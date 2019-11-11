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登高山前做好準備 安心欣賞百岳之美

2019-11-11 09:10常春月刊

【文／林嬪嬙 諮詢專家／王律凱 漢銘基督教醫院家醫科主治醫師】

登上3000公尺以上高山之前，應該要行前運動，訓練心肺機能，行前加強補充碳水化 合物，裝備要齊全；另外，也要做好防曬、防蚊措施，藥品要攜帶足夠，留意氣候變 化更是重要。

台灣擁有百岳，一年高達六百多萬人次從事山岳活動，但在開放山林的同時，我們準備好了...
台灣擁有百岳，一年高達六百多萬人次從事山岳活動，但在開放山林的同時，我們準備好了嗎？圖／聯合報系資料照片
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台灣海拔3000公尺以上的高山超過 百座，登高欣賞山岳之美，已逐漸成為國人風氣，尤其秋高氣爽最適合登高山，但也可能因為疏忽，使身體出了狀況，甚至危急生命。到底登高山之前，該

做哪些準備，才能安心享受登山的樂趣？毫無準備，便貿然攀登海拔3000公尺以上高山，可能會發生哪些狀況？嚴重將造成什麼後果？漢銘基督教醫院家醫科主治醫師王律凱表示，缺乏事前自我訓練，突然挑戰高山，最怕的就是高山症。高山症是海拔高度上升，身體對氧氣量減少，無法適應而出現的症狀，攀登的山越高，發生機率越大。

沒經驗，沒準備，貿然登高，小心喪命

高山症分高山腦水腫、高山肺水腫，兩者都會致命。剛開始時，會感覺頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、身體虛弱，出現兩項以上的狀況，可能是急性輕度高山症，此時，應立即往低海拔處移動，大多數能夠恢復。

若嚴重到伴隨步伐不穩、呼吸困難、判斷力異常或出現幻覺等這些高山腦水腫、肺水腫的症狀，若又未即時處置，恐怕會危及性命。高山症是因含氧量不足所導致，假如平時常做有氧運動，血紅素運輸氧氣能力足夠，較能降低發生的機會。

發生緊急狀況時，除了降低高度、不要勉強後續行程外，可事先備藥使用，建議掛家醫科或旅遊醫學門診，請醫師評估開立預防藥物，包括：丹木斯（Diamox,acetazolamide，是一種利尿劑）、類固醇「地塞米松」（dexamethasone，可緩解腦水腫症狀），以及威爾鋼、犀力士（血管擴張劑，能降低肺動脈高壓，預防高山性肺水腫，但需自費）。

保暖裝備不足，小心淋雨造成失溫

失溫也是山難意外中常見的原因之一，今年年初36歲知名的「比基尼登山客」吳季芸，不幸在登山過程中遇難身亡，除了因受傷無法動彈之外，降雨又遇到低溫，可能因此造成失溫不幸身亡。高山上氣溫、氣壓異常都容易造成傷害，冬天太冷怕失溫，夏天太熱怕中暑。預防方式如下，首先保暖衣物要充足，身體淋濕要換上乾燥衣物；預防中暑，則是要補充足夠水份。

登山前，該做哪些準備？

1.行前運動，訓練心肺機能

*跑馬拉松：登高山和跑馬拉松很類似，跑馬拉松都會建議三個月前開始準備，登高山也一樣。行前三個月，可選擇以跑馬拉松做為訓練，至少跑半馬的距離，以訓練心肺機能。

*從低海拔開始：例如先爬1000公尺的山，再到2000公尺的山，爬了幾座之後，再挑戰3000公尺以上高山。1000公尺低海拔的山，包括北部的陽明山、中部八卦山脈、南部柴山等等。

*有氧運動：例如游泳、自行車等，只要運動時的心跳達到每分鐘130下以上，能達到有氧的運動都有幫助，但散步、瑜伽（對心肺功能訓練效果有限），就不適合做為登山前的自我訓練選項。

2.行前加強補充碳水化合物

*維持良好飲食習慣，登山前一週，應避免吃太油膩、辛辣食物，也不要抽菸、喝酒，盡量以清淡飲食為主。

此外，登高山前三天，碳水化合物一定要充足。地中海飲食是很棒的選擇，平時多吃膳食纖維，能預防慢性病及癌症；但在登高山前三天，地中海低碳飲食就不適合，因為肝醣要夠，需進行肝醣超補，也就是大量碳水化合物的補充，才能在登山時，轉化成熱量提供足夠的體能。

3.裝備齊全

*當天往返，注意保暖衣物要夠，材質以吸汗、輕便為主，淡色衣服為佳（夏天比較不吸熱，也比較顯眼）。

*最好穿登山專用鞋，一般球鞋硬度不夠，容易因碰撞到岩石而受傷。

*攜帶手機及鋰電池。

*若要過夜，帳篷等設備應齊全，乾糧、水也必須準備充足。

*食物的準備原則：以巧克力、餅乾等碳水化合物為主，也可以像跑馬拉松一樣，帶能量膠以補充熱量（登山用品專賣店可買到）；海拔太高的高山，不建議帶水果，因膳食纖維高比較不好消化。

4.做好防曬、防蚊措施

防曬乳建議選擇SPF50++以上。至於防蚊液，政府核准有：含DEET（敵避）、 Picaridin兩種。

5.備妥藥物

除了預防高山症的藥物之外，正在長期吃藥的人，藥物一定要帶著；如果曾發生過心肌梗塞，很想嘗試登山，要準備硝化甘油，有緊急狀況可使用。當然最好還是在行前請醫師評估，狀況不允許的話，就不要勉強。

6.留意氣候變化

行前一週開始注意氣象預測，若有颱風、大雨特報，應審慎評估風險，勿執意前往，尤其冬天若遇到大雨，很容易出現失溫情形。

哪些族群應避免登高山？

至於哪些族群或有哪些疾病的人，不適合登高山？王律凱特別強調，有心臟病、心律不整、慢性阻塞性肺病（容易喘）等患者，都不適合登高山；此外，需長期用藥控制的癲癇患者，也應避免。

年紀越大是否越不建議？年紀並非主要關鍵，還是要看個別體能狀況，有些60、70歲老人，跑起馬拉松比起年輕人絲毫不遜色，原則上，年紀非最大問題，要考量的是登高山屬劇烈運動，年紀大萬一在山上發病，送醫較困難，恐引發嚴重後果，若有意嘗試，事前要有週詳的規劃。

勿挑戰過於險峻、常出事的高山

*避免單獨行動，「比基尼登山客」就是自己單獨行動，出事時，沒有同伴的協助，而失去救命機會。

*如果初次登高山，最好有經驗豐富的人同行，比較保險。

*特別險峻、容易出事、很少登山客攀登的高山，除非本身經驗夠，否則不要輕易嘗試。可以選擇較多登山客攀登的高山，會有步道及繩索，登山過程較為安全。台灣包括玉山、合歡山等海拔比較高的高山，夏天是比較適合攀登的季節，海拔1000～2000千公尺，以秋天較合適。

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