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那些人容易被蚊蟲叮咬？ 夏日防蚊7妙招

2019-06-10 08:48常春月刊

中醫師指出，體溫高、體味重的人最容易成為蚊子優先攻擊的目標。 圖／123RF(聯...
中醫師指出，體溫高、體味重的人最容易成為蚊子優先攻擊的目標。 圖／123RF(聯合報資料照)
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【文／陳大樂 諮詢專家／彰化基督教醫院皮膚科主治醫師　邱足滿】

氣溫漸漸上升，有沒有感覺身邊的蚊子變多了？沒有錯，蚊蟲的多寡的確與溫度高低有直接相關，研究發現，溫度在20℃以下，蚊蟲通常活動力較低，隨著溫度上升，蚊子的活動力也逐漸增加；不僅如此，蚊子對於氣味、二氧化碳濃度等也有偏好。

4種人容易被蚊蟲叮咬

你一定有過這樣的經驗，明明同處一室，有些人總是特別受蚊子的青睞，有些人總能逃過一劫，彰化基督教醫院皮膚科主治醫師邱足滿說，這是由於蚊子鎖定的叮咬對象，具有以下特徵的人最容易被蚊子咬，來看看自己符不符合。

呼出二氧化碳多的人

蚊蟲喜歡二氧化碳！邱足滿說，人在從事運動、勞動時，新陳代謝會加快，呼出的二氧化碳量也會增多；蚊子尤其喜歡鎖定二氧化碳濃度高的生物叮咬，因此，小朋友、肺活量高的人、肥胖的人，在群體中容易被蚊子叮咬。

體溫高的人

代謝快的人，體溫也較高。這是因為蚊子的觸角有一個受熱體，對溫度特別敏感，也喜歡溫度高的地方，所以，體溫高的人對蚊子會有較大的吸引力，像是小孩子、孕婦、喜歡喝酒之人，都容易被叮咬。

容易流汗的人

汗裡頭含有乳酸、脂肪代謝等物質，這也是蚊子喜歡的味道；再者，容易流汗的人，因為身體排放的熱量多，體溫也高，因此，汗多的人、正在運動的人、男人、小朋友等，都較容易被叮。

難以反擊的人

一般人遇到蚊子叮咬會給予反擊，不過，若是嬰兒、行動不便，或正在熟睡之人，自然容易成為蚊子的食物，特別是小寶寶，沒有做好防護，很容易被蚊蟲叮上。

酸性體質容易招惹蚊蟲？

邱足滿認為，西方醫學目前並沒有明確的證據證明，酸性體質容易被蚊蟲叮咬的事實，其實是與個人體溫高低、呼出的二氧化碳濃度高低有關才是；不過，中醫則認為，濕熱體質的人容易招惹蚊蟲，所謂的濕熱體質，是指體型胖、容易流汗、體味較重、容易長痘痘、體質偏酸、容易口乾舌燥、便秘等有虛火之人，是蚊子喜好的對象。而濕熱體質剛好就是自然醫學所談的酸性體質。

什麼是登革熱？

被蚊蟲叮咬除了紅腫熱痛、偶爾會留疤之外，最討厭的就是可能造成致命傳染病，譬如登革熱、日本腦炎等。邱足滿解釋，登革熱和日本腦炎是一種藉由蚊子傳染的疾病，台灣傳播登革熱的病媒蚊為斑蚊，這種蚊子特徵是身體黑色，腳上有白斑，主要是埃及斑蚊及白線斑蚊兩種。

登革熱的傳染途徑是，人經由帶有登革熱病毒的蚊子叮咬，感染病毒約3～14天的潛伏期開始發病；病患一旦受到登革熱病毒感染，若再被其他病媒蚊叮咬，病媒蚊也會感染病毒，當它再叮咬其他健康的人時，就又將病毒傳播了，而這隻病媒蚊，終身具有傳播登革熱病毒的能力，至死方休。

出血性登革熱未治療死亡率5成

罹患登革熱有些人不會生病，稱為無症狀感染，部分人則僅會出現輕微發燒等症狀，但有些人則會出現較嚴重的典型症狀，包括發燒、出紅疹、眼窩或肌肉骨骼酸痛，甚至出血等症狀；若引起登革熱出血熱，沒有儘速就醫治療，死亡率高達5成之多。

邱足滿說，目前登革熱尚無治療特效藥，主要是依據患者的症狀做處理，也就是所謂的支持性療法，包括退燒、預防出血、臥床休息、止癢、止痛、補充水分及電解質；若有發燒、頭痛、噁心、全身倦怠、後眼窩痛、皮膚紅疹、肌肉痛或關節酸痛等症狀，請迅速就醫，若有旅遊史也請一併告知醫師。

確診登革熱，立即通報衛生單位

為了預防疫情擴散，一旦確診為登革熱，應立即通報當地衛生單位。病患在退燒前或病毒被消滅前，也應該睡在蚊帳內隔離，以避免再次受到媒蚊的叮咬後再叮咬他人，造成交互感染。

尤其上午9～10點及下午4～5點為蚊子叮咬的高峰期，應該盡量穿著淡色長袖衣褲，於皮膚裸露處塗抹防蚊液，才能避免遭受蚊子叮咬。

每個人受到蚊子叮咬反應不一，有些人只會出現小小的紅點、不覺得癢，有些人卻癢到抓破皮。邱足滿建議，蚊子叮咬時，若能擦點含薄荷、蘆薈的藥膏，可以產生清涼的感覺而達到止癢的效果，一般三天即可好轉；但若狀況嚴重，出現起水泡、長疹子，甚至出現過敏等症狀，建議最好就醫，醫師通常會視情況開抗組織胺藥物降低過敏反應。

預防蚊蟲叮咬7大招

1.清除積水

蚊子的幼蟲（又稱為孑孓），通常生活在池沼、水溝或積水的器皿等處。因此，防治登革熱的根本辦法，是清除家中及週圍環境的盛水容器，以減少病媒蚊孳生，杜絕病毒的傳染。

2.裝紗窗紗門或蚊帳

安裝紗窗紗門是把蚊蟲杜絕門外的重要手段，平時出入家裡時，應隨手關紗窗紗門，若有破損也應儘快修補。睡覺時最好掛蚊帳，特別是嬰幼兒，不過，掛蚊帳之前，仍要檢查內部有沒有殘餘的蚊子，安撫孩子時，也要注意別讓蚊蟲趁虛而入。

3.電蚊拍或捕蚊燈

電蚊拍透過高壓靜電原理，補捉飛在空中的蚊蟲，平時收納時，要注意放在孩童拿不到之處，以免發生危險；至於捕蚊燈，是利用蚊子的趨光性捕蚊，當蚊子飛向捕蚊燈時，接觸到燈管外的高壓電網受電擊而亡，因此，建議捕蚊燈應該放在暗處，效果較好。

4.蚊香／電蚊香

蚊香或電蚊香的滅蚊原理，都是利用蚊子討厭的化學物質製成，建議使用蚊香或電蚊香時，應在通風處，以免化學物質在密閉空間焚燒，而造成健康危害。

5.防蚊液

在戶外蚊蟲多的地方，建議使用防蚊液。邱足滿說，目前市面上防蚊液真正有衛福部認可的只有兩種，一種為DEET敵避，另一種則是Picaridin防蚊液，研究發現，DEET可遮蔽人體所散發出的二氧化碳及乳酸氣；而Picaridin則是驅蚊劑，主要作用是使蚊蟲無法感受到獵物的氣味。

網路很多文章都妖魔化含DEET及Picaridin防蚊液，其實在廣大的動物實驗中沒有出現顯著毒理的證據，只要注意濃度與使用年齡，是目前唯二通過政府認證的有效防蚊液。一般建議成人可以使用濃度30～50％的DEET防蚊液，保護力可達6～8小時；兒童應選用濃度10～30％的防蚊液，可防護2～6小時，未滿兩個月的嬰兒不要使用。使用時也應該避開眼週、開放性傷口，以及容易敏感的肌膚。

如何分辨防蚊液何時要補擦？如果發現蚊子開始在身邊盤旋聚集，代表防蚊液的保護膜漸漸失去了，表示應該要補擦了。邱足滿則說，斑蚊出沒時間為早上9點及下午5點，建議可以早上9點擦一次，下午4、5點再擦一次。

6.防蚊貼片/手環

與防蚊液一樣，也是利用蚊蟲不喜歡的味道，達到驅逐的作用，可以貼在孩子衣物、推車、床上等處，但隨著味道淡掉，也慢慢失去效果。

7.放置驅蚊的植物

在家中種植芳香的植物，譬如香茅、艾草、天竺葵、薄荷、茴香等，這些植物都是蚊蟲不喜歡的味道。

草本防蚊液也可以防蚊嗎？

標榜天然的草本防蚊液是否可以防蚊？邱足滿表示，這些防蚊液多以防蚊的植物精華製成，譬如香茅、艾草等，並沒有明確的防蚊效用，通常味道散去就失去效果了，防蚊效用並不是那麼好。

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