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養成這些好習慣 就能讓肌膚清爽一夏

2019-08-07 09:03常春月刊

【文／陳大樂　諮詢專家／彰化基督教醫院皮膚科主治醫師　邱足滿】

皮膚炎本身就需要長期抗戰，除了儘 快就醫治療，讓醫師診斷皮膚炎的種類及生成原因之外，也可以透過一些日常生活習慣的養成及改善，來減少發病次數及嚴重程度。

圖／KLOOK提供(聯合報資料照)
圖／KLOOK提供(聯合報資料照)
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【好習慣1】注意清潔、溫和清洗

夏天因為汗水多，很多民眾身上會起紅疹、發炎等狀況，很多人誤以為是洗澡洗不乾淨引起的；彰化基督教醫院皮膚科主治醫師邱足滿表示，本身容易有濕疹、異位性皮膚炎等各種發炎的皮膚病，最好選擇清水洗就好，避免用肥皂這種過於鹼性的清潔劑，特別是很多患者會迷思手工皂比較天然，但用久了之後，反而容易刺激皮膚，讓肌膚酸鹼失衡；若感覺用清水洗不乾淨，可以選用弱酸性、無香精或中性的洗劑取代。

【好習慣2】控制沐浴時間與溫度

洗澡水的溫度太高，很容易造成皮膚乾燥、脫皮。邱足滿說，皮膚表層有天然的皮脂膜，是由皮脂腺所分泌，有助滋潤皮膚、減少水分散失等作用，也就是這層膜讓皮膚呈現弱酸性；然而，洗澡的水溫高於40℃的話，很可能會將這層保護膜洗掉，造成皮膚越洗越乾、越洗越癢，甚至引起酸鹼失衡，最常發生在老年人以及本身皮膚較乾的人身上。因此，建議洗澡溫度最好不要超過40℃，同時以淋浴為主，並減少泡澡的次數。

【好習慣3】注重保濕及補水

洗完澡之後，建議塗抹保濕乳液，因為洗完澡後，皮膚上有些微的水分，立刻抹上乳液或乳霜的保濕效果最好，不但可以改善表皮過度流失的水分與皮脂，還可以減少洗完澡之後的乾癢不適。當然，乳液的選擇，以天然、無香料、無酒精為主，不讓肌膚增加負擔，直接擦天然保養油也可以。

適時補水也很重要，因為當體內水分足夠時，皮膚的修復工作可以加快，同時有助排出身體的老廢毒素﹔若是長期水分攝取不足的話，缺水的細胞在皮膚的表現上，則會顯得乾燥、發癢，增加皮膚的敏感。

邱足滿建議，每天至少要喝2000c.c.的水，或是攝取體重（公斤）X30c.c.的水分才足夠。

【好習慣4】避免接觸過敏物質

飲食或環境的過敏原，有可能會加重皮膚炎的發生。日常生活中容易發生過敏的食物如牛奶、蛋、花生、小麥、帶殼海鮮、不新鮮的魚、堅果等，民眾不妨可以進行食物過敏的檢測；居家環境部分，則 要避免接觸塵?、花粉、黴菌、貓狗皮屑等過敏原。

【好習慣5】居家溫度濕度合宜

居家環境的溫度與濕度也很重要，當氣溫變化大，忽冷忽熱、氣溫過高等，都會讓皮膚很難受。根據國際標準，室內溫度可以控制在25℃左右，濕度則控制在50%～70%，皮膚狀況相對比較穩定。必要時，可使用空氣清淨機，來減少室內黴菌的生長。

【好習慣6】穿著透氣、純棉衣物

最好選擇純棉、吸汗、透氣材質的衣物，以免悶住皮膚，造成皮膚發炎；避免毛料、尼龍、聚脂纖維等不透氣的材質；流完汗之後，應儘速擦乾汗水，如果條件許可的狀況下，建議以清水沖洗身體後擦乾，換上另一套乾淨透氣的衣物。

【好習慣7】勿長時間曝曬紫外線

長時間曝曬在紫外線之下，會使皮膚炎的狀況更惡化。建議民眾儘量少在上午10點至下午3點之間外出，不得已的話，儘量塗上防曬係數至少SPF30的防曬乳，藉此保護肌膚免於紫外線傷害。當然，防曬乳的挑選儘量挑物理性的防曬乳，也就是含有二氧化鈦、氧化鋅這類的成分，避免使用含酒精、香料等會引起皮膚不適的防曬品。

【好習慣8】適量補充抗氧化劑

‧維生素C：維生素C在體內可以抗氧化，並安撫過於躁動的免疫系統，研究證實，可以減緩過敏性皮膚炎、過敏性鼻炎、過敏性結膜炎的反應。成人每日需要維生素C的量為100毫克，只要每日有吃到2份水果，基本上就能補充到一天需要的維生素C，芭樂、柑橘、奇異果等的維生素C含量都很多。

‧前花青素：前花青素是抗氧化力很強的植化素，有助於抑制組織胺的分泌，組織胺就是引起身體過敏發炎的誘發物。前花青素存在紫色、藍色的蔬果中，像是葡萄的皮、茄子、藍莓、紅莓、蔓越莓、李子等；最方便攝取前花青素的方式是打杯葡萄汁，最好連皮帶籽打碎效果最好。

‧檞皮素：檞皮素是一種天然的抗發炎物質，是類黃酮素的一種，可以抑制身體的過敏發炎反應。天然蔬果中含量最高的是洋蔥，還有花椰菜、芥蘭、甜椒都有，建議生吃洋蔥，其所攝取到的檞皮素最多；但注意，腸胃功能不好的人，建議還是煮熟後再食用。

‧OMEGA-3脂肪酸：OMEGA-3脂肪酸在體內可以對抗發炎，同時可以軟化血管，預防心血管疾病。在食物當中就屬魚油、堅果類的含量最多，譬如鮭魚、鯖魚、秋刀魚、亞麻仁油等。醫師建議，只要每週有2天吃到2份深海魚，一份為30~35克，兩份則是1個手掌（不含手指）的量，基本上就可以攝取到需要的OMEGA-3脂肪酸。

‧益生菌及益生源：益生菌在腸道中扮演的角色，除了幫助腸胃正常蠕動之外，最重要是維持身體的免疫功能，可以說只要腸道益生菌的量足夠，免疫能力就比較不會失衡，過敏反應就能得到控制，建議民眾可以適當喝優酪乳、優格，或額外補充益生菌保健品。

至於益生源則是益生菌的食物，益生源富含在天然蔬果中，尤其是不可溶性纖維，在腸道裡經過發酵，可以生成益生菌的食物；因此，在補充益生菌的同時，別忘了要多吃膳食纖維（天然蔬果），才能讓益生菌獲得良好的生存。

【好習慣9】少吃刺激性飲食

咖啡、酒、抽菸、辣椒、胡椒、蔥、薑、蒜等刺激性食物，在日常生活中能避免就避免，這些物質都容易讓皮膚狀況更糟；患有酒糟性皮膚，辛辣食物、酒精、溫度過高的飲食，會刺使血管擴張，導致皮膚發紅、發炎加劇，都應避免；本身容易長痘痘的人，則應避免油炸食物、甜食，動物性脂肪適量攝取就好；若是容易有蕁麻疹的民眾，則要找出造成食物過敏的過敏原，絕大多數都是不新鮮魚蝦、帶殼海鮮，這兩類食物最容易引發皮膚過敏。

【好習慣10】養成固定運動習慣

運動對身體有益，可以強化免疫系統，不過，當你容易患上皮膚炎時，就得慎選運動的種類了。邱足滿說，譬如你是因為皮膚接觸到汗水刺激而發炎的皮膚炎，最適合的運動就是游泳，游泳的水溫比體溫低，可以讓皮膚的到鎮定。

若你是有血管發炎、擴張現象的皮膚炎，則不適合舉重、舉啞鈴等劇烈運動；當你是因為太常曬太陽引起的濕疹、曬傷等，則要避免正中午時間曝曬；因為自體免疫反應引起的蕁麻疹等過敏體質的人，譬如流汗或身體熱會發癢，則要避免劇烈運動，緩和的瑜伽會比較適合，當然熱瑜伽則要避免，流汗後要立即擦乾或換上另一套衣服。

最後，保持情緒的穩定很重要，因為心理壓力會影響生理疾病，舉凡考試、工作壓力、睡眠不足等狀況，都可能引起壓力大、情緒不穩，促使皮膚炎的狀況惡化；儘量找出適合自己的紓壓方法，諸如聽音樂、靜坐、冥想、運動等，都是不錯的技巧。叮嚀民眾，皮膚炎雖然能透過生活習慣得到改善，倘若你的狀況嚴重，干擾日常生活，建議儘早就醫。

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