親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

港警開火放3槍：西灣河1人重傷，香港1111大三罷鎮壓

讓韓國瑜副手 張善政：帶領國家回歸「善良政治」本質

瘋食補 補錯了反傷健康

2019-11-11 09:07常春月刊

【文／蘇逸晴 諮詢專家／辛重毅 中醫師】

如果違反「寒者溫之，熱者涼之」的進補基本原則，例如虛冷需溫補者，卻給予涼補方 式，會出現更加倦怠、手腳更冰冷、腹部脹滿，甚至是腹瀉的症狀；若是有實熱需要涼 補者，卻以溫補調養，則會出現口乾舌燥、失眠、火氣大、嘴破等症狀。

秋季燥氣容易讓人心煩困擾，去除秋燥必須「養陰」，建議食補可吃百合、蓮子、梨子等食...
秋季燥氣容易讓人心煩困擾，去除秋燥必須「養陰」，建議食補可吃百合、蓮子、梨子等食材。(聯合報資料照片)
分享

今年的秋意似乎來得特別快，剛過中 秋，接連著幾道陰雨鋒面加上颱風，涼涼的秋風帶著綿綿細雨，感覺又到了可以進補的時節。台灣人的飲食習慣，一年四季都很喜歡進補，不論是溫補、熱補、平補、涼補，連身體健康的年輕人，也喜歡沒事就喝個雞精、吃藥膳火鍋、四物雞等，好像吃這些補類食物，就可以瞬間補充體力、強健體魄。

更不用說，只要天氣稍微一涼，薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等店家幾乎一位難求。但是，進補並非人人適合，中醫師臨床觀察發現，台灣時時刻刻都有民眾補錯或者補過頭，到底應該要怎樣進補，才能讓身體真正獲得健康，讓五臟六腑獲得平衡狀態？

沒事別亂補，當心越補越大洞

常聽人說藥膳有分溫補、涼補，到底什麼樣的人適合溫補，哪些人又適合涼補？中醫師辛重毅表示，藥膳進補應該依據「寒者溫之，熱者涼之」的基本原則，有虛、寒現象的人，才需要溫之、補之。有熱象的人，則應該予以清熱或平補涼補，例如舌邊有齒痕、容易疲倦、臉色蒼白、手腳冰冷、說話有氣無力的人，大多屬於氣虛體質；起身容易頭暈、臉色萎黃、偶爾心悸、經血稀薄而量少的人，大多屬於血虛體質，或者是剛剛小產或生產完需要坐月子的婦女，就可以選用溫暖的食材和溫性的藥材，以溫補的方式進補，不過，太燥熱的藥材還是盡量少用。

辛重毅表示，並不是每個人都適合食用溫補的藥膳，例如體質比較燥熱的人就不適合，平常容易口乾舌燥、便秘、失眠的人，多是屬於實熱或者陰虛燥熱的體質，這種體質的人再吃溫補的藥膳，無異是火上澆油，會讓身體燥熱情形更加嚴重。

此外，有代謝症候群、心血管疾病、肝炎、糖尿病、過敏性皮膚炎、痛風等患者，都不建議食用溫補藥膳；有高血壓，中風病史的人，也盡量不適合溫補，以免造成氣血上衝，血壓升高；有子宮肌瘤、子宮內膜異位症的婦女，進補時盡量少吃溫躁的補品，否則容易導致排血量增加、延長生理週期。

正確食補，補健康也補平衡

辛重毅表示，進補在中醫是一種陰陽平衡的概念，所謂「損有餘，補不足」，以現代營養學的觀點來看，就是針對自己身體的需求，來攝食需要的營養成分，改善身體亞健康的狀況。例如一樣是所謂燥熱體質，體型壯碩有實熱的人，比較需要一些涼性的清熱食材或藥材，例如西瓜皮可以治療熱暈眩症等；但如果是更年期陰虛造成的虛熱，通常也會併有皮膚、眼睛或口腔乾燥的現象，此時就需要同時滋陰並清熱，再加上潤燥，才會有效果，如果是陰虛導致的燥熱，清熱太過的話，有可能造成虛熱加重的反效果。

現代人的營養其實都已經很充足了，只要平常飲食選擇新鮮、抗氧化、高纖的食材，並不需要特別進補，偶爾覺得身體比較虛弱的話，可以用1～3錢補氣的平價藥材，例如黃耆、黨參或茯苓，再搭配山藥、雞肉或魚肉等食材，就可以達到不錯的補氣效果。

如果是更年期或身體有乾燥等虛熱現象的人，則可以酌加1茶匙枸杞、1錢麥門冬，容易出汗的人，可以再加一點五味子，產後或血虛的人，則可以加一點當歸和熟地。至於十全大補藥燉排骨或薑母鴨等熱性藥膳，比較適合在寒流來襲的時候，偶爾吃一頓暖暖身子，並不適合經常食用。

分享

【請見《常春月刊》440期；訂閱常春月刊電子雜誌

常春月刊

常春月刊堅持一貫專業、 前瞻、客觀的報導，每期聘請醫學界權威及專 業醫師執筆，提供實用的醫葯常識及正確的保健之道。內 容豐富多元， 深入淺出，掌握最新醫葯新知 與保健趨勢，是每個家庭健康資 訊的重要來源，更是家庭必備的參考書。

相關新聞

長期吃海鹽、岩鹽 代謝出問題

2019-11-11 09:14

登高山前做好準備 安心欣賞百岳之美

2019-11-11 09:10

莓果家族 抗老化、養氣色

2019-11-11 10:49

助眠食物 讓你倒頭就睡

2019-10-14 09:05

幼兒玩手機 滑出大問題

2019-10-14 09:05

掌握成長黃金期 吃對食物長得比別人高

2019-10-14 09:04

生不出來 該尋求人工生殖幫忙嗎？

2019-10-14 09:03

要小心！乳房疾病不只有乳癌

2019-09-06 08:47

夫妻政治立場不同 常爭吵 怎麼辦？

2019-09-06 08:47

生酮飲食法吃了這麼多油 體重能降嗎？

2019-09-06 08:47

不上網很難過 得了網路成癮症如何治療？

2019-09-06 08:47

有牙周病就不會蛀牙 真的是這樣嗎？

2019-08-07 09:03

養成這些好習慣 就能讓肌膚清爽一夏

2019-08-07 09:03

高纖飲料 真能吃進纖維質？

2019-08-07 08:56

抗癌的食物有哪些？10種食物吃出防癌力

2019-08-07 08:56

跟著吃4大營養素 避免泌尿道反覆感染

2019-07-12 08:59

養成6大好習慣 惱人頭痛不再來！

2019-07-12 08:58

飲食有方 靠運動 今日事今日畢紓壓

2019-07-12 08:58

錯誤消暑影響健康 中醫教您16招杜絕熱浪威脅

2019-07-12 08:58

餐桌上的花季！ 營養報你知

2019-06-10 09:44

那些人容易被蚊蟲叮咬？ 夏日防蚊7妙招

2019-06-10 08:48

當泌尿系統出現結石 到底該不該治療？

2019-06-10 08:43

趕緊甩掉不然後悔莫及 這16大壞習慣你中了那些？

2019-06-10 08:40
看更多

熱門文章

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

明年1月11日總統大選勝負已定？

2019-11-08 08:51

台股29年新高還搶進？這9檔「本益比合理績優股」安心買

2019-11-06 13:35

JR東日本租下六福皇宮 密談1年險破局內幕！

2019-11-08 09:38

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:40

光靠勞保、勞退還不夠！30歲學好這4個習慣 3萬月薪也能滾出千萬退休金

2019-11-05 10:18

退休留台教書七年 司徒文：台灣是現代奇蹟

2019-11-07 11:46

高一家長看過來！關於學習歷程 這些點你還沒搞懂

2019-11-04 08:45

「別讓美國政府不高興」 台積電最大設備商暫緩出貨給中國

2019-11-08 14:00

新價值股誕生 專家嚴選！19檔安枕而臥股

2019-11-08 12:53

厲害的不只珍奶！這款台灣味熱銷日本11年 居酒屋沒它就別混了

2019-11-07 14:01

全球百大CEO評比 台灣企業家首度「從缺」為什麼？

2019-11-04 08:52

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

定存族怕台灣跟進Fed降息讓荷包縮水？央行葫蘆裡賣的可能是「這4個字」

2019-11-04 11:36

業餘爺奶私廚 為何讓年輕客一窩蜂搶訂？

2019-11-08 09:41

解放軍亮劍 台灣如何應付兩岸軍事風險

2019-11-04 08:49

「懷念胡錦濤」現象解讀

2019-11-04 08:49

達人評比航空公司飛機餐！這間的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」最讚

2019-11-01 09:47

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

2019-11-06 11:09

30年黃金新機會來了？

2019-11-07 11:46

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:29

謝金河：注意台股 本益拉高效應

2019-11-07 11:49

紅黴素已然失效 國人七成已產生抗藥性

2019-11-08 08:51

老台北、舊建築、新韻味

2019-11-07 11:46

大戶回來了！ 33檔潛力股 搭主力順風車

2019-11-08 12:53

杜書伍砸50億蓋新總部 管最多的為何是一面窗簾？

2019-11-01 09:08

長期吃海鹽、岩鹽 代謝出問題

2019-11-11 09:14

我的冰箱收納管理術

2019-11-07 09:28

賣《天氣之子》《解憂雜貨店》賺翻 他要讓角川成為「內容版迪士尼」

2019-11-06 13:39

零股怎麼買？怎麼賣？ 一次搞懂交易攻略

2019-11-08 12:53

集團好股站出來！ 輕鬆搶賺年底作帳行情

2019-11-04 08:37

成立不到一年 這家新創明年營收有望破億

2019-11-08 08:51

地緣策略家必爭之地 台積電在「美中貿戰」刀光劍影中 能否擋住政治施壓？

2019-11-06 10:53

Apple TV+佛心價上市 迪士尼、Netflix誰比較剉？

2019-11-08 09:36

不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

2019-10-30 13:02

悠遊草山 沉浸山泉水和湯泉的溫柔膚觸

2019-11-04 15:28

獨家直擊》那一天 蘋果龍潭廠五座吊工如火如荼趕工

2019-10-31 11:33

攻陷日本的甜蜜台灣味

2019-11-05 13:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top