別成為網路霸凌的加害者

分享 facebook

【文／郭岳潭 諮詢專家／李元暉 中華民國職能治療師公會全國聯合會副秘書長、台灣社區精神復健發展協會理事、職能治療師】

網際網路的發達、社群網路的流行， 卻也造成了許多網路霸凌的現象。網際網路具有匿名與便利等特性，讓網路霸凌加害者能夠掩飾身分、隨時隨地騷擾被害者，而透過網路所散布的不實訊息，更可能引發網路上不特定多數人幫助參與霸凌。

什麼是網路霸凌？



霸凌已經普遍影響到校園，甚至是成人的社會，而網際網路的普遍運用，也讓霸凌方式有了新的形式。中華民國職能治療師公會全國聯合會副秘書長、台灣社區精神復健發展協會理事、職能治療師李元暉指出，網路霸凌起源於現實生活中的紛爭，被害者與加害者習慣使用網路溝通選項，來發展社交關係與解決衝突，加害者經過選擇後進行霸凌，但卻沒有顧慮到行為後果。

網路霸凌是藉由網際網路來進行霸凌，不用傳統的方式霸凌別人，只要隨身攜帶的上網科技產品如手機，就能隨時、隨地，對任何人進行霸凌行為。從犯罪心理學的觀點來看，網路霸凌是潛在的攻擊行為，以網路為媒體在眾人環視之下實施的犯罪，包括偽裝、詐騙、詆毀、排擠，以及騷擾、猥褻、取笑、羞辱、威脅、謠言中傷、誹謗、冒充等為主要形式。

現代人網路霸凌現象



根據國內資料統計，大學生涉入網路霸凌的比例為85.6％，曾經有網路霸凌受害經驗的比例為74.6％，其中以被他人盜用帳號及密碼最多，高達59.2％，而網路霸凌加害的經驗中，以男性多於女性。

進一步分析發現，過去半年內有51.2％的大學生，有過網路霸凌受害的經驗，其中最常見的是騷擾跟猥褻的形式，網路使用時間、網路霸凌受害程度與憂鬱，都達到顯著正相關。另外，高職生發生網路霸凌行為也是普遍存在的，且同儕關係與網路霸凌行為具有顯著相關，較常發生的前三種霸凌情境，依序為對方講話很白目、對方在背後散布謠言、對方做人做事太過機車等。

造成心理創傷，嚴重恐有自殺念頭



李元暉說明，大多數的網路霸凌事件未被揭露的原因，是害怕報復與不想惹麻煩。事實上，網路霸凌知覺被害風險與被害恐懼感呈現正相關，如果認為自己遭遇網路霸凌的可能性越高，網路霸凌被害恐懼感也會越高。

由於網路霸凌對當事人或是旁觀者，可能造成心理創傷，當查覺自身已無法負荷校園霸凌事件的負面效應時，就容易出現失眠、焦慮、時常哭泣等生心理反應。尤其青少年網路霸凌議題逐漸浮上檯面，受害者常出現身心症狀、睡眠障礙、憂鬱、焦慮、低自尊，甚至會產生自殺的意念。

霸凌情緒會受到內在自我價值及社會取向、個人取向所影響，且造成情緒波動大、精神緊繃的心理反應。不過，潛在受害者選擇獨自默默承受的機率逐步下降中，主要是得知尋求協助的情形普遍上升，因此，降低了網路霸凌的發生機率。

小心無形之中，成為網路霸凌加害者



不同性別、年齡、職業及使用網路年資，對於網路霸凌行為有不同的認知。李元暉表示，網路使用時間越多的國中生，其網路霸凌現象越明顯，霸凌動機以看對方不順眼為最高；且網路霸凌行為越頻繁的國中學生，其網路成癮現象也越高。

研究發現，不同個人背景在網路霸凌受害經驗的差異情形方面，使用網路年資7年以上的國中生，在網路霸凌受害經驗上，高於網路年資0～3.99年的國中學生；平均每天上網5小時以上的國中生，在網路霸凌受害經驗上，高於0～1.99小時的國中生；且國中生網路霸凌受害經驗，容易產生憂鬱的情緒。

李元暉指出，不同的性別也會影響網路使用時間長短、網路霸凌、同理心及從眾行為，其中網路使用時間的長短，最為影響網路霸凌的知識、信念、情感、行為；而同理心與網路霸凌認知、情感、行為的相關最高；從眾行為與網路霸凌認知、情感、行為的相關最高。另外，高齡者的人格特質中，以友善、嚴謹、開放，與網路霸凌認知最為相關。

另外，網路霸凌以不同型態呈現，也會有影響，圖片霸凌會讓受試者針對圖片內容加以回應，回應的方式是以牙還牙、以眼還眼；而影片霸凌則讓受試者較為惶恐不安。

6招避免成為網路霸凌加害者



研究發現，透過網路霸凌信念、情感、同理心與從眾行為，可以有效預測網路霸凌行為，其中，以網路霸凌的信念預測力最強。李元暉認為，網路的高私密性，使監控者無法在第一時間處理霸凌，因此，對青少年網路正當使用的教育與輔導，也就更為重要。

1.網路素養課程

藉由從小學習網路素養課程，包含網路認識、網路倫理、網路禮儀、網路法律及網路安全，可以減少網路霸凌的發生。研究發現，接受網路霸凌素養課程的國小生，對於網路霸凌成因、現況與影響的了解，明顯優於接受一般電腦課程的學生，受到網路霸凌之後，也能表現較為合宜的行為。

2.網路霸凌旁觀者反應防治學習系統

針對網路霸凌旁觀者反應防治學習系統，多數參與教師在系統認知有用性、認知易用性與使用意圖方面，給予正面回饋；而且一致認為，系統所提供的操作介面與教學內容是有用且容易使用的，以及願意使用進行防治網路霸凌的教學。

3.網路霸凌預防教育介入

網路霸凌預防教育介入，可顯著提升高職學生網路霸凌預防素養，建議未來的課程設計，可以加強網路霸凌相關法律素養，以及個人資料保護的重要程度，內容應將網路霸凌預防教育納入傳統校園霸凌預防課程，強化電視與網路分級制度，以防止兒童與青少年藉由媒體，而接觸到色情與暴力訊息。

4.職前教師網路霸凌防治線上課程

職前教師網路霸凌防治線上課程，內容分為預防及診治兩大面向，預防方面包含：網路霸凌定義、類型、判斷網路霸凌準則及相關法律認知；在診治方面則包含：網路霸凌的因應方式、輔導諮商技巧及相關教學資源。

5.正確面對網路霸凌的心態

建議網路被霸凌者可以考慮不馬上回應、不重複看霸凌訊息、要保留訊息、要離開網路環境去做其他活動、要告訴別人這個事件、要與他人進行談話，以對自我心理層面進行照護。

6.職能治療可幫助減少網路霸凌

歐美先進國家中小學校的學校輔導體系，多強調主動積極預防性及發展性工作，運用諮商、諮詢、統合及衡鑑等基本工作方法，提供學生處理其生活難題所需的生活技巧，而非僅因應學生問題，提供次級預防的回應服務。

因此，學生輔導工作應建立發展性輔導、介入性輔導與處遇性輔導的三級輔導工作架構。其中，處遇性輔導所運用的方法，主要是提供轉介機制、個案管理、跨專業資源整合，與生態系統介入的延續性諮商與處遇措施，透過跨專業資源整合服務，包括諮商與心理治療、社會工作、家庭處遇、職能治療、法律服務、精神醫療，以及召開跨專業個案研討會議等。

學校內部應由專責人員扮演個案管理員，負責協調與整合各類專業資源，以提供學生最為適切有效的協助，並召開個案研討會，評估學生的身心復健情形，強化專業輔導效能，以達到三級預防功能。