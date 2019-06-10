餐桌上的花季！ 營養報你知

【文／吳依桑 諮詢專家／台北郵政醫院營養師黃淑惠】

食用花朵好處不少，台北郵政醫院營養師黃淑惠表示，大家最熟知的十字花科像是花椰菜對健康的好處很多，其他常見的油菜花、韭菜花、檳榔花等，也都是很普遍被當成蔬菜食用的花卉，還有小黃瓜花、櫛瓜花、絲瓜花也逐漸被當成漂亮的配菜，賞心悅目之餘，獨特的花香也有助於提升料理香氣，或是拿來炸成日式天婦羅，就是一道頗具特色的花季料理。

植化素營養價值高、熱量低



食用花朵的養生功效，來自其五顏六色所含的植化素，不同顏色代表不同的營養價值，有些是扮演抗氧化劑的角色，有些是抗發炎、抗老化、清除自由基、調整身體功能等。

「像是綠色的油菜花、韭菜花、未乾燥的金針花，維生素A含量高，可保護皮膚黏膜、保護視力；紅色、紫色和黃色的花朵，β-胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素、花青素的含量高，例如菊花、蝶豆花、玫瑰花、洛神花等，可預防黃斑部病變、幫助血液通暢、維持血管彈性、預防三高等。」黃淑惠指出。

「平均來說，每100公克的食用花朵，大約含有2～3公克的蛋白質，脂肪含量就比較低，大概都在1公克以下，糖類含量約3～4公克左右，還有一些維生素C以及含量不低的B群和膳食纖維。」黃淑惠解釋，食用花朵本身的熱量不會太高，又能吃到不錯的營養價值。

選購原則、清洗訣竅要注意



雖然賞心悅目的花兒可以觀賞又能料理，黃淑惠特別提醒，「一定要購買有品牌專門種植供食用，且經過驗證無農藥殘留的花卉，才是安心的選擇，避免購買來源標示不清的散裝產品比較好，因為一般觀賞用例如拿來插花的花材，會為了延長觀賞時間而使用藥劑。」在日本，很多超市都可以買到專門供食用的花朵，所以，經常看到日式料理擺盤上常用花卉點綴，都是可食用的，近幾年台灣有些超市也找得到專門供食用的花卉。

另外，像是一些新鮮的洛神花、金針花和野薑花等，傳統市場就買得到，建議旺季盛產時再買，避免買到不新鮮或是提早收成的。買回家之後，可以先放冷藏至少一天，讓可能殘留的農藥揮發分解，料理之前清洗時，建議用流動的水沖洗3至5分鐘完全清洗乾淨，能讓食用的安全度更提升。

食用花不宜久煮，入菜有3招



花卉入菜如何烹調最好吃呢？黃淑惠建議，一般來說，花卉的花蕊會帶點微微的苦味，不喜歡的人可以拔掉再清洗料理。花卉入菜不適合久煮燉熬，但做法很多、難度也不高，最好快速汆燙殺菌後，如果有時間，可放入冰水，提升鮮脆口感，現在夏天到了，就可以買食用菊花，快速汆燙後擰乾拌菠菜，加點日式柚醋醬，就是一道清爽又好吃的花料理。

黃淑惠也特別提醒，要注意有些花是不能食用的，以免中毒，像是夾竹桃的花、杜鵑花、水仙花、毛地黃、鈴蘭、牽牛花、紫藤花、長春花、繡球花等，都含有毒性，連擺盤裝飾都不行，一旦誤食，有可能出現腹痛、噁心、嘔吐等症狀。

花入菜3訣竅



花卉入菜有哪些烹調方法？黃淑惠傳授以下3訣竅：

1.入湯：乾燥的花朵例如菊花、桂花，可以直接拿來入湯品，湯熬好上桌前撒點花，不僅增加香氣、提升香味，又能增添美感和特色，像是蓮藕排骨湯，燉好之後撒點乾燥菊花；清燉牛肉湯或雞湯，加點乾燥桂花，更好看又增添香氣；或是直接用鮮花來燉湯，例如新鮮金針花燉排骨湯。

2.快炒：花朵洗乾淨快速汆燙後，搭配肉絲清炒就很好吃，像是新鮮的金針花、野薑花、檳榔花都很適合。或是把新鮮洛神花洗淨後，拿來取代番茄醬做成常見的糖醋料理，煮完後把洛神花撈起來加點糖、勾薄芡，做糖醋排骨、糖醋魚、咕咾肉都很合適，顏色討喜又酸甜好吃。

3.涼拌：新鮮的食用花清洗乾淨，可加入生菜沙拉，例如食用玫瑰花瓣就非常搭，賞心悅目又很有特色。