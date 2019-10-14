生不出來 該尋求人工生殖幫忙嗎？

【文／韻晨 諮詢專家／楊鵬生 台北醫學大學附設醫院 生殖醫學中心副主任】

不孕症可以說是現代人常遇到的生育課題，當夫妻雙方的任何一方，因為年紀增長而 造成生育能力下降，降低到一定程度之後，就無法自然受孕了。尤其台灣晚婚的現象 非常普遍，女性因為高齡而造成卵子品質下降所導致的不孕相當常見。

在不孕症門診當中，造成不孕的原因 有很多，包括：男性因素的不孕、女性卵巢排卵功能異常、輸卵管阻塞、子宮及卵巢腫瘤等生理性的疾病；但有種不易受孕的原因，既不是因為先生，也不是因為太太，而是夫妻相隔兩地，相聚時間較少，常常無法在排卵日同房，以致喜訊遲遲不來報到。

晚婚加上婚後不積極想要擁有小孩，是現代夫妻的通病，先生常出差或是夫妻相隔兩地各拚事業，或是想在經濟基礎穩定之後再生小孩，但等到經濟穩定之後，再努力也一直沒有「結果」，才開始求助生殖醫學的幫忙。

台北醫學大學附設醫院生殖醫學中心副主任楊鵬生表示，在門診中常聽見這樣的敘述：「我們夫妻倆身體都健健康康，可能只是工作壓力太大而已，應該沒有什麼問題吧！」其實，不孕症可以說是一種疾病，也可以說不是，當夫妻雙方的任何一方，因為年紀增長而造成生育能力下降，當下降到一定程度之後，就無法自然受孕了。台灣晚婚的現象非常普遍，女性因為高齡而造成卵子品質下降所導致的不孕就很常見。

有些患者想當然爾地認為，「即使找醫師幫忙也沒用！因為排卵日那天，剛好先生不在家，那要找誰來生呢？」楊鵬生解釋，這些想法只對了一半：「就是因為夫妻雙方相隔兩地，精子和卵子不容易相遇，所以，更要趁早尋求專業醫師協助，才可收事半功倍之效。」

千金難買「心肝寶」，生殖技術來圓夢



如果先生因為工作的關係需要常常出國，根據以往經驗，為了方便，也為了以防萬一，楊鵬生建議患者，先生可以預先冷凍精蟲，先前有不孕的夫妻，堅持已經請好休假進行療程，一定不會有變卦，太太如期使用排卵藥物治療，兩側都有許多成熟的卵泡；但在預計取卵的前一天，先生卻臨時出國公差，倉促之際，因為沒有精蟲，太太只好先「凍卵」了。

另一位將近45歲的患者，結婚前幾年，夫妻忙於事業，打下不錯的經濟基礎，便想計畫生個寶貝，無奈兩年來，卻一直無法如願，於是來生殖醫學中心就診。然而患者卻在就診前半年，經期逐漸縮短、經量明顯變少，近來還有臉頰潮紅、失眠易怒的現象；在門診做超音波檢查後發現，患者的卵巢明顯萎縮，抽血檢查荷爾蒙指數，顯示已經進入更年期，大概需要透過「卵子捐贈」的方式，否則恐怕難以生育，患者當場聲淚俱下，但是，千金難買早知道。

進步的現代生殖醫學，排除時空障礙



生育大事確實需要靠夫妻雙方共同完成，但生殖技術可以幫助夫妻求子，即使工作再怎麼忙碌，也應排除萬難，早點求助專業治療；現今生殖科技發達，早就可以透過「冷凍」的方式，來克服「時空障礙」問題。

楊鵬生提到門診中還有一種常見狀況，是夫妻長期遠距離，或是先生長期不在台灣，那也可以請先生在台灣的時候，透過自慰的方式將精液取出，儘速送達生殖醫學中心，經由專業技術人員適當處理後，放入零下196℃專業液態氮儲存槽中冷凍保存，等到太太進入療程之後，即可解凍使用。如此利用「冷凍精蟲」的技術，就可以克服「時空障礙」的不孕問題。

夫妻之間「時空障礙」，加上患者對卵巢老化的警覺性不夠，往往讓夫妻錯失黃金生育期。楊鵬生提醒忙碌的夫妻，努力工作賺錢養家之際，偶爾也要停下腳步，花些時間在生育計畫上。倘若發現生育計畫不順遂時，趁雙方都還年輕的時候，趕緊求助生殖醫學中心，讓專科醫師協助找出不孕的原因，解決不孕的問題。

生殖療程入門款：「人工授精」



楊鵬生建議，35歲以下卵巢功能尚可的不孕患者，可先採取人工授精的療程。所謂的「人工授精」是運用排卵藥和排卵針，使太太兩側卵巢都排卵，在排卵前

後，將先生的精蟲濃縮在大約0.5c.c.的培養液中，直接注入太太的子宮內。這種方式不但解決子宮頸黏液不利精蟲穿透的問題，隨後的黃體素支持療法，也可以解決黃體素不足的不孕因素。在生殖醫學團隊協助之下，懷孕率可以超過20％，但並非國內每家醫學中心，都可以達到這樣的懷孕率。

如果嘗試過2～3次的人工授精療程後，仍無法順利受孕的話，楊鵬生建議，可以選擇進入試管嬰兒療程。

生殖療程進階版：「試管嬰兒」



楊鵬生表示，35歲以上的不孕婦女，考慮到年齡老化及卵巢功能衰退的因素，療程安排應緊湊些，直接嘗試成功率較高的試管嬰兒療程，也是可以考慮的選擇，以免卵子品質隨年齡增長而急速下降。

試管嬰兒療程可以同時克服許多受孕的困難，像是「子宮頸障礙」、「輸卵管阻塞」、「黃體素不足」，以及精卵蓋棉被純聊天的「精卵互斥」等問題。試管嬰兒療程可以在顯微鏡下，觀察精卵互動的情形，適時協助精卵結合受精，藉以提高受孕的機會。

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