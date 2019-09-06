要小心！乳房疾病不只有乳癌

【文／陳大樂 諮詢專家／賴鴻文 彰化基督教醫院全方位乳房腫瘤中心副主任】

關於乳房疾病，大家最熟知、也是最擔心的，可能就是乳癌，乳癌的確令人恐懼、 擔心；但其實乳癌之外，還有一些乳房疾病也不能忽略，很可能是乳癌的前兆，或 是會影響身體的健康。

乳房疾病不只有乳癌而已！彰化基督教醫院全方位乳房腫瘤中心副主任賴鴻文表示，很多婦女洗澡摸到乳房有硬塊時，都會很擔心是不是得到乳癌，事實上，一旦發現乳房有腫塊、腫瘤，大可不必過份擔心。因為臨床發現，乳房有腫塊時，超過9成都屬於良性腫瘤，真正乳癌的發生率並不像民眾以為的那麼高。

賴鴻文接著說，乳房疾病可以簡單區分為三大塊，第一是良性腫塊（腫瘤），這也是最常見的乳房問題，譬如纖維囊腫、纖維腺瘤、囊腫等疾病；再來是惡性腫瘤，也就是俗稱的乳癌；最後則是乳頭異常的分泌物。

三大類乳房疾病



一、良性腫瘤部分

1、乳房纖維腺瘤：纖維腺瘤是最常見的乳房腫瘤，目前發生原因還不明確，可能與卵巢分泌雌激素濃度過高有關，造成乳腺體乳管上皮細胞及乳小葉內間質組織纖維增生，形成約1~3公分大小的腫塊，好發在10至35歲的女性朋友身上。

乳房纖維腺瘤通常觸摸起來平滑、柔軟、界線清楚，但不太會痛，未來演變為惡性腫瘤的機會很低。不過，一旦確診後，定期追蹤之餘，若發現有變化，仍建議局部手術切除為宜。

2、乳房纖維囊腫：纖維囊腫為乳房疼痛最常見的原因，常好發在20~50歲的女性身上。賴鴻文強調，乳房纖維囊腫是受到雌激素或黃體素分泌不協調所產生的相關症狀，包含腫脹、疼痛等，觸診時，可以摸到硬塊，但不像纖維腺瘤界性清楚，是界限不明顯的囊腫，而且通常伴隨觸痛，經常在月經來臨之前最痛，有時候會伴隨乳頭分泌物，通常會在月經之後就縮小或消失，可能發生在單邊或雙邊的乳房，一般臨床建議定期追蹤即可。

3、乳房囊腫：乳房囊腫俗稱為「水泡」或「水瘤」，也是很常見的良性乳房疾病，主要發生在35歲左右的女性，原因是腺體與結締組織的過度增生，是可滑動的囊腫，裡頭多為充滿液體的的圓形或卵圓形，因此能滑動；要知道乳房是一個深受荷爾蒙影響的器官，在荷爾蒙變化劇烈時，分泌物會比較多，當分泌失調或是吸收不良時，導致乳腺管擴張或阻塞時，就容易產生一些水泡，也稱之為囊腫。

通常在月經來臨前，乳房囊腫會抽痛、疼痛，這是因為囊腫變大了，當月經週期結束後就會縮小，停經後，則會逐漸緩解或消失。一般9成以上的乳房囊腫都是屬於良性，通常會在停經後逐漸緩解或消失。因此，臨床也是以追蹤為主，若有引起疼痛不適，或有任何病變可能，才建議手術切除。

二、惡性腫瘤（乳癌）



乳房惡性腫瘤就是乳癌，是台灣女性最常見的惡性腫瘤之一，好發年齡在40~69歲之間，且發生率逐年升高。乳癌好發在乳房外側上方的四分之一處，因為這個部位的乳線組織較為發達，而且面積又大，所以，發生惡性腫瘤的機會較高；其次是中央的乳頭及乳暈週圍。

賴鴻文表示，目前已知乳癌危險因子包括初經早、停經晚，未曾生育或是30歲之後才生育第一胎的婦女，以及沒有過哺乳、有家族史、得過其他婦女癌症、有乳癌變異形致病基因等，這些婦女都應該養成定期乳房自我檢查與健康檢查的習慣。

若乳房出現無痛性腫塊、腋下淋巴結腫大、乳頭凹陷、有異常分泌物、潰瘍等多種表現，無論是只有一項症狀或合併多種症狀，都建議儘早就醫，考慮乳癌的可能性。當然，多數的乳房腫塊並非癌症，不過為了確保安全，仍建議進一步接受醫師的診斷。

三、乳房疼痛及乳頭分泌物



1、乳房疼痛：乳房疼痛通常發生在年紀輕的女性以及更年期婦女，賴鴻文說，大部分的乳房疼痛多是暫時性的，可能跟月經來臨有關，一般月經週期結束後會緩解；但若乳房疼痛持續超過2個星期，應該由醫師進一步評估。

2、乳腺炎：乳腺炎的發生，通常是婦女產後乳腺管阻塞引起的感染，發生原因也有可能是皮膚上的細菌，常見是金黃色葡萄球菌經由腺管的開口，或是嬰兒在吸奶時造成乳頭破皮，細菌由乳頭的小裂傷進入乳房組織，造成乳腺的發炎、膿瘍。

賴鴻文說，乳腺炎常見症狀是乳房有硬塊、嚴重的疼痛，有時會伴隨皮膚的紅腫，也有可能會發燒、全身倦怠等；如果沒有趁早處理，會造成膿瘍；臨床主要會以抗生素、消炎止痛藥為主，當然如果化膿情況嚴重，則必須切開引流。

預防乳腺炎最重要的是讓阻塞的乳房乳汁流出來，通常阻塞的乳汁排出來後，乳腺炎在一天內就能改善，如果情況相當嚴重，譬如發生體溫超過38℃、乳汁排出後症狀仍未改善時，就得就醫了，醫師會視情況使用抗生素治療。因此，產後婦女在體力許可情況下，最好儘快哺餵母乳；另外，也建議避免穿過緊的胸罩或衣服。值得提醒的是即使乳腺發炎了，仍然可以持續餵寶寶喝奶，臨床發現，餵奶並不會增加寶寶感染的機會。

3、乳頭分泌物：臨床上，約有3~10%的女性是因乳頭有不正常的分泌物求診。乳房功能主要是製造乳汁，事實上，乳房每天都會製造少量的乳汁，絕大多數都能夠自行吸收，如果量比較多的話，有時候用手擠會有乳汁流出；懷孕或哺乳期間，因為泌乳激素的分泌，也會排出乳汁。

乳頭分泌物可以分為乳汁分泌物及異常分泌物，大部分乳頭分泌物為良性乳房問題，少部分才是乳癌，民眾不用過度緊張。只是要注意，通常不正常的乳頭分泌物，會由單側乳房發現有色分泌物流出，而且持續或間歇性發生。

另一方面，部分藥物也會造成乳頭分泌物增加，譬如部分的精神科藥物、避孕藥、甲狀腺藥物等這類會刺激荷爾蒙的藥物，也可能會導致乳頭出現分泌物的現象。所以民眾就醫時，應與醫師確認有無服用相關藥物，讓醫師決定是否要停藥。

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