有幫助。

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