親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

「大哥拜託你！ 」謝寒冰：郭董哭著要糖吃嗎？

性別即政治：女子世界盃足球賽的時代精神

養成6大好習慣 惱人頭痛不再來！

2019-07-12 08:58常春月刊

【文／鍾碧芳 諮詢專家／吳建勳 中醫養生專家、世界針灸學會聯合會 國際針灸醫師】

中醫養生專家、世界針灸學會聯合會 國際針灸醫師吳建勳指出，頭痛的原因上百種，包括飲食、生活習慣、藥物等，息息相關。

中醫觀點：頭痛原因分5大類

吳建勳從研究經絡反射區來看頭痛，簡單將頭痛的原因，區分成下列5大類。

1.側面頭痛（偏頭痛）：與身體一側的循環不佳有關，常見如膽經循環不通暢，常誘發的原因，就是晚睡、壓力大。

2.額角出現頭痛（前額左右兩側）：此二側是胃經的開始，與腸胃道的消化系統有關，例如容易胃脹氣、胃灼熱、胃食道逆流，或者經常性便秘、吃宵夜吃得太油膩的人，就容易引發側額角頭痛。

3.頭頂心的痛：通常與肝臟系統有關係，這時會與情緒壓力有關，也可能比較容易動怒、情緒波動大，且喜歡熬夜有關。

4.後腦頸部的痛：與頸動脈壓力大較有關係，通常這種痛與血壓高有關，也或者是運動姿勢不正確，例如經常低頭看手機、打電腦姿勢不正確等引起。

5.整個頭都痛：可能是受到風寒感冒所引發。

維持6個好的生活保健

要解決頭痛問題，吳建勳說，就必須從改善日常生活、飲食等習慣做起，養成6個好習慣，才能讓頭痛不再困擾人。

【維持正常生活作息】

熬夜不睡覺最容易傷大腦，很多人熬夜後所出現的頭痛，是神經功能紊亂造成腦功能失衡所引起，補充睡眠雖是緩解熬夜後頭痛的方法之一，但最根本的解決之道，仍應遵循夜晚睡覺、白天活動，規律的生活作息，讓大腦能在安靜、黑暗的環境中熟睡，降低頭痛的發生。

【養成好的運動習慣】

《美國頭痛教育委員會通訊》報導指出，規律運動對於大部分的慢性疼痛都有幫助，而且對全身性疼痛如肌筋膜症候群併發偏頭痛的人，效果特別明顯。舒緩性的運動如快走、騎單車、瑜伽等，都能幫助舒緩緊繃的肌肉。不過，對於經常性頭痛的人，則應該避免激烈的運動，否則反而會引發頭痛，產生反效果。

【學習放鬆肩頸】

現代人經常性的久坐不動、離不開手機與3C產品，會造成習慣性肌肉緊繃、肩頸酸痛，易導致緊縮性頭痛的產生；尤其是壓力大的上班族，習慣聳肩，讓肩頸長期處於緊張狀態，血液循環就不好。建議平日工作或使用手機時，要謹記每隔一段時間就起身活動一下，以伸展筋骨。

【試著放鬆心情、減少悶氣】

偏頭痛也與情緒波動有關，如果情緒壓力大、焦慮、憂鬱時，會使頭痛更為惡化，反之，經常頭痛也會產生身心上的共病如焦慮、憂鬱等。儘量不要讓自己的心裡存有太多的悶氣，當對很多事情不滿或有怨對時，可以試試轉換心情，笑著看世界萬物，也能讓頭痛有所舒展。

【飲食少加工、多攝取維生素B群】

飲食部分，要儘量少吃含有酪氨酸的食物如奶製品、起司，以及加工食品如香腸、臘肉、培根等，甚至是味精、代糖等食物，也有人認為，紅肉也易引發頭痛，但因人而異。此外，可多補充維生素B群，尤其是富含B2的瘦肉、動物肝臟、牡蠣等；而深海魚富含魚油，有助促進血液循環且補腦，但因擔心重金屬問題，可酌量食用。

【飲食習慣要養好】

也有人認為，偏頭痛與喜歡吃重口味食物有關，過鹹、過油、過甜都不好，除了是三高的危險食物外，也容易造成腸胃道的不適，間接導致頭痛的產生。此外，定時定量、飲食規律可以讓血糖穩定，不致因低血糖而誘發頭暈頭痛。

避免3個壞的生活作息

【遠離菸酒】

菸與酒都是危害健康的兇手，一旦過量成癮，傷身又傷財。要遠離頭痛，首先就需戒除會令人成癮的菸草中的尼古丁；至於酒，有研究認為，紅酒含有會誘發偏頭痛發作的化學物質，因此，有人喝了後，頭痛就會發作，因此，有頭痛病史的人，最好少喝。

【避免冷氣、電風扇直吹】

戶外室內溫差過大、辦公室座位處於冷氣口下方、以電風扇直吹頭部，都容易導致頭痛的產生，因此，奉勸容易頭痛的人，千萬不要貪涼，若有冷氣口在頭頂上，可尋求改善之道，例如戴上帽子、徵求換座位等。

【少喝咖啡】

雖然咖啡的地位在醫界仍有爭議，有一派認為對於治療頭痛有幫助，但長期且過量飲用咖啡，卻可能導致咖啡因上癮，一旦不喝時就會頭痛。建議還是少喝或戒掉，以免陷入頭痛的惡性循環之中。

分享

【請見《常春月刊》436期；訂閱常春月刊電子雜誌

常春月刊

常春月刊堅持一貫專業、 前瞻、客觀的報導，每期聘請醫學界權威及專 業醫師執筆，提供實用的醫葯常識及正確的保健之道。內 容豐富多元， 深入淺出，掌握最新醫葯新知 與保健趨勢，是每個家庭健康資 訊的重要來源，更是家庭必備的參考書。
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

錯誤消暑影響健康 中醫教您16招杜絕熱浪威脅

2019-07-12 08:58

跟著吃4大營養素 避免泌尿道反覆感染

2019-07-12 08:59

飲食有方 靠運動 今日事今日畢紓壓

2019-07-12 08:58

餐桌上的花季！ 營養報你知

2019-06-10 09:44

那些人容易被蚊蟲叮咬？ 夏日防蚊7妙招

2019-06-10 08:48

當泌尿系統出現結石 到底該不該治療？

2019-06-10 08:43

趕緊甩掉不然後悔莫及 這16大壞習慣你中了那些？

2019-06-10 08:40

適時旅遊 讓自己歸零、再出發

2019-05-08 16:19

缺乏女性荷爾蒙 小心更年期提早！

2019-05-06 09:18

盤腿坐比翹腳更傷腰？

2019-05-06 09:16

蔬菜、水果可互相取代嗎？

2019-04-03 13:22

超神奇！小蘇打粉9大妙用

2019-04-03 13:20

板機指好痛 該不該動手術來改善？

2019-04-03 13:20

擊退過勞肥4要點

2019-04-03 13:18

春天養肝！傷肝飲食6地雷要避免

2019-03-05 16:44

其實有些人不適合吃蘋果 你不可不知

2019-03-05 16:43

變厚、變黑、變白…指甲常斷裂 健康拉警報

2019-03-05 16:36

陽痿、肌肉萎縮…荷爾蒙失調 男性也可能發生

2019-03-05 16:34

胸痛、胃食道逆流分不清?!

2019-02-01 14:31

預防腦中風 該怎麼做？

2019-02-01 14:31

小心奪命！感冒流感勿輕忽

2019-02-01 14:31

擔心「過年肥」？掌握6招健康吃喝撇步！

2019-02-01 14:27
看更多

熱門文章

台灣是美中貿易戰的最大受害者 美經濟學權威科文：美國根本不在意小國的死活

2019-07-09 10:58

柯P箭在弦上 定調8月宣布參選

2019-07-11 14:47

旅行百國、美經濟大師來台震驚：小巷子、滿街機車...薪資停滯 台灣30年都沒變

2019-07-10 12:40

綠營玩弄「非韓不投」 最怕弄假成真

2019-07-11 08:56

從3萬元開始 「職場小美工」靠投資台股獲利超過千萬

2019-07-08 11:02

五分鐘找出優質填息股 賺飽股利

2019-07-04 15:13

亞洲新二代小s女兒 許曦文創造屬於自己的傳奇

2019-07-07 10:46

拒絕再看川普臉色》中國強力發展半導體 台灣業者誰受惠？誰受害？

2019-07-05 14:54

輸美專機飛起來！深夜的桃園機場 直擊中美貿易戰新贏家

2019-07-10 14:58

謝金河：股價真的要看老闆

2019-07-11 12:43

「韓式理性」打選戰：黑到發亮才會贏

2019-07-04 16:59

韓國瑜撿到堵住流失支持度的3個塞子

2019-07-03 16:57

自律比聰明更重要！

2019-07-08 09:11

不再玩便宜哏 小七搞重組、全家加碼 超商自有品牌變臉再戰

2019-07-05 09:33

華為：美國的頭號公敵之路

2019-07-08 12:16

王金平、吳敦義駁火 沒參選的更搶戲

2019-07-11 08:57

臺灣版麻雀變鳳凰 等著叫好叫座

2019-07-08 15:01

兩首富任性砸錢 郭台銘原來是在和蔡衍明打國民黨初選

2019-07-03 16:57

草包不住火 綠粉鼓吹藍初選挺韓

2019-07-11 08:56

李顯龍給台灣的啟示

2019-07-04 16:59

健身產業從中美貿易戰崛起

2019-07-08 10:19

27年前神預言！李光耀：50年後，你以爲中國會讓香港有別於廣東嗎？

2019-07-03 10:58

1年經手500億作品 蘇富比到故宮都指名它 藝品神秘保鑣曝光！

2019-07-05 09:30

700個品牌都跟他叫貨 嘉義老師變中國果汁王

2019-07-05 09:13

公私立大學排名鬆動 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 10:36

曾在上海慘賠1億、被馬國代理商背叛 日出茶太熬出頭 連菲國第一夫人都來加盟

2019-07-10 12:42

愛吃臭豆腐、學李小龍打拳！德國醫學博士迷上中醫 棄高薪來台定居12年

2019-07-10 12:37

【編輯室報告】此刻藍綠都是韓粉

2019-07-11 08:55

當饗宴變成夢魘：巴黎的電動滑板車之亂

2019-07-05 11:45

黎智英、何韻詩爭相為港奔走 一份中國文件洩出：加快對港澳施行「社會信用」制度

2019-07-10 10:40

駁落雙子星 莫須有的國安疑慮

2019-07-04 16:59

搶破頭的國民黨初選 誰能跳脫「藍色舒適圈」

2019-07-04 16:59

近百反川普菁英聯名投書：中國非敵人

2019-07-11 08:59

艾倫也有陰暗面

2019-07-08 09:39

央行總裁為何預做升值示警？ 新台幣年底升上30元 3股推升力道解讀

2019-07-11 15:24

香港反送中對台灣產生的「蝴蝶效應」

2019-07-11 10:00

最低估的華為概念股

2019-07-04 12:19

坐山觀海 來墾丁當一頭懶牛

2019-07-11 11:28

市場變臉術 輸家變贏家

2019-07-09 13:02

從街邊小攤到展店15國 麥當勞最新敵手如何做到連鎖不複製？

2019-07-11 15:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top