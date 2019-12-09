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產後很憂鬱一直哭 怎麼辦？

2019-12-09 08:46常春月刊

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【文／蘊晨 諮詢專家／高霈馨 奇美醫學中心精神科主治醫師】

奇美醫學中心精神科主治醫師高霈馨解釋，大部分的產後憂鬱症是生產後的荷爾蒙急遽變化、新手母職角色、原有或新發生的家庭壓力造成，症狀上會出現憂鬱、哭泣、暴躁、失眠、遲鈍、疲倦、強烈罪惡感、總是擔心沒照顧好孩子，甚至出現自傷、自殺或帶孩子同歸於盡的想法。

風險因子則包括產後憂鬱症的家族史、個案本身有憂鬱病史、前一胎已有產後憂鬱症、孕期憂鬱、婚姻關係不良、社會家庭支持系統不良、多胞胎與困難哺乳等等。

1成產婦有產後憂鬱

根據國健署報告，產後憂鬱症盛行率約占生產婦女的1成，但接受治療的比率卻僅約三分之一。而有接受機會治療的媽咪，則多半是有重鬱症病史、有精神科治療史或是憂鬱症狀相當嚴重。

產後憂鬱絕對不是只有媽媽一個人的事，它對孩子、家庭具有深遠的影響。在女權提升、少子化等影響下，產後憂鬱相關的健康議題逐漸受到重視。根據文獻，懷孕時期就有憂鬱發生的可能，憂鬱症在三個孕期的盛行率，分別是第一孕期7.4％、第二孕期12.8％和第三孕期12.0％，懷孕中後期時，憂鬱症的盛行率明顯上升。

孕期憂鬱是警訊

孕期憂鬱症本身就是產後憂鬱症的高風險因子，三分之一發生孕期憂鬱症的婦女，在生產之後會出現產後憂鬱症；相關的因素包括媽咪本身的內科問題、營養、生活壓力、社會支持系統、人格特質、因應能力，以及作息、運動、環境、毒素、基因等。

值得注意的是，產前憂鬱病史、憂鬱症家族史、社會家庭支持系統匱乏、是不被期待的懷孕，或是未成年的小媽媽等，都是孕期憂鬱的高風險因子。

患有孕期憂鬱症的媽咪，若未接受適當治療，將導致母體產生不良後果，例如未固定接受產檢、孕期母體及胎兒營養不良、子癲前症；對胎兒也可能產生嚴重的負面影響，像是胎盤異常、低出生體重、早產或是胎兒窘迫。

高霈馨建議，若孕媽咪在懷孕時期患有憂鬱症，不宜輕忽，發現症狀時，可以尋求諮詢、評估，再依症狀嚴重度給予適當的治療。

產後憂鬱需專業治療

13％的產後媽咪會發生「產後憂鬱症」，症狀會在生產後的一年內發生，快的話，會在生產完3天內便表現出來，大多發生在產後2～4週，產後4～5個月症狀會達到高峰，平均持續時間是約6～9個月，甚至可能超過一年。

產後憂鬱症持久且症狀嚴重，多數無法自行緩解，高霈馨建議，受影響的媽媽應積極接受精神科專業評估及治療；雖然罹患產後憂鬱症的比例不低，但超過半數未接受診斷及治療。值得重視的是產後死亡的原因中，自殺的比率高達20％；另外，前一胎發生產後憂鬱症時，下一胎再發生產後憂鬱的機會高達50％，這對母親及孩子都是相當重要，是值得關注的議題。

合併治療效果佳

產後憂鬱症合併治療效果最好，高霈馨建議，治療要先考慮及排除生理疾病（像是：感染、腦垂體、甲狀腺或其他影響中樞神經系統的疾病），再依體質、症狀及是否哺乳來決定治療方式。

此外，心理層面的評估及治療尤為重要，需要了解受影響的婦女，遭遇的育兒、夫妻、家庭、工作、經濟等問題，除了給予自我照顧策略的建議之外，也需衛教家屬、提升家屬照護品質、導入社會資源。

另外，也可透過轉介平台，增加病人與其他產後媽咪的接觸，學習嬰兒照顧方式、分享不愉快的細碎瑣事、學習別人因應壓力的方式。倘若產後憂鬱惡化至出現傷害自己或寶寶的意念或行為時，務必積極治療，必要時，需要住院觀察和治療。

產後憂鬱症治療分三階段，是產後2～4個月是急性期，目標在緩解疾病問題；4～9個月是持續治療期，需要確認穩定及復原情形；之後是治療維持期，目的在防止疾病復發。

產後自我照顧5策略

高霈馨說明，產後媽咪迎接小生命的誕生，是充滿喜悅和期待的。作為母親，首先要肯定自己懷胎十月的辛苦，以及面對生產時危險分娩的勇氣。雖是新手媽咪，但是，在越過生產危谷既無懼色，成為一個稱職母親將非難事。猶如甫得知懷孕，從手足無措開始摸索安顧胎兒，「從做中學」的概念並不因分娩而改變。只是照顧孩子與家人的同時，不要將自己拋在最後，照顧好自己，才是提升家庭照顧品質的基石。

自我照顧策略如下

1.充分休息：新生兒有許多要處理的狀 況，但媽咪每天還是要有固定休息的時間，讓自己有完全喘息的機會。

2.改變想法：有了新生兒後，家中環境並 不需過分要求整齊清潔，或照本宣科的要逼著孩子、先生，一定要按自己規矩走。

3.學會開口尋求協助：產後媽咪需要更多的幫忙和支持，求助並不可恥，學習尋求家屬協助及支持；安排固定時段，與先生獨處，良好夫妻關係，有助於增加先生的體貼程度。

4.參與同質性團體：針對產婦的失落和新生兒的照護，新手媽咪的確會有手忙腳亂或是內心沮喪的時刻，可與其他媽咪分享心情、學習彼此的育兒經驗。

5.專業醫療：倘若憂鬱症的表現越發明顯，建議尋求精神科專業醫療團隊協助。

【請見《常春月刊》441期；訂閱常春月刊電子雜誌

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