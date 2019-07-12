跟著吃4大營養素 避免泌尿道反覆感染

【文／陳大樂 諮詢專家／陳詩婷 康寧醫院營養師】

尿道炎、陰道炎，又讓你頻尿、癢到 睡不著了嗎？泌尿道是指人體整段泌尿系統，包含腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等（男性會加上攝護腺）細菌感染，引起頻尿、排尿時，有灼熱感等不順。

男女性都會發生泌尿道感染，但女性廣好發於各種年齡層。康寧醫院營養師陳詩婷解釋，女性因為生理構造的關係，根據統計發現，33％以上的女性，至少一生會發生一次泌尿道或陰道感染，機率更是男性的8倍，而且一旦感染過，還會一直反覆感染。

其中引起泌尿道感染最主要的細菌是大腸桿菌，原因可能是因為不良的排尿習慣、擦拭方式不對，或是性行為等問題，導致細菌逆行往上到膀胱、輸尿管、腎臟等，而引起泌尿道感染，特別是夏季氣候悶熱，更是泌尿道感染的好發季節。

泌尿道感染4原因



1.性行為前後應該排尿

性行為過後，常會把陰道和肛門的細菌帶進尿道，甚至膀胱裡面，建議性交完之後應排尿，若有必要，得做清洗的動作。

2.經常憋尿

特別是需要長時間忍尿的工作者，如老師、百貨公司職員、司機等，容易因為尿液在膀胱停留的時間過久，造成感染的機率增加。

3.擦拭陰部方式錯誤

泌尿道感染多是由大腸桿菌引起，而大腸桿菌正是由糞便攜帶的，故排尿之後，衛生紙擦拭方向應由陰道口擦至肛門，當擦拭的方向不對，容易把陰道和肛門間的細菌帶進尿道、甚至膀胱，而引起感染。

4.常穿太緊的褲子

太緊的褲子會造成生殖器官悶熱，增加細菌繁殖的機會；建議民眾應多穿棉質、寬鬆、通風的外褲。

防止泌尿道感染4營養素



1.每天至少喝2500c.c.的水分

排尿是身體將新陳代謝後的老廢棄物排出體外的重要管道，假使尿液太濃、味道太重、顏色太深、有憋尿的習慣等，停留在膀胱的細菌，很容易在泌尿道中繁殖；尿液太濃，也容易引起結石而阻塞泌尿道，造成發炎的可能。

陳詩婷建議，一般健康的人，每天至少喝2000～2500c.c.的水分，而且最好不要等口渴時才喝；或者可以想成：每天排尿的次數不低於7次，這樣的排尿次數量，剛好是最適合你的飲水量。

2.補充適量益生菌

益生菌可以幫助維持腸道內菌叢的生態，以及正常的酸鹼值，對腸道、免疫功能有益處外，許多研究報告也證實，益生菌對於泌尿道感染有幫助，可以減少陰道發炎、尿道發炎等狀況發生。

3.適量攝取蔓越莓

研究發現，蔓越莓含有特殊的營養素，稱為「A型鍵結原花青素」（俗稱「PACs」），這種營養素能夠抑制大腸桿菌的附著；同時能使尿液呈現酸性，降低尿液的pH值，抑制壞菌的生長。很多女性朋友會去買蔓越莓汁來喝，但陳詩婷提醒，不要買含糖的果汁，因為糖分反而會促使壞菌的生長，最好是直接吃蔓越莓或是喝無糖的蔓越莓原汁。

至於要喝多少的量？研究證實，想要預防泌尿道感染，每天至少要攝取36毫克的PACs，每一顆蔓越莓約有1.5毫克的PACs，所以，一天大概吃24顆蔓越莓，就可以達到36毫克的量。

4.多食用抗發炎食物

最推薦的是維生素C，因維生素C是一種強大的抗氧化、抗發炎物質，在面對感染時補充維生素C，可以協助身體對抗感染；同時也有研究發現，服用維生素C可以對尿液產生酸化的作用，進而減少尿液的細菌量。維生素C普遍存在蔬果當中，水果以芭樂含量最多，蔬菜則是青椒含量最多，建議生吃，因為維生素C遇熱容易失去活性。

戒掉4種壞習慣



1.戒吃精製糖

研究證實，糖分會增加身體發炎、細菌增長，這就是為什麼糖尿病患往往容易罹患泌尿道炎、陰道炎，因為當尿液長期間含高單位糖分，會讓尿道細菌獲得充足的養分而大量繁殖。

2.戒吃辛辣、刺激性食物

辛辣、刺激性的食物，譬如辣物、咖啡、酒類等，都會刺激發炎的產生。

3.戒吃油炸、高脂肪食物

過多的油脂會感染人體免疫系統的運作，除了讓壞菌更滋生之外，也會讓發炎狀況更嚴重；所以，常吃油炸、高脂肪食物的人，多半也容易長痘痘、剉瘡。

4.戒吃溫熱、燥熱食物

在中醫的角度來看，老薑、麻油等補品，都屬於「發性」物質，也就是會促使發炎更加嚴重的食物，就好比喉嚨發炎時，若再喝薑母茶，會火上加油，讓發炎更嚴重；另外，泌尿道正在發炎時，也建議避免吃燥熱的食物。

預防泌尿道感染4食譜



◎蔓越莓檸檬汁

材料：檸檬1顆、蔓越莓50顆、開水500c.c.。

作法：

1.將整檸檬榨成汁備用。

2.蔓越莓與開水放到果汁機裡，與檸檬一起攪拌即可。

3.若覺得太酸，檸檬可以用柳橙取代。

怎麼吃：

1.這道飲品含有豐富的維生素C與花青素，正好可以消滅體內多餘的細菌，以及酸化尿液，減低泌尿道感染的機率。

2.若感覺味道太濃，可以用800c.c.的水稀釋，當成一般飲用水來飲用也可以。

◎莓果優格

材料：草莓5顆、藍莓1把、小紅莓1打、桑葚10顆、原味優格1碗。

作法：

1.草莓洗淨對半切、藍莓、小紅莓、桑葚洗淨備用。

2.將原味優格置於盤子最下，平均鋪上草莓、藍莓、小紅莓、桑葚，即可享用。

怎麼吃：

1.優格裡的好菌，可以增加腸道功能、提升免疫力，同時能夠回復身體正常的酸鹼值，避免泌尿道感染。

2.優格應選擇原味優格，不要添加糖分，否則反而會助長細菌生長的機會。

◎時蔬精力湯

材料：紫高麗菜20克、綠紅黃甜椒70克、桑葚100克、葡萄150克、蘋果150克、開水500c.c.。

作法：將所有材料洗淨，置入果汁調理機，加入冷開水打勻即可。

怎麼吃：

1.多吃蔬果有助平衡體內酸鹼值，能營造身體抗發炎、抗氧化、抗菌生長的環境。

2.此道精力湯有豐富的花青素、維生素C、果膠等營養素，膳食纖維也相當豐富，當成早餐飲用，有助排便，促進腸道功能。

◎義式番茄沙拉

材料：牛番茄1大顆、青椒1條、水乳酪120克、新鮮羅勒適量、蘋果醋15毫升、橄欖油35毫升。

作法：

1.將水乳酪用食用水把多餘的鹽水洗掉、番茄切片備用、青椒切塊備用。

2.將一片番茄、一片乳酪、一片羅勒、一片青椒分別擺在盤子上。

3.將所有調味料充分混和，淋上後就可享用。

怎麼吃：

1.此道沙拉含有豐富的維生素C，可以抑制細菌的繁殖。

2.蘋果醋能夠平衡身體的pH值，同時有抗真菌、細菌的作用，適量攝取同樣有助降低泌尿道細菌的繁殖。

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