養成6大好習慣 惱人頭痛不再來！

【文／鍾碧芳 諮詢專家／吳建勳 中醫養生專家、世界針灸學會聯合會 國際針灸醫師】

中醫養生專家、世界針灸學會聯合會 國際針灸醫師吳建勳指出，頭痛的原因上百種，包括飲食、生活習慣、藥物等，息息相關。

中醫觀點：頭痛原因分5大類



吳建勳從研究經絡反射區來看頭痛，簡單將頭痛的原因，區分成下列5大類。

1.側面頭痛（偏頭痛）：與身體一側的循環不佳有關，常見如膽經循環不通暢，常誘發的原因，就是晚睡、壓力大。

2.額角出現頭痛（前額左右兩側）：此二側是胃經的開始，與腸胃道的消化系統有關，例如容易胃脹氣、胃灼熱、胃食道逆流，或者經常性便秘、吃宵夜吃得太油膩的人，就容易引發側額角頭痛。

3.頭頂心的痛：通常與肝臟系統有關係，這時會與情緒壓力有關，也可能比較容易動怒、情緒波動大，且喜歡熬夜有關。

4.後腦頸部的痛：與頸動脈壓力大較有關係，通常這種痛與血壓高有關，也或者是運動姿勢不正確，例如經常低頭看手機、打電腦姿勢不正確等引起。

5.整個頭都痛：可能是受到風寒感冒所引發。

維持6個好的生活保健



要解決頭痛問題，吳建勳說，就必須從改善日常生活、飲食等習慣做起，養成6個好習慣，才能讓頭痛不再困擾人。

【維持正常生活作息】

熬夜不睡覺最容易傷大腦，很多人熬夜後所出現的頭痛，是神經功能紊亂造成腦功能失衡所引起，補充睡眠雖是緩解熬夜後頭痛的方法之一，但最根本的解決之道，仍應遵循夜晚睡覺、白天活動，規律的生活作息，讓大腦能在安靜、黑暗的環境中熟睡，降低頭痛的發生。

【養成好的運動習慣】

《美國頭痛教育委員會通訊》報導指出，規律運動對於大部分的慢性疼痛都有幫助，而且對全身性疼痛如肌筋膜症候群併發偏頭痛的人，效果特別明顯。舒緩性的運動如快走、騎單車、瑜伽等，都能幫助舒緩緊繃的肌肉。不過，對於經常性頭痛的人，則應該避免激烈的運動，否則反而會引發頭痛，產生反效果。

【學習放鬆肩頸】

現代人經常性的久坐不動、離不開手機與3C產品，會造成習慣性肌肉緊繃、肩頸酸痛，易導致緊縮性頭痛的產生；尤其是壓力大的上班族，習慣聳肩，讓肩頸長期處於緊張狀態，血液循環就不好。建議平日工作或使用手機時，要謹記每隔一段時間就起身活動一下，以伸展筋骨。

【試著放鬆心情、減少悶氣】

偏頭痛也與情緒波動有關，如果情緒壓力大、焦慮、憂鬱時，會使頭痛更為惡化，反之，經常頭痛也會產生身心上的共病如焦慮、憂鬱等。儘量不要讓自己的心裡存有太多的悶氣，當對很多事情不滿或有怨對時，可以試試轉換心情，笑著看世界萬物，也能讓頭痛有所舒展。

【飲食少加工、多攝取維生素B群】

飲食部分，要儘量少吃含有酪氨酸的食物如奶製品、起司，以及加工食品如香腸、臘肉、培根等，甚至是味精、代糖等食物，也有人認為，紅肉也易引發頭痛，但因人而異。此外，可多補充維生素B群，尤其是富含B2的瘦肉、動物肝臟、牡蠣等；而深海魚富含魚油，有助促進血液循環且補腦，但因擔心重金屬問題，可酌量食用。

【飲食習慣要養好】

也有人認為，偏頭痛與喜歡吃重口味食物有關，過鹹、過油、過甜都不好，除了是三高的危險食物外，也容易造成腸胃道的不適，間接導致頭痛的產生。此外，定時定量、飲食規律可以讓血糖穩定，不致因低血糖而誘發頭暈頭痛。

避免3個壞的生活作息



【遠離菸酒】

菸與酒都是危害健康的兇手，一旦過量成癮，傷身又傷財。要遠離頭痛，首先就需戒除會令人成癮的菸草中的尼古丁；至於酒，有研究認為，紅酒含有會誘發偏頭痛發作的化學物質，因此，有人喝了後，頭痛就會發作，因此，有頭痛病史的人，最好少喝。

【避免冷氣、電風扇直吹】

戶外室內溫差過大、辦公室座位處於冷氣口下方、以電風扇直吹頭部，都容易導致頭痛的產生，因此，奉勸容易頭痛的人，千萬不要貪涼，若有冷氣口在頭頂上，可尋求改善之道，例如戴上帽子、徵求換座位等。

【少喝咖啡】

雖然咖啡的地位在醫界仍有爭議，有一派認為對於治療頭痛有幫助，但長期且過量飲用咖啡，卻可能導致咖啡因上癮，一旦不喝時就會頭痛。建議還是少喝或戒掉，以免陷入頭痛的惡性循環之中。

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