飲食有方 靠運動 今日事今日畢紓壓

【文／鍾碧芳 攝影／許宏偉】

即使一天工作超過12個小時，至今仍然不放棄學習的莊雅清，目前攻讀政大EMBA有成，已通過碩士論文口試；靠近看她，年近60，臉上卻沒有一絲愁容與憔悴，唯有自信，問是如何保養的？她不正面回答，笑著說：「我可沒有施打肉毒桿菌、玻尿酸或任何微整形，是不是沒有同年齡女性的雙下巴與贅肉？」的確，與同齡女性相比，莊雅清保持的相當好，體態輕盈、皮膚緊實、美麗又健康，如果說她是最佳的媚登峰代言人，一點也不為過！

對自我要求高，思考維持正能量細問之下，原來莊雅清把自己的太陽摩羯座、上升處女座、血型A型等自我要求的特色，幾乎發揮到極致。「我的自制力很好、也很龜毛，除了是天生性格外，也許還有來自媽媽對我的提點與教育。」

曾在媒體上坦言自己三歲喪父，母親是一個人含莘茹苦地把家中四個子女拉拔長大，「雖然小時候家境不好，但媽媽總是給我最好的，從小讓我學習芭蕾、鋼琴、書法、唱歌。」莊雅清說，媽媽的民主作風給了她很大的包容與尊重，也讓她學會如何尊重別人、尊重每個人不同的選擇，也懂得為自己的選擇負責。

她自認自己從小就是個乖小孩，很聽話也很獨立，而受日本教育的母親，也相當注重生活禮儀，「媽媽總是很放心地把選擇權交給我，她告訴我做任何事情都不能虎頭蛇尾，一定要有始有終，所以，我也會要求自己謹記，必須要達到這個目標。」

想要保有青春，內在修養也很重要。莊雅清說，她從不把負能量累積在心中，「負能量就是毒素，累積在身體內久了，當然會生病。」從小的家庭教育，讓她很容易原諒別人的過錯，「前一分鐘生氣、後一分鐘我就忘了，不會總是記得一些有的沒的事情。」她認為，自己要對自己的人生負責，凡事不是別人害的，都是自己選擇所造成，因此，任何事都要反求諸己，對得起自己，才能有所精進。

或許就是這份堅持，讓莊雅清能從無到有、白手起家，一手打造媚登峰集團，成為至今仍是家喻戶曉的瘦身龍頭。

鎖定瘦身服務，堅持健康體重控制充滿知性與生命力，是莊雅清給人的印象，從十八歲開始創業，眼光精準、勇 於創新，在創辦媚登峰品牌時，就是憑藉著不服輸的心以及有始有終、不退縮的信念，成為台灣人心目中塑身的第一品牌。

問起她這一路的經歷與心情，她徐徐地說：「創辦媚登峰品牌時，我就想著美容界的前輩蔡燕萍老師自然美已經很成功了，如果再做跟她一樣的服務，是很難超越的。」因此，當時在思索創業定位時，就到各國參觀，尋找新的創業契機點。

國人當時對美的追求還局限在『臉』的保養，但莊雅清認為，必須要以健康為根本，所以，引進國外已相當風行的窈窕健檢，堅持不用藥的實證科學瘦身方式，用六大瘦身法、六大體型的專業knowhow，幫消費者找回自信。 她指出，媚登峰四十年來始終堅持「健康體重控制」，除了與各醫學院合作研究案，也聘請許多專家協助會員，用對的方式做到健康體重控制。「在營養師、體適能師、芳療師、心理師、時尚老師等專業團隊的幫助下，以量身訂做的方式，幫會員制定專屬的健康體重管理方案。」

跨足再生醫學，再創事業高峰



創業近四十年來，走過了無數個事業巔峰，但也曾遇過不少挫折與阻礙，莊雅清總是相信「事實勝於雄辯」，「堅持做對的事情」，麻煩事自然會退散。如今，她從健康美麗產業，跨足預防醫學與再生醫學事業，期望能在事業履歷與人際視野上，再度收穫滿滿。

「媚登峰有很多會員都是從一開始至今，接受我們的服務，她們已經把媚登峰當作是第二個家了。」莊雅清說，既然會員放心地把自己交給她，自然就有責任讓這些老朋友越來越健康、越來越美麗。

企業要長久經營，就必須持續往前進步，引進新的設備、商品與技術，「一直尋找最新進、國際一流的設備與技術，是我對經營的堅持。」她舉例，日前引進哈佛身心健康管理學院的技術，協助會員改變生活型態；接著又引進世界雕塑科技第一品牌的儀器設備等，都是為了能讓老客戶獲得真正的健康美麗。

「跨足再生醫療，則是在二十年前前往日本參觀時，所引發的創業思維。」莊雅清表示，日本早在多年前就已經將細胞治療合法化，對免疫細胞NK的應用也相當支持，因此從日本考察回來後，就開始接觸再生醫學，邀請了國內再生醫學專業的泰斗教授與博士一起合作，「這個領域的投資相當大，光是申請GTP實驗室階段，就投注了很大的心力，但研發成果是需要耐心等待的，畢竟這是未來的趨勢，能幫助更多人活得越久越健康，一切都是值得的。」

信任管理，員工就像家人



看準人口高齡化，健康老化成為顯學，莊雅清於2002年成立長春藤預防醫學健康管理，主要的營運項目，與復健醫學、健康管理與預防醫學有關。目前在北中南已有三間會館，每間會館空間超過千坪，員工千餘人。問起管理策略，她表示，自己的管理哲學是「對事不對人」，員工如果有錯，她不會怪罪，只會從工作中去觀察對方問題與不足之處，「員工會出錯，責任應該在我，一定是我沒教好。」

莊雅清說，員工就像自己的家人、小孩與姊妹，就因為當是自己人，才會有要求，「我比較在乎員工的未來，以及這份工作對她的未來能有什麼幫助。」也因為堅持人才是企業的資產，只有人才培訓得好，工作效率才會高，因此，她將心比心對待員工與專業人士，不斷地安排進修課程與認證考試，也鼓勵員工進修，一起向上提升。也因此，與她一起共事的員工，不乏十年以上年資的老朋友，彼此相挺相助，工作氣氛相當融洽。

「有些分店我十幾年才去一次，但經營都在軌道上，因為我對自己訓練出來的員工相當有信心。」她自認，自己是很有紀律的領導者，自然也會吸引一群有紀律的員工願意留下來，只要大家都有紀律、有目標，自然就能利己利人，達到最好、最令人滿意的服務。

她提及，管理的關鍵在於「重視員工的價值觀與中心思想，不強迫員工認同，但會啟動他們，懂得自我觀察、自我覺醒。」這些並不容易，需要的是時間與耐性，「但只要在相處過程中，懂得尊重、信任、鼓勵，不情緒化，自然就能達到最佳的領導統御原則。」

清淡飲食養生， 不拖延就沒有壓力來源



平日工作如此繁忙，要如何減少壓力，才不會情緒化？莊雅清笑著說：「就一直工作不要停，每天都把該做的事情做完，就沒有壓力了呀！」她指出，「今日事今日畢」是降低壓力的關鍵，在時間有限的情況下，要懂得將複雜的事情簡單化，而且要隨時調整生活步調，整理手邊資源，「懂得分配資金、人脈、資源與時間，把有限的時間妥善分配給工作、家庭與生活，保持相當的彈性，自然就不會堆積壓力與負面情緒。」

此外，近幾年她也特別注重養生，日常飲食相當清淡。以早餐來說，她會以蛋白質食物如豆腐、豆漿、水煮蛋為主，若有空閒時間還會煮鍋養生魚湯，「什麼魚都好，放入紅棗、枸杞等養生食材，就很有營養了。」有時也會吃些水煮青菜、低糖水果如芭樂、蘋果、大番茄等來解飢。

甜食會加速老化，莊雅清說，她從小就不愛吃零食、也不愛甜食，每餐都保持七分飽的原則，餓的時候就吃些堅果類如核桃、杏仁果等，「總括來說，地中海飲食是我相當信奉的飲食原則。」

另外，多喝水及運動也是相當必要的，莊雅清說，即使再忙，她也會找時間運動，最常做的運動，就是去附近學校操場健走，通常都會走上一小時的時間，舒緩一天忙碌的工作。平日，她則會在家泡泡澡、聽音樂與閱讀書籍，「這也是我思考解決問題的時刻。」

從瘦身到預防醫學，再到再生醫學，莊雅清相信，這一切都是朝著「期待成就一個未來不會因為病痛而苦的世界」前進，她也建議每個人，都要懂得跟自己相處，認識自己性格的優缺點，也要運用對的方法，往未來健康老化的目標前行，如此才能擁有美好未來。

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