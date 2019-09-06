夫妻政治立場不同 常爭吵 怎麼辦？

【文／吳佩芬 諮詢專家／單家祁 國泰醫院精神科主治醫師】

針對單一政治議題進行討論，如果討論會產生不愉快，當然就應該避開討論，或是感覺到快要吵起來，就可以暫停討論這個政治議題，沒有必要因為政治話題造成夫妻感情溝通互動上的傷害。

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案例



秀珠和立揚這對夫妻都很關心國內外政治，對於同一件政治事件，兩人的政治立場明顯不同。因為夫妻倆都對於政治議題感興趣，經常一起觀看電視政論節目、政治新聞、各候選人選舉造勢的畫面、選前與選後的專家分析專訪等，都是夫妻倆感興趣的電視內容，秀珠認為，她和先生對於政治的偏好，已經凌駕所謂的藍綠政黨之上。

原以為憑藉著倆人對於政治議題的熱忱，可以化解倆人的政治歧異，立揚也聲明，他的政治立場是比較中立的；然而，秀珠沒想到的是，倆人討論到關鍵的意識形態問題時，還是經常會一言不合、鬧得不愉快。

事後秀珠想，「立揚的言論明顯就是偏向另一邊的政黨，還說想要參加比較激進的政治活動，以後，也許跟立揚不要談政治，就沒事了。」更何況，立揚原生家庭成員因為歷史因素，幾乎所有家庭成員都具有相似的政治傾向，每當家庭聚會時，講到政治議題，秀珠總是要小心翼翼地避免碰觸到敏感話題，她很擔心，言論稍有不慎，就會在家中引爆一場政黨色彩風暴。

今年9月即將上映的《狂飆一夢》一 片，是紀錄片導演廖建華的作品，記錄著過去投身於台灣社會運動、經常第一線和警察對峙、被稱為「衝組」的兩位基層社運者曾心儀及康惟壤的故事。其中出身眷村、外省籍的曾心儀，因為政治立場和夫家不同而離婚。

小心政治立場差異引爆婚姻危機



當然，絕大多數的民眾沒有這樣深刻的「政治衝撞」經驗，但在日常生活中的人際相處，不論是關係深淺的職場、親友間，總是會碰觸到和自己的政治思想有著遙遠距離的人們，當人們被愛情沖昏了頭，成為男女朋友，或是更親密的夫妻關係之前，是否應考慮彼此間政治立場的差異性？

就如同案例中的秀珠和立揚一樣，相信絕大多數的年輕男女是不會考慮到這個面向的，等到進入愛情進階版的婚姻關係時，才會深深地感悟到彼此間的思想差異有多大。

「政治和宗教立場的問題一樣，都是很容易引起紛爭的地雷話題。」一位網友斬釘截鐵的斷言。不過，因為政治立場差異而爭吵，採取激烈手段離婚者，在現實生活中，除了政治人物，並不多見。國泰醫院精神科主治醫師單家祁認為，「不需要為夫妻間的政治立場不同而演變成離婚收場」，日常的生活相處中，應有更彈性、委婉、貼心的相處模式，可以包容夫妻兩人對於政治、宗教的差異性。

多因情緒困擾、睡不好而就醫



單家祁表示，在選舉結果出爐後，不是自己喜歡的政黨或候選人當選，難免會有失落感。本身已經罹患了精神疾患的病友，感受可能特別明顯，覺得生活中有不愉快、不順遂的事件發生，因而情緒更加暴躁、憂鬱、焦慮，睡眠品質更差、失眠狀況更嚴重、睡不好。至於一般對於政治議題比較關切的民眾，選舉結果不如預期，當然會心情低落，但是，情緒困擾嚴重到願意就醫者，並不多見。

到精神科或身心科求診者，即使對政治熱衷，也不見得會主動提及政治話題，單家祁說，民眾就醫時，醫師會例行性的問他們最近是否有碰到一些事情，最近狀況好不好？有些人會主動提及對於政治的想法，如參加政治集會或造勢活動、選舉的結果等，有些人則不會講到政治，但是，較少提及到另一半對於自身政治立場、政治參與的反應。

就單家祁的觀察，比較多的夫妻或家庭的政治立場比較一致。因為夫妻立場不同困擾而就醫者，通常對於另一半的政治主張會感到無法理解，很難接受對方的政治立場，這樣的情況是則非常少見的。

解決之道9建議



對於政治立場不同的夫妻的解決之道，單家祁建議：

1.最好不要兩人一起看同一個政論節目， 避免因為各自的政治想法不同而吵起來。如果家裡有2～3台電視，就分開看電視；或是一個看電視，一個看網路，各自擁有個別的空間。

2.有的夫妻一開始就知道彼此的立場不 同，也知道儘量不要想去說服對方。

3.如果雙方互動都比較理性，可以交換彼 此對於政治的心得，有的夫妻即使政治理念不同，藉由良好的溝通能力，可以尊重對方不同的立場。

4.針對單一政治議題進行討論，如果討論 會產生不愉快，當然就應該避開討論，或是感覺到快要吵起來時，就可以暫停討論這個政治議題，沒有必要因為政治話題造成夫妻感情溝通互動上的傷害。

5.電視、網路上的政論節目固然有其偏好 的政治立場，但對於擁護者或是持有同一政治立場的民眾來說，有情緒慰藉、相互取暖的同溫層效果，如果強制夫妻一方不要觀看，反而是件很不愉快的事，應尊重對方的偏好。

6.當夫妻雙方因為政治理念的不同，因而 快吵起來或吵架了，首先要暫停話題，雙方先將高亢的情緒冷卻一下，不要一味地否定對方的政治理念，在政治的議題上，往往不是只有是與非兩種答案，通常只是一種相對的概念。

7.如果參加有長輩的家庭聚會，夫妻其中 一方碰到和自己政治立場相左的長輩或家庭，在這樣的聚餐、聚會場所，晚輩就自身的政治立場，直接和長輩或家族、家庭成員進行政治上的爭辯，難免予人不禮貌、公開質疑長輩的誤解。為避免尷尬，就由先生或太太親自向自己的父母勸說，再由長輩出面提醒家族或家庭成員，吃飯或聚會時，避免討論到政治議題。

8.家族或家庭聚餐時，通常大家對於彼此的政治立場有一定的了解，有的人難免個性就比較容易激動，在聚會或聚餐時，因為政治立場不同發生爭執。也許，家庭或家族成員可以先約定好，講到什麼程度要適可而止，萬一快吵起來或吵到比較激動時，要暫停這個政治話題，甚至有人出面打圓場。

9.不論是夫妻討論，還是家族、家庭聚餐、聚會，談到政治話題，應避免太刺激性的話語，平靜抒發自己的政治想法即可，切忌進行人身攻擊，其實，有時候講到最後，彼此言詞都會帶有點攻擊性，最好就此打住。

學習相互尊重不同的政治理念



總之，一個人的政治理念，和其生長環境各方面有很大的關係。如果能去了解其生長環境、碰到的人事物，從他的角度出發，秉持同理心，也許不見得要認同對方的政治立場，但可以去試著了解對方為何和你有著不同的政治想法。

單家祁指出，就如同每個人身邊總會碰到不同政治理念的人，開始交朋友時，不會因為這個先決條件而拒絕交朋友，即使在政治界，不同的政黨派系的政治人物彼此間還是可以成為好友，這個前提，就是彼此間的相互尊重。

單家祁提醒，夫妻倆的溝通應該是健康而理智的尊重彼此的政治立場。萬一一方支持的政黨落選，可以安慰對方，下次可能就當選了；或是今天我陪你去參加「你挺的候選人」造勢，明天你陪我到「我挺的候選人」遊行。即使兩人政治言論不同調，也能看到對方堅持政治理念所表現出來的可愛的一面。

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