瘋食補 補錯了反傷健康

【文／蘇逸晴 諮詢專家／辛重毅 中醫師】

如果違反「寒者溫之，熱者涼之」的進補基本原則，例如虛冷需溫補者，卻給予涼補方 式，會出現更加倦怠、手腳更冰冷、腹部脹滿，甚至是腹瀉的症狀；若是有實熱需要涼 補者，卻以溫補調養，則會出現口乾舌燥、失眠、火氣大、嘴破等症狀。

秋季燥氣容易讓人心煩困擾，去除秋燥必須「養陰」，建議食補可吃百合、蓮子、梨子等食材。(聯合報資料照片) 分享 facebook

今年的秋意似乎來得特別快，剛過中 秋，接連著幾道陰雨鋒面加上颱風，涼涼的秋風帶著綿綿細雨，感覺又到了可以進補的時節。台灣人的飲食習慣，一年四季都很喜歡進補，不論是溫補、熱補、平補、涼補，連身體健康的年輕人，也喜歡沒事就喝個雞精、吃藥膳火鍋、四物雞等，好像吃這些補類食物，就可以瞬間補充體力、強健體魄。

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更不用說，只要天氣稍微一涼，薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等店家幾乎一位難求。但是，進補並非人人適合，中醫師臨床觀察發現，台灣時時刻刻都有民眾補錯或者補過頭，到底應該要怎樣進補，才能讓身體真正獲得健康，讓五臟六腑獲得平衡狀態？

沒事別亂補，當心越補越大洞



常聽人說藥膳有分溫補、涼補，到底什麼樣的人適合溫補，哪些人又適合涼補？中醫師辛重毅表示，藥膳進補應該依據「寒者溫之，熱者涼之」的基本原則，有虛、寒現象的人，才需要溫之、補之。有熱象的人，則應該予以清熱或平補涼補，例如舌邊有齒痕、容易疲倦、臉色蒼白、手腳冰冷、說話有氣無力的人，大多屬於氣虛體質；起身容易頭暈、臉色萎黃、偶爾心悸、經血稀薄而量少的人，大多屬於血虛體質，或者是剛剛小產或生產完需要坐月子的婦女，就可以選用溫暖的食材和溫性的藥材，以溫補的方式進補，不過，太燥熱的藥材還是盡量少用。

辛重毅表示，並不是每個人都適合食用溫補的藥膳，例如體質比較燥熱的人就不適合，平常容易口乾舌燥、便秘、失眠的人，多是屬於實熱或者陰虛燥熱的體質，這種體質的人再吃溫補的藥膳，無異是火上澆油，會讓身體燥熱情形更加嚴重。

此外，有代謝症候群、心血管疾病、肝炎、糖尿病、過敏性皮膚炎、痛風等患者，都不建議食用溫補藥膳；有高血壓，中風病史的人，也盡量不適合溫補，以免造成氣血上衝，血壓升高；有子宮肌瘤、子宮內膜異位症的婦女，進補時盡量少吃溫躁的補品，否則容易導致排血量增加、延長生理週期。

正確食補，補健康也補平衡



辛重毅表示，進補在中醫是一種陰陽平衡的概念，所謂「損有餘，補不足」，以現代營養學的觀點來看，就是針對自己身體的需求，來攝食需要的營養成分，改善身體亞健康的狀況。例如一樣是所謂燥熱體質，體型壯碩有實熱的人，比較需要一些涼性的清熱食材或藥材，例如西瓜皮可以治療熱暈眩症等；但如果是更年期陰虛造成的虛熱，通常也會併有皮膚、眼睛或口腔乾燥的現象，此時就需要同時滋陰並清熱，再加上潤燥，才會有效果，如果是陰虛導致的燥熱，清熱太過的話，有可能造成虛熱加重的反效果。

現代人的營養其實都已經很充足了，只要平常飲食選擇新鮮、抗氧化、高纖的食材，並不需要特別進補，偶爾覺得身體比較虛弱的話，可以用1～3錢補氣的平價藥材，例如黃耆、黨參或茯苓，再搭配山藥、雞肉或魚肉等食材，就可以達到不錯的補氣效果。

如果是更年期或身體有乾燥等虛熱現象的人，則可以酌加1茶匙枸杞、1錢麥門冬，容易出汗的人，可以再加一點五味子，產後或血虛的人，則可以加一點當歸和熟地。至於十全大補藥燉排骨或薑母鴨等熱性藥膳，比較適合在寒流來襲的時候，偶爾吃一頓暖暖身子，並不適合經常食用。

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