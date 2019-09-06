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吃透抽「買一送三」超划算？網友曝：被店家坑了

不上網很難過 得了網路成癮症如何治療？

2019-09-06 08:47常春月刊

【文／郭岳潭 諮詢專家／臧汝芬 台灣專注力研究學會理事長、馬偕 兒童醫院兒童心智科資深主治醫師】

網路世界無遠弗屆，現代人的生活更是離不開網路，只要用手指點一點，馬上就能看 新聞、打電玩、上網購物，遠距與親友視訊聊天，無所不能的便利，卻也可能帶來反 效果，讓人足不出戶，甚至沉迷於電玩遊戲，造成身心健康出現問題。

圖／Ingimage
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電腦、手機、平板等3C產品發明以 來，到如今已經人手一機，國人每天平均使用時間長達9.4小時，扣除睡眠的時間，有將近超過一半的時間，眼睛全黏在五光十色的螢幕前面，雖然有心想克

制，不用卻又全身不對勁，當心已淪為網路成癮者。

網路成癮正名：「遊戲障礙」

網路成癮一詞，最早源自於美國心理師哥登柏格（Ivan Goldenberg），在1995年所提出的「網路成癮失調症」，不單純是指過度使用電腦網路，而是對使用網路已經產生依賴性，造成個人學業、職業、社交、工作、家庭生活、財務、心理與生理功能等各方面減弱的影響。

今年5月在瑞士日內瓦舉行的第72屆世界衛生大會（WHA），世界衛生組織（WHO）成員國一致通過，將網路電玩成癮相關症狀正名為「遊戲障礙」（Gaming Disorder），並納入《國際疾病與相關健康問題統計分類》第11修訂版精神與行為障礙章節（ICD-11）中，列為一種精神疾病，這份聲明將於2022年1月生效，顯示全球對遊戲成癮問題的重視。

《國際疾病分類》是由WHO所編撰，被廣泛為各國醫療機構及保險公司等，作為疾病的判斷標準，用來界定疾病、失調、損傷與其他健康有關狀況的範圍。

台灣專注力研究學會理事長、馬偕兒童醫院兒童心智科資深主治醫師臧汝芬表示，其實早在去年6月18日，WHO已首次將遊戲障礙納入國際疾病分類之中，此次則是決定認定為官方疾病。

根據WHO的定義，遊戲障礙有3種主要症狀，且必須持續長達12個月以上，即可被認定，包含：「對於玩遊戲的次數、頻率、強度、持續時間，以及開始與結束等缺乏自制能力」、「電玩列為生活最優先，程度超越其他興趣及日常生活」、「儘管產生負面結果，例如被開除或多日不去上班，仍持續，甚至投入更多時間玩遊戲」。

大腦受損，如同酒精、藥物成癮

根據醫學研究發現，網路電玩成癮的人，在腦部電腦斷層影像下，大腦會出現結構性的改變，包括：前額葉、基底核明顯萎縮，認知及活動功能也明顯下降，大腦神經的受損程度，類似酒精或藥物成癮的患者。

臧汝芬強調，判斷是否發生網路電玩成癮，與使用的時間長短沒有絕對關係，真正的關鍵在於，不使用時是否出現「戒斷症狀」，包括：坐立不安、暴躁、憤怒、焦慮、憂鬱、情緒失控等負面的情緒表現；或是日常生活中會想盡辦法，找到機會時盡量使用，甚至犧牲讀書、工作及晚上睡眠時間，造成學習功能障礙、社交互動障礙，影響人際及家庭關係。

4大高危險族群

根據醫師臨床觀察發現，許多網路電玩成癮的兒童、青少年，長時間沉迷於電玩遊戲，容易晚睡、熬夜或是失眠，生活作息大亂，導致經常上學遲到、早退，最後拒絕去學校，學習被中斷，很可能與社會脫節，出現社會萎縮、隔離的現象，變成「宅男」、「宅女」，不但情緒管理有問題、有暴力傾向，也會缺少同理心、利他主義，對整個社會都是很大的傷害。

網路電玩成癮4大高危險族群，包括：神經傳導物質缺陷相關精神疾病患者，例如：過動症、憂鬱症、焦慮症；人格及心理上容易衝動、情緒不穩定、低自尊、挫折忍受力低；家庭經常有衝突、缺乏溝通及家庭凝聚力；近期經歷重大災難、劇烈生活變化的高壓力者，都容易沉迷於網路世界。

臧汝芬說明，網路電玩成癮的人，容易活在自我的網路世界中，甚至與現實世界脫節，只想在遊戲中得到滿足感與成就感，逐漸脫離原本的生活軌道，嚴重到影響正常生活。通常會出現表情呆滯，也不太與人有眼神接觸，說話多用單字或短句、經常不知如何表達應對，人際關係及社交生活嚴重自我封閉，形成所謂的「人工自閉」。

網路、電玩成癮者，特徵各不同

《成癮行為心理學期刊》曾發表一項大型研究顯示，單身年齡女性、注意力不足過動症、強迫症、焦慮症及憂鬱程度較低者，與社群網路媒體成癮有正相關；而單身年齡男性、注意力不足過動症、強迫症、憂鬱程度較高者，則與電玩遊戲成癮呈現正相關。

研究也發現，社群網路媒體成癮與電玩遊戲成癮者，各有不同的特徵，社群網絡成癮者的焦慮程度較高，且害怕與人面對面交談，但仍期待與人互動並建立關係；而電玩遊戲成癮者的憂鬱傾向較高，可能藉由電玩遊戲逃避人群，從中尋找自我價值和成就感。

如何治療網路電玩成癮？

面對網路電玩成癮者，最優先就是預防性的防止，臧汝芬提醒，千萬別把3C產品當作保母，且絕對不要讓孩子接觸到暴力血腥或色情內容，3歲以下幼童不宜接觸任何3C產品；3歲以上平日每日不得超過1小時，假日則不得超過2小時，且應有家長陪同及監督，同時掌握資訊內容與使用習慣。

臧汝芬建議，網路電玩成癮者應及早就醫，尋求精神科、身心科醫師幫忙，由專業醫療介入治療，包括：正確診斷、共病現象、藥物治療、住院治療、深入會談，並配合認知行為功能改善，每個環節缺一不可。

家庭生活也應重新塑造，改變過去沉迷網路電玩的步調，全家人最好培養共同的興趣，建議選擇能激發腦力的互動遊戲，例如：下棋、橋牌，或是多走出戶外活動，同時轉移戒斷症候群的身體不適。

6步驟戒癮

台灣網路成癮防治學會提供6步驟戒除網路電玩成癮方法，幫助回歸正常生活：

1.檢視上網、電玩習慣：在專業人員的協助下，協助網路電玩成癮者區分出健康與不健康的習慣，並列出自己的日常時間表等。

2.決定自己是否要改變：協助評估沉迷電玩的壞處，以及健康上網的好處，讓網路電玩成癮者自行決定，是否要脫離過去的沉迷生活，而非強迫改變。

3.設定每日遊戲使用量：按照不同的年齡層及個別狀況，設定漸進式的使用時間限制，並由專業人員每日監控。

4.找出誘惑情境：除了沉迷的結果，更要去瞭解背後的原因，是否是因為課業及工作壓力過大，有紓壓需求、心情挫敗、無聊寂寞，或是其他壓力等，進而對症下藥。

5.討論面對誘惑的對策：與專業人員共同討論，下次面對誘惑情境時的因應方式。

6.學習克制玩遊戲衝動的技巧：透過從事運動，或其他娛樂活動，轉移注意力。

網路電玩成癮徵兆

1.整天想著網路上的活動。

2.多次無法控制上網的衝動。

3.需要更長的上網時間才能滿足。

4.產生焦慮、生氣等情緒，並需接觸網路，才能解除戒斷症狀。

5.使用網路的時間超過自己原先的期待。

6.持續的想要將網路活動停止或減少，或有多次失敗的經驗。

7.耗費大量的時間在網路的活動上或離開網路上。

8.竭盡所能來獲得上網的機會。

9.即使知道網路已對自己造成生理或心理的問題，仍持續上網。

網路電玩成癮檢測量

過去一年內，符合下列敘述回答「是」，3項者為沉迷，5項以上者為成癮高風險。

1.花費過多的時間上網、打電玩遊戲，曾經隱瞞真正 上網的時間。

2.因為過度上網而影響健康、學業、工作及家人朋友 的關係。

3.為了上網犧牲與家人朋友的相處、讀書，以及過去 喜愛的活動。

4.即使沒有上網，也在想上網的事情。

5.知道應該減少上網的時間，仍無法減少上網的時間。

6.知道上網帶來的壞處，仍無法減少上網的時間。

7.藉由使用上網，暫時忘掉壓力。

8.需要花更多時間上網，才能感到滿足。

9.不能上網時，會感到坐立不安、發脾氣、心情暴 躁、緊張或沮喪。

（資料來源：台灣網路成癮防治學會）

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