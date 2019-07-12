錯誤消暑影響健康 中醫教您16招杜絕熱浪威脅

【文／郭享勳 諮詢專家／陳正裕 台北慈濟醫院家庭醫學科主任、賴睿昕 中醫師】

夏季炎熱的天氣，不只容易食不下嚥、心情煩躁，更嚴重的是會造成許多熱病發作，一不留意可能影響健康；而錯誤的消暑、降溫方法，更會傷害身體臟腑，甚至加重慢性疾病的病情。中醫師賴睿昕提供16招杜絕熱浪威脅的良方，適合全家大小一起做，有效幫助改善暑熱的不適，還具有預防保健的效果。

中醫師提醒民眾，夏季應適時補充水分，也可喝些綠豆湯與吃西瓜來消暑益氣，不過西瓜偏涼性，勿在晚上吃以免身體過寒。(聯合報資料照片) 分享 facebook

第1招：早晨散步



運動是最好的身心調節方法，夏季可選擇氣溫較低的早晨，時間大約是上午7至9時，此時太陽才剛出來，天氣也比較不熱，依循太陽的運行，能增長陽氣、養心氣；從事適度的有氧運動，不僅能鍛練身體，也能調節脾胃功能及穩定自律神經，幫助夜間安穩入眠。

第2招：靜坐30分鐘



夏季炎熱的高溫，容易令人心煩氣燥，不只情緒受到影響，更會加重心臟的負擔。如果夏天突然感到疲倦無力，夜間出現不明原因的失眠，可能是長期處於壓力緊張的狀態，血壓容易不穩定，也會增加罹患心臟疾病的風險。

中醫認為「靜則神安」，建議可在晚飯後靜坐30分鐘，並配合腹式呼吸法，用鼻子緩緩吸氣，直到腹部漸漸隆起，可將雙手放在腹部上，再慢慢用鼻子吐氣。不僅可以幫助心平靜下來，同時藉由呼吸能夠穩定自律神經、調整心跳及血壓，以及調節大腦神經傳導物質，讓心腦徹底休息。

第3招：擦乾汗水



夏季氣溫高，家家戶戶不得不開冷氣，但要注意，從室外進入冷氣房內，最好先在陰涼處停留數分鐘，若是突然進到冷氣房，溫差過大會造成心血管急速收縮，對於患有心臟病、高血壓、糖尿病等慢性疾病患者，可能來不及調適而造成心血管的危害。

另外，戶外活動時，建議盡量穿著寬鬆、柔軟，且容易透氣通風衣物，有助於體表熱氣發散，一旦出汗後，最好立即擦乾皮膚，避免汗水刺激皮膚，進入冷氣房前，也要記得先擦乾汗水，以免受寒。

第4招：喝白開水



炎熱的高溫，容易過度流汗，一定要充分補充水分，千萬不能等到很渴時才喝水，建議每小時喝一杯白開水，大約是250c.c.，一日水分攝取至少達到2000c.c.；若是在戶外活動，更容易大量汗，最好每20分鐘喝水一次，一日喝水量建議達到2500~3000c.c.若是覺得白開水無味，也可試試自製檸檬水，將檸檬以毛刷徹底洗淨，放進冷凍冰2小時，取出後切薄片，並泡入蜂蜜密封置於冰箱冷藏，可幫助釋放檸檬皮成分，也能減少苦澀的口感。要喝檸檬水時，只要取幾片泡入水中即可，不但消暑，也幫助身體抗氧化。

第5招：多吃蔬果



蔬果是很強的抗氧化食物，尤其深色的蔬菜及水果，富含大量的多酚類抗氧化劑，可防止自由基產生、降低膽固醇，並修復受損的心肌細胞，有助改善血管健康、穩定心律。夏天水分攝取不足，很容易造成便秘。中醫觀點認為「心與小腸相表裡」，若是排便過度用力，會使心肌耗氧量急劇升高，更會加重心臟的負擔，建議多吃粗纖維的蔬果，例如：芹菜、香蕉等，有利於通便。

大蒜、洋蔥可幫助調節血脂、穩定血糖，減少血栓的形成，有益心臟健康，秋葵、茄子、海帶及燕麥等黏稠食物，不但可防止血栓及血液黏性增加，也能增加血管彈性，預防動脈硬化、心臟疾病。

第6招：減少攝取刺激性食物



濕疹、異位性皮膚炎等皮膚防護力不佳的族群，最好盡量少碰辛辣刺激性食物，例如：辣椒、咖哩、竹筍、酒，以及油炸食物等，都屬於中醫所稱的「發物」，攝取過多的話，容易引發過敏，甚至加重皮膚炎的病情。

第7招：避免生冷飲食



夏天高溫、悶熱的環境，民眾嗜吃冰品、冷飲降溫；但生冷飲食，反而會造成體內濕熱氣不容易排出，同時也會影響脾胃正常機能，造成脾胃運化功能失調，讓原本虛弱的脾胃功能更加低落，更容易出現食慾不佳、疲倦等症狀。

而生食容易增加吃下細菌的機會，造成腹痛、腹瀉等腸胃不適症狀。另外，熟食最好立即食用，若是未能在1小時內食用完畢，應該盡早放入冰箱冷藏，以免增加細菌繁殖的機會。

第8招：多吃點堅果類



堅果類食物含有豐富的纖維及不飽和脂肪酸，包括：杏仁、腰果、榛子、核桃、松子、板栗、開心果、夏威夷果等，具有改善心臟機能的效果，建議每天吃10~20克，有助提高好的膽固醇，防止壞的膽固醇更高，避免損害血管健康。

第9招：適量喝綠茶



夏季容易心火旺，喝綠茶正好能幫助緩解肝火及心火，由於綠茶屬於未發酵茶，保留更多茶葉內的天然物質，包括：具抗氧化作用的兒茶多酚，以及具有抑制血栓形成的綠茶素，可防止細胞及組織被氧化破壞，同時具有抗發炎的作用，可預防心血管疾病。

中醫也認為，喝綠茶具有提神清心、清熱解暑、消食化痰、清心除煩、降火明目、止痢除濕等功效；不過，胃腸功能不佳者，要注意不能空腹喝茶，以免引起消化不良。另外，有便秘及心血管疾病者，則是不適合喝濃茶，以免加重腸胃及心臟的負擔。

第10招：按摩



心是人體五臟六腑的主宰。中醫認為「暑氣通於心，心主火，夏主熱」，平時可以多拍打兩手臂內側的手肘處，透過拍打刺激肺經、心經及心包經，促進血液循環、活化免疫系統、穩定心臟節律。另外，位於頭頂的百會穴，是許多經絡的交會之處，用雙手拇指或食指重疊，輕輕揉壓百會穴，直到有出現酸脹感，可以清心健腦、行氣活血，對於消除暑熱、改善失眠，也都有不錯的效果。

第11招：泡足



中醫理論認為，「一年四季沐足，夏天洗腳，暑濕可祛。」雙腳是人體穴位最密集的部位之一，對應各心、肝、脾、胃、腎等臟腑，透過通過經絡傳導，達到臟腑的保健與治療效果，以及促進新陳代謝的作用。

夏天天氣較熱，泡足的水溫約38℃較適合，水深建議淹過小腿肚，可在水中加入鹽巴、桂皮及生薑，幫助促進循環；進行泡足時，可順便敲擊小腿內側，刺激肝脾腎經，有助加強氣血循環、調理臟腑，建議選擇在睡前進行效果最佳，每次浸泡10～15分鐘即可。

因刮痧有經絡、穴道之分，算是醫療行為，建議民眾不該隨便施行。圖／南基醫院提供(聯合報資料照) 分享 facebook

第12招：頸部刮痧



夏季天氣炎熱，很容易發生中暑，最主要的原因就是水分過度流失引起，中醫舒緩中暑不適，最簡當的方式就是刮痧，透過刮痧將身體痧毒排出，身體就會比較舒服。

刮痧前，可以在後頸部位先塗抹刮痧油或嬰兒油，接著從從風池穴開始由上往下、由內往外輕輕刮，即可疏通氣血，切勿小範圍的來回刮痧，當痧慢慢浮現皮膚上，就代表逐漸排出痧毒。

第13招：喝綠豆湯



夏季天氣濕熱，容易感到倦怠、沒有食慾，甚至容易火氣大，造成身體出現紅腫熱痛等發炎現象，例如：口臭、口苦、冒痘痘、便秘等問題，且夏季細菌繁殖快，容易傳染腸道疾病。此時，喝綠豆湯是最佳的消暑、解毒良藥，有清心利尿、消暑止渴、清熱解毒等功效，能調節胃腸功能、提高免疫力。

第14招：吃紅豆飯



中醫認為「心主身之血脈」。夏天天氣熱容易讓人心煩，造成臟腑功能失調，產生水腫、失眠、多夢、精神不振等情形，而紅色食物能入心，例如：紅棗、紅豆、紅薏仁、紅扁豆等，都有益養血、降血脂、改善心血管及血液循環。

紅豆具有清心養血、健脾利胃的功效，建議吃紅豆最好的方法，就是與米飯一起同煮當飯吃，富含水溶性纖維可幫助維持血壓穩定。

第15招：喝紅豆水



赤小豆性偏寒，具有去濕、利水、解熱等功效，同時能夠減少細菌及病毒滋生，改善小便黃赤、頻尿的困擾，達到預防泌尿道感染、發炎的效果，只要用1000c.c.滾水，加入50顆紅豆及10顆赤小豆，蓋上鍋蓋靜置30分，將豆子取出，可直接飲用。

第16招：喝竹葉絲瓜水



竹葉具有清涼透表、解暑散熱、利尿通便等功效，而絲瓜性屬寒涼，可清暑涼血、清熱利水及解毒通便。

將鮮竹葉30公克及絲瓜切片加水3500c.c.，小火煮滾半小時即可，適合心火旺盛、心神煩躁不安、夜不安眠的人。

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