長期吃海鹽、岩鹽 代謝出問題

【文／陳大樂 諮詢專家／陳詩婷 康寧醫院營養師、王律凱 彰化基督教醫院家醫科主治醫師】

碘是人類必需的一種微量礦物質，與人體調節代謝、生長發育、生殖功能、心智發 展、骨骼形成、蛋白質合成、神經與肌肉的發展、新陳代謝等都有關係，一旦碘營 養缺乏，身體就會出狀況。

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2017年7月，衛生福利部食品藥物 管理署發布「食品添加物使用 範圍及限量暨規格標準」，其中一大修訂的重點，就是將食鹽中的碘添加濃度限量標準，從以往的12～20毫克／公斤，提高到20～33毫克／公斤。為什麼政府要這樣修訂？國人碘營養出了什麼問題？

一半國人碘營養不足



事實上，國民健康署早在2015年5月發布的「2010～2013國民營養健康狀況變遷調查之尿液碘濃度分析計畫」調查結果發現，我國6歲以上人口的尿液碘濃度中位數為96微克／升，有51.9%國人尿液碘濃度低於世界衛生組織所建議碘濃度下限100微克／升，其中19～44歲的女性中，有39.5%的碘營養不足。

康寧醫院營養師陳詩婷表示，有缺碘問題的國家，通常是因為民眾無法由天然飲食中攝取到足夠的碘，必須仰賴食品中額外添加的碘來提供。不過，早期的台灣人很少有缺碘的問題，為什麼現今的台灣人開始缺碘？

究其原因，原來是台灣早期為鹽品專賣制，全面實施食鹽加碘的政策，可是到了民國93年，鹽品開放自由貿易之後，市面上國產的鹽及進口食鹽，特別是玫瑰鹽、天然海鹽、岩鹽等礦物質鹽，含碘量約每公斤只有20微克，若每人每日攝入10公克鹽，則只能獲得2微克的碘，而民眾如果含碘食物又攝取得少的話，就會出現碘營養不足的狀況。

碘與代謝、發育，息息相關



為什麼碘對人體那麼重要？彰化基督教醫院家醫科主治醫師王律凱表示，碘是維持甲狀腺功能必需的營養素，主要是合成甲狀腺素T3及T4，其在身體的作用是調節基因表現及代謝與發育；在代謝的部分，甲狀腺素會直接影響組織的氧氣消耗量及代謝的速率，包括改變粒線體呼吸效率、增加能量的消耗、加速心跳等狀況。

在生長發育部分，胎兒在媽媽的子宮內時，就需要碘的營養，研究發現，10週以內的胎兒腦部，已有甲狀腺受體，一直到2歲，都會影響神經細胞與脊椎的發育，同時也會影響骨骼發育和軀幹的成長。特別是孕婦的營養，因為自身荷爾蒙的影響，尿液會排出更多的碘，再加上胎兒需求，使得孕婦比一般人更容易缺碘，只要孕婦輕微缺碘，就可能造成母親和胎兒甲狀腺腫大，如果嚴重缺碘的話，還可能造成胎兒神經發展、智力上的缺陷，嚴重的話，甚至有引起流產的可能。

碘的生理需要量



陳詩婷說，碘元素是人體唯一與熱量成正比的營養素，每100大卡就需要5微克的碘營養。「國人膳食營養素參考攝取量修訂第七版」中，建議19歲以上成人一天需要量是140微克；孕婦則要加60微克，共200微克的需要量；而哺乳的產婦，則要加110微克，共250微克。

缺碘釀成5大健康危機



碘是維持甲狀腺功能的必需營養素，可促進身體代謝及組織生長，缺乏時，容易覺得疲倦、怕冷、甲狀腺腫大及造成心智功能障礙，也會因為代謝變慢而容易變胖。王律凱表示，孩童與青少年時期如果缺碘，會出現智能低下、體型矮小等身體及心智發展遲緩的問題；成人則會造成心智功能受損，如記憶力差、智力減退、反應遲鈍、加重心血管疾病風險等。女性長期缺乏的話，則可能影響內分泌平衡，造成月經紊亂及不孕；其中影響最大的，是神經系統還在發育中的胎兒及新生兒。

1.影響兒童認知發育

缺碘最著名的疾病即是「呆小症」。陳詩婷解釋，這是因為母親在懷孕時缺碘，無法合成足夠的甲狀腺素給胎兒發育，導致嬰兒出生後出現肌肉無力、先天性畸形、皮膚粗厚、骨骼發育停滯、智力受損、認知遲緩等現象，就稱為「呆小症」。另外，缺碘也可能造成孕婦流產、死胎等狀況。

其中，影響最大的是神經系統與腦部發育，因為胎兒與新生兒時期，神經組織的分化作用最為活躍，而神經的分化最主要就是受甲狀腺素的控制。記住！寶寶的成長只有一次機會，孕婦跟哺乳產婦攝取足夠的碘營養，對於胎兒及寶寶的認知發展極為重要。

2.甲狀腺腫大

甲狀腺腫大好發在女性，且在青春期及懷孕期罹患率最高。陳詩婷解釋，當身體缺乏碘時，因為缺乏原料的關係，使得甲狀腺合成減少，反而會促使腦下垂體增加「促甲狀腺激素」的分泌，進而引起甲狀腺代償性工作而腫大，來維持正常的甲狀腺功能，最後會在脖子形成可見的腫塊，稱為「甲狀腺腫大」。

3.代謝障礙容易胖

碘是人體唯一與熱量成正比的營養素，也就是熱量攝取越高，需要的碘營養就越多，簡單來說，碘跟身體的代謝狀況息息相關。研究證實，假使身體的碘營養不夠，身體的代謝速度也會跟著變慢，諸如肥胖、容易疲倦、怕冷、手腳冰冷、無精打采等。

4.心血管疾病

家中長輩的飲食往往較為清淡，長期下來，就需要注意缺「碘」問題。研究發現，中老年人如果長期缺「碘」，就可能會出現智力退化、反應遲緩，甚至會提高心血管疾病的發生機率等問題。

5.內分泌失調

女性長期缺乏碘的話，可能會影響內分泌平衡，造成月經紊亂，甚至不孕。

3訣竅，讓你健康多一「碘」



1.選用加碘鹽 天然海鹽僅含有非常微量的碘，並不足以提供人體足夠的碘；世界衛生組織（WHO）指引指出，食用鹽中加碘是安全且具成本效益的政策，可確保每個人攝取到足夠的碘。因此，選購食鹽的時候，建議選擇有標示加碘的鹽，成分標示有「碘酸鉀」或「碘化鉀」的加碘鹽，來取代一般的鹽，補充身體所需之碘量，成人每日食鹽攝取仍以 6 公克為限，即可滿足一天的需要量。

2.攝取含碘營養豐富的天然食物 除了選用加碘鹽之外，平時飲食可以「酌量」攝取含碘豐富的天然食物（但不建議多吃），包含海帶、紫菜、海苔、海水魚貝類等，大約每週吃1次，每次一小

截指節大小即可，因為海帶、昆布、紫菜這類食物，含碘量非常高，其每公克碘含量是每日所需數百倍以上。

陳詩婷舉例，一個海帶結的碘含量約3120微克，這個量相當於吃1個月含碘鹽的碘量，因此，很容易造成過量而引起甲狀腺腫大，特別是本身有甲狀腺機能亢進病史、自體免疫甲狀腺疾病的人，都要避免吃含碘量特別多的食物。

最推薦補充碘營養的方式，仍是從食鹽獲得的碘，這樣反而較不會產生碘過量的風險。

3.避免長時間烹煮 避免食物長時間高溫烹煮，因為添加的碘和天然食物中的碘，會在烹飪過程中流失；採用涼拌或是起鍋前再放鹽調味，可以減少碘的流失量。

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