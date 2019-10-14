幼兒玩手機 滑出大問題

【文／蘊晨 諮詢專家／林漢斌 奇美醫療財團法人 奇美醫院兒科部主治醫師】

因為3C產品的問世，小孩成群在戶外奔跑的景象越來越少見，許多「低頭族小孩」隨 著時代演進更為常見，所謂的「低頭族小孩」也是「3C小孩」的一種，因為科技的發 達，像是電視、電腦、智慧型手機等產品，已經是現今家庭普遍的基本設備，尤其是 智慧型手機的發明，也帶動了有別於以往不同的育兒環境。

許多爸比媽咪怕孩子在戶外或是公共 場所大吼大叫，會把智慧型手機給孩子們當轉移目標的工具。奇美醫療財團法人奇美醫院兒科部主治醫師林漢斌說，爸比媽咪想要藉由智慧型手機或平板電腦的轉移，讓孩子專注在3C產品點開的卡通節目或是遊戲中，方便讓孩子維持不哭鬧或安靜，因為效果很好，所以倚賴3C產品做為保母，來當作陪伴孩子工具的家長越來越多。

但就林漢斌看來，用3C產品來當保姆照顧孩子，或許讓爸媽獲得了短暫的休息，但長此以往下來，對孩子卻會造成一連串的影響，有時候甚至也會造成無法彌補的傷害。

滑出6大問題



林漢斌解釋，有研究指出，經常性讓幼兒使用智慧型手機或平板電腦，對幼兒的影響可分為下列6種狀況：

1.語文能力降低，讀寫能力變差

長期觀看智慧型手機的影片或短片，孩子只是單一的接受，比較沒有深度的互動或思考力，也因此恐有語言發展遲緩的可能性。

林漢斌表示，幼兒的閱讀能力和理解力，大多是靠著閱讀書籍或繪本共讀來培養，透過閱讀也可以養成思考能力。倘若全是透過3C產品來陪伴，因為影音中的語句都比較淺白，會阻礙思考的路線，因此，對孩子的語文有很大的妨礙。

所以，建議孩子從小多閱讀，或是爸媽陪伴親子共讀，從繪本開始去學習，漸漸互動或是透過角色扮演的方式，增加孩子的語言能力和思考動腦能力。

2.容易分心，專注力不足

若是幼兒過小就經歷太多手機或平板電腦的洗禮，因為聲光影音效果的過度刺激，會降低孩子對於現實環境的觀察力與敏感度，對自然環境的聲音或週遭人聲走動等動靜，都會漸漸失去興趣和練習。

如此一來，也缺乏了對自我保護的能力，容易降低專注力以及對週遭環境的警覺性，落入危險的機率，當然也就相對提高了，這是父母應該擔心的後遺症。

3.提早當上「四眼田雞」，影響靈魂之窗

嬰幼兒時期的視力發展還沒發育良好，所以，會需要透過全視野的刺激來發展視力，使其成熟。林漢斌解釋，透過智慧型手機或平板電腦，會使幼兒的視線集中在固定範圍的框架之內，反而會影響視力的正常發育。

所以，越早接觸3C產品的幼兒，更容易在長大後面臨高度近視的問題。尤其正常孩子的視力，會到7歲時才算發育完整，而智慧型手機的背光源，使得螢幕的亮度變高，又一陣子變暗，也會導致視覺上忽明忽暗，瞳孔必須不斷收縮來適應光源的變化，而眼睛時時處在緊張的狀態下，導致水晶體過度屈曲，而造成假性近視；這種假性近視久了，長久下來，也會弄假成真，變成真正的「四眼田雞」。

4.缺乏戶外活動，產生人際社交障礙

現代孩子多半待在室內或是冷氣房，室內的活動空間有限，所以，爸媽可能只能以電視、電腦或是智慧型手機、平板電腦等，當成主要的照顧工具；但長時間待在室內的孩子，相對減少了與他人產生人際互動的機會。

林漢斌表示，現在很多戶外公園都有設置小孩的遊樂設施，像是：玩沙、溜滑梯、蹺蹺板等；或是有些幼兒的專屬課程，像是：畫圖、黏土教學等活動，這些活動其實對孩子的肢體發展、全面性發展都很重要。

在戶外活動的過程中，孩子可以有與他人互動的機會，並學習到社交的技巧。現代孩子多為獨生子女，在家無法與同齡孩子互動的狀況下，也可以藉此增加類手足的互動情感，使孩子的情緒穩定度增加。

5.運動和活動力不足，影響身心發展

隨著3C產品的螢幕使用時間變長，導致孩子減少戶外的活動時間，所以，也會減少運動的機會。林漢斌認為，當孩子缺乏戶外運動的機會，情緒上也會比較容易浮躁，因為運動會分泌讓情緒穩定的多巴胺。

6.影片錯誤訊息，造成價值觀的偏差

有些卡通影片為了吸引目光，就會置入一些廣告或是時下的觀點，但這些用字遣詞或內容，不見得適合尚未具備分辨能力的幼兒。林漢斌認為，透過影音效果，對孩子造成的影響其實很大，也會誘惑孩子對語言的偏差，扭曲孩子的價值觀，家長千萬不能不謹慎。

按表操課戶外行，制定合理使用時間



隨著科技用品大量參與深入到家庭生活中，林漢斌表示，家長自己要先以身作則，包括自己在資訊科技使用的時間，如以才能達到正確教導的目的，減少幼兒使用3C產品，包含：電視、電腦、手機及平板電腦等的機率。

林漢斌建議爸媽，雖然避免手機的使用的確是個拉鋸戰，但陪伴孩子健全成長的機會也只有一次，爸媽的角色尤為重要。除了多花時間與孩子共處、共讀，更應多與孩子互動，來增加孩子的語言能力與思考創造力。

坊間有很多業者推出的親職活動，都是動靜皆宜的，爸媽也可以多帶孩子朝這些課程去學習。透過戶外活動中的翻滾、跑跳、律動等動態的刺激，更能提升孩子的活動量，勇於面對未來學業或是人生路上的各種挑戰。

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